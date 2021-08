Le fixateur avant le fond de teint ? C’est l’astuce surprenante pour un glow de folie

Même si les formules de certains fonds de teint sont conçues pour booster l’éclat de votre peau, elles peuvent s’estomper au fil de la journée. Pour offrir à votre makeup une plus longue durée de vie, une tiktokeuse a trouvé la solution… Et il fallait y penser.

@milly__chan est une tiktokeuse comptant 174,3k followers. Sa chaîne comptabilise, toutes publications confondues, plus de 12,1 millions de mentions « j’aime ». Elle y poste régulièrement des vidéos de ses illustrations, mais peut aussi mettre en ligne des tuto makeup super intéressants et instructifs !

Celui qui nous a le plus interloquées n’est pas une technique infaillible pour appliquer son liner mais plutôt une façon surprenante d’obtenir une jolie peau de pêche… Et de faire tenir son fond de teint toute la journée par la même occasion.

Le spray fixateur, l’élément essentiel de cette technique

Si habituellement, on utilise le spray fixateur après avoir appliqué notre routine de teint (qui peut être composée d’un correcteur, d’un fond de teint, d’une poudre libre, d’un blush et/ou d’un enlumineur), la technique de Milly bouleverse tous les codes.

Son truc ? Appliquer son fixateur de teint juste après avoir déposé son primer ! Elle mélange ensuite plusieurs fonds de teint différents avec du fixateur et un peu d’eau. Le but : permettre aux pigments de mieux « s’accrocher » et diminuer les pertes pendant la journée.

Pour appliquer tout ça, elle utilise une éponge de type beauty blender et vient tapoter la matière (en fine couches) sur son visage. Elle répète la même rengaine avec le correcteur de cernes.

Elle continue en ajoutant un peu de poudre libre en fine couche sur les zones à illuminer comme les paupières inférieures, le menton, le milieu du front et procède au reste de sa routine de teint habituelle.

Pour finir : elle utilise une fois de plus du fixateur et le fait sécher à l’aide d’un petit ventilateur. A priori, toutes ces couches de produits devraient donner un rendu un peu chargé, pourtant, sa peau est aussi belle et nette avec ou sans filtres. Et avec tout le fixateur qui a été déposé, pas de risque que le maquillage se fasse la malle d’aussi tôt !

Alors si ça ne vous gêne pas d’utiliser autant de produits sur votre visage, ça se tente !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Jeffery Erhunse