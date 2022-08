Le #sunburnblush est la dernière tendance pour une mine ensoleillée

Déjà adoptée par de nombreuses célébrités comme Hailey Bieber, Olivia Rodrigo ou Addison Rae, la tendance blush effet « coup de soleil » fait le show sur TikTok, où le hashtag #sunburnblush comptabilise déjà plus de 954 000 vues. Comme son nom l’indique, cette technique de maquillage consiste à reproduire l’effet d’un coup de soleil sur le visage, la sensation de brûlure et la peau qui pèle en moins.

Contrairement à la tendance Eye Blush, qui concentre la couleur autour des yeux pour un teint de rose à l’anglaise, le fard à joues « sun blush » est appliqué sur le haut des pommettes ainsi que sur l’arête du nez de façon à imiter l’effet du soleil sur la peau après plusieurs heures d’exposition.

Courtney Hart, maquilleuse professionnelle, confie au magazine Glamour :

La pommette rougie qui se prolonge sur l’arête du nez est un look plein de fraîcheur, mutin, et rappelle les longues journées sur la plage. C’est chic, facile à réaliser et parfait pour l’été.