Voici les tendances maquillage que vous verrez partout cette saison

Si les couleurs pastel et les textures glossy reviennent inlassablement à chaque printemps, cette année voit l’émergence de nouvelles tendances qui vont vous donner envie de ressortir vos pinceaux de maquillage.

Ça y est, le printemps est là, et avec lui l’espoir de retrouver un peu de soleil et de chaleur. Pour vous aider à mettre votre routine makeup en mode « beaux jours », on a déniché pour vous toutes les tendances maquillage de la saison. Et on parie qu’elle vont vous donner envie de vous amuser devant le miroir de votre salle de bains !

L’eyeliner rose

Remis au goût du jour par la makeup artist Mary Phillips sur la mannequin (et nepo baby) Hailey Bieber, l’eyeliner rose est la star de la saison. Appliqué en trait discret le long de la frange des cils ou utilisé pour réaliser un look plus graphique et original, il ne laisse personne indifférent. En fonction de ses envies, on opte pour un rose bonbon ou un fuchsia pop, et surtout on n’oublie pas d’appliquer une bonne couche de mascara noir pour intensifier les cils et renforcer le regard.

Crayon Epic Wear Liner Stick teinte « Pink Spirit » de NYX

Stylo Eyeliner Liquide 4 Ever Ting Stassie & Kylie de Kylie by Kylie Jenner

Flypencil Longwear Pencil Eyeliner teinte « Cute Thing » de Fenty Beauty

Le teint tendance « clean girl »

Pour ce printemps, la tendance est au teint très naturel et lumineux, pile dans la tendance « clean girl » des dernières saisons. « La folie du maquillage mat est passée (pour le moment !) et les gens commencent à embrasser ce qui auparavant pouvait être considéré comme des « défauts », notamment les imperfections de la peau, qui ne sont plus camouflées à l’extrême », explique Charlotte Knight, fondatrice de la marque Ciaté, au magazine Grazia. Une lichette de crème teinté infusée d’ingrédients skincare, un blush crème lumineux et c’est tout ! Evidemment, si on ne peut pas voir ses cernes et ses petits boutons en peinture, il est tout à fait possible d’appliquer un correcteur ici et là.

Fond de teint sérum Nude Drop de Catrice

Crème teintée Positive Light de Rare Beauty

Sérum teinté Accord Parfait de L’Oréal Paris

La bouche miroitante effet mouillé

La bouche glossy à souhait si populaire dans les années 1990 fait son grand retour en 2023. Et ça tombe bien, car nos lèvres commençaient à pâtir de l’effet desséchant des rouges à lèvres mats ! Pour obtenir le fameux « effet mouillé », on opte pour un gloss transparent qu’on porte seul ou façon top coat, par-dessus son rouge à lèvres nude préféré.

Gloss liquide huile à lèvres Fat Oil teinte « MY MAIN » de NYX

Gloss Fabuleux teinte « GLOW’BALLY CHIC » de Bourjois

Gloss à lèvres Gloss Bomb Ice de Fenty Beauty

La paupière pastel

Comme très souvent avec l’arrivée du printemps, les couleurs pastel sont de retour dans les looks beauté ! Cette saison, elles se portent en aplat sur la paupière ou façon arc-en-ciel pour un maquillage digne d’une aquarelle de Marie Laurencin (ou d’un tube de Joe Dassin, selon les refs). Petit conseil : si vous avez la peau mate ou foncée, utilisez une base à paupières de couleur blanche pour faire ressortir la couleur des fards. Et surtout amusez-vous !

Palette Pinker Times Ahead de Too Faced

Palette Pastels de By Beauty Bay

Palette Retro Glam de Natasha Denona

L’eyeliner 60s

Assurément, le retour du regard « baby doll » à la Twiggy va vous donner envie d’enfiler des boots blanches et de vous trémousser sur le best-off de Françoise Hardy ! Très graphique, ce look consiste à souligner la ligne de cils supérieure avec un trait d’eyeliner plus ou moins discret, à marquer le trou sus-orbitaire grâce à un savant mélange d’ombres à paupières et/ou de crayon, puis à renforcer la frange de cils inférieure avec quelques traits bien noirs et une bonne dose de mascara pour obtenir cet effet « dessin animé » si caractéristique de la mise en beauté de la mannequin star des années 1960.

Eyeliner précision de Kiko

Crayon gel Colour Express teinte « Glide or die » de MAC

Crayon contour yeux 12h teinte « Black lace » de Sephora

Le blush framboise

Le rose framboise est l’une des teintes de blush les plus flatteuses, et ce quelle que soit la carnation ! Très frais, il donne un véritable coup de fouet au teint. En fonction de ses envies, on l’applique sur le bombé des pommettes, au niveau des tempes et même sur l’arrête du nez façon coup de soleil (ou « sunburn blush » pour les adeptes des trends TikTok). Texture poudre, crème ou gel, tout est possible, et on n’hésite pas à en appliquer un peu plus que d’habitude pour faire de son fard à joues la star de son look maquillage.

Blush soyeux Cloud Crush teinte « Watermelon Rain » de Too Faced

Stick joues et lèvres teinte « Broadway Baby » de r.e.m beauty

Blush en stick Fat Base teinte « Raspberry » de Revolution Beauty