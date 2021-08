Ces différents traitements permettent d’estomper les cicatrices d’acné « en creux »

Quand certaines personnes réussissent à accepter leurs cicatrices dites « en creux », d’autres peuvent ressentir un vrai complexe devant le miroir. Saviez-vous qu’il existe des traitements pour gommer ces stigmates de l’acné ?

Il existe de nombreuses sortes de cicatrices inhérentes à l’acné. Citons les cicatrices hypertrophiques (qui se caractérisent par des boursouflures), les cicatrices plates ou blanches (les plus courantes), les cicatrices étirées (qui forment des traces étendues sur la peau), les chéloïdes (qui créent des gonflements rougeâtres)…

Et puis il y a les cicatrices atrophiques qui creusent l’épiderme. Ces dernières sont compliquées à traiter car elles sont souvent profondes et larges.

Si les spécialistes avaient vite tendance à aborder la question du laser dès qu’on leur montrait des traces de cicatrices en creux, aujourd’hui on connaît d’autres techniques qui permettent d’estomper ce phénomène. En voici quelques-unes !

Pourquoi une cicatrice est atrophique ?

Lorsqu’un bouton est de nature kystique ou très enflammé, il peut créer des dommages en profondeur dans le derme à cause de son caractère inflammatoire et de la perte de collagène qui sévit dans le derme.

Pour faire simple, il forme une sorte de fossé au sein même de la peau, qui cicatrise tel quel et finit par endommager sa structure.

Il existe 3 types de cicatrices en creux : les cicatrice en pic à glace (petites, étroites et profondes), les cicatrices de wagon couvert (souvent liées aux boutons de varicelle) et les cicatrices roulantes (qui forment un aspect inégal à la surface de la peau et ont tendance à être moins profondes).

Comment résorber ce type de cicatrices ?

En misant sur l’exfoliation chimique

Les acides de types AHA et BHA sont excellents pour lisser la surface de la peau et booster la régénération cellulaire, notamment grâce à l’acide salicylique et l’acide glycolique. Si vous n’avez pas un épiderme sensible, vous pouvez même les utiliser tous les soirs sous forme de lotion pour estomper les cicatrices !

Bien sûr, une bonne hydratation est également à prévoir car l’exfoliation chimique peut assécher la peau et la sensibiliser.

Fluide exfoliant, Paula’s Choice, 34€

La Solution, Glossier, 22€

En optant pour les rétinoïdes

Dérivés de la vitamine A, les rétinoïdes sont excellents pour lutter contre l’acné et les cicatrices qui peuvent se former après le passage des boutons.

Leur utilisation permet à la fois de réduire l’inflammation tout en stimulant la régénération cellulaire et en éclaircissant l’hyperpigmentation. En gros, c’est un très bon actif à utiliser sur la peau lorsque les cicatrices sont encore jeunes. Et « on pense que l’utilisation à long terme des rétinoïdes aide aussi à la production de collagène », explique Brendan Camp, un dermatologue doublement certifié, à Byrdie !

Malgré toutes leurs qualités, les rétinoïdes ont quand même un défaut : ils sont photosensibilisants. Alors pensez à les utiliser le soir avant le coucher et à les éviter si vous allez le lendemain à la plage…

Sérum au rétinol 1%, The Ordinary, 6,90€

En demandant à votre dermatologue un peeling chimique

Même s’il existe des peelings sur le marché cosméto, celui qui fonctionne le mieux sur les cicatrices en forme de creux reste celui effectué par un dermatologue.

Le principe ? Provoquer une exfoliation de la peau afin de booster sa régénération et ainsi obtenir des tissus frais.

Lorsque les cicatrices sont peu profondes, les dermatologues utilisent généralement de l’acide glycolique, qu’ils laissent poser en fonction des besoins de votre peau. Si en revanche vos cicatrices sont installées plus en profondeur, le praticien se tournera plutôt sur le TCA (acide trichloroacétique) qui desquame la peau par abrasion chimique et offre de très bons résultats.

Et bien sûr… en faisant du laser

On ne pouvait pas parler de cicatrices en creux sans aborder la question du laser, qui fait partie des solutions les plus efficaces pour les estomper.

En ce moment, on parle beaucoup du laser Fraxel qui est un non ablatif et utilise le système de la dermabrasion. Chaque faisceau de laser crée une chaleur intense sur la zone touchée et vient activer le renouvellement des cellules et la synthèse de collagène — le tout, sans forcément altérer la surface de la peau.

Maintenant que vous savez tout sur les différents traitements qui peuvent s’appliquer pour estomper les cicatrices d’acné, rappelez-vous d’une chose importante : vous êtes belle avec ou sans cicatrices. Votre choix de les estomper ou non est entièrement le vôtre. Le principal c’est que vous vous sentiez bien dans votre peau anyway !

