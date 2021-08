Regard allongé, résultat 0 défaut… Ces 3 techniques vont changer votre rapport au correcteur

Pendant des années, on posait l’anticernes en V sous l’œil. Mais aujourd’hui, des internautes ont décidés de partager leurs techniques préférées pour éclairer le regard et obtenir un résultat qui ne plisse pas. 3, 2, 1, les voilà !

On ne sait pas vous mais de notre côté, on ressent toujours une petite pression quand c’est le moment d’appliquer du correcteur sur nos cernes. Si on utilise le mauvais pinceau : le résultat manque d’uniformité. Si on force trop sur le beautyblender : l’éponge absorbe tout le produit. Et si on continue l’application en V, on alourdit le regard mais aussi le teint…

Bref, c’est un casse-tête et même quand on y met tout notre coeur et le peu d’énergie qu’on a le matin au réveil, on finit parfois avec une partie de la formule dans les plis de l’oeil et on perd en couvrance à la fin de la journée. TikTok, YouTube… Help !

La technique du pinceau fluffy : celle qui offre un résultat naturel

Qui a dit que le correcteur devait être appliqué à même la peau pour offrir une bonne couvrance et un joli résultat ? Probablement pas nous (quoi qu’on a pu se tromper 2-3 fois). Preuve que ce n’est pas une vérité absolue : de nombreuses makeup artists ont posté des vidéos où elles trempent un pinceau fluffy dans de la matière pour l’appliquer directement sur le cerne !

L’idée ? Travailler la couvrance et obtenir un résultat naturel. Une fois la matière mise en place, faites comme @banksmakeup et utilisez une éponge pour que le correcteur soit parfaitement unifié puis appliquez un peu de poudre libre au pinceau (sans faire de baking) directement sur les cernes en touches légères. Remerciez-nous plus tard !

La technique du facelift : celle qui allonge le regard

Voici la technique qui a su voler la vedette à l’application en triangle (ou en V). Son nom : le facelift.

Non, on ne parle pas ici d’un coup de bistouri ou d’un lifting, mais bien d’une méthode qui vise à appliquer du correcteur sur les cernes situés vers le coin intérieur mais aussi au niveau du coin extérieur de l’oeil et d’étirer la matière vers les tempes avec un pinceau ou une éponge.

Le but ? Appliquer moins de produit pour éviter d’alourdir le teint et offrir au regard un aspect lifté, élancé. Et le résultat est plutôt réussi… Regardez par vous-même dans cette séquence filmée par @scortezzbeauty.

La technique de la brume fixatrice : pour les rides de déshydratation

Souvent, les correcteurs finissent par s’accumuler au niveau du pli de la paupière supérieure, de la paupière inférieure ou même vers les pattes d’oies.

Mais la youtubeuse Smitha Deepak a trouvé la solution à partir d’une vidéo qu’elle a repérée sur TikTok : utiliser une brume fixatrice (à appliquer au doigt) juste après avoir travaillé le correcteur sur les cernes ! Cette dernière permet de fixer le maquillage et de créer une barrière entre la peau, l’anticernes et la poudre libre qui sera appliquée en couche fine qu’une fois que la brume sera sèche.

Et en vrai, on n’y pense pas forcément, mais ça change tout.

Et vous, vous avez des techniques encore inconnues au bataillon pour lutter contre les cernes ? Dites-nous tout en commentaires !

Crédits de la photo de une : Unsplash – @gryffyn.m.