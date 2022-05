Mélanger du blush liquide à son anti-cernes, l’astuce maquillage pour un regard plus frais

Une tendance TikTok consiste à mélanger quelques gouttes de blush à son anti-cernes pour éclairer le regard. On vous explique tout.

Sur TikTok, les tendances se suivent et ne se ressemblent pas. Skincare, coiffure, nail-art ou encore maquillage, tous les créateurs et créatrices spécialisés y vont de leur petite astuce pour révolutionner la routine beauté de leurs abonnés.

Très populaire sur le réseau social chinois depuis plusieurs semaines, le dernier hack à la mode consiste à mélanger son anti-cernes avec du blush liquide pour réveiller le regard et éliminer les sous-tons gris ou bleutés du contour de l’œil. Une idée intéressante, même si elle n’a rien de novatrice : les make-up artist professionnels ont depuis longtemps l’habitude de jouer avec le cercle chromatique pour corriger les petites contrariétés de la peau qui s’expriment de façon colorée comme les rougeurs, les taches brunes et, cela va sans dire, les cernes.

Le blush liquide, un correcteur de couleur comme les autres

Pour redonner un peu de fraîcheur au contour de l’œil, les tiktokeurs et tiktokeuses beauté conseillent d’appliquer une petite touche de blush liquide dans le creux du cerne, puis de recouvrir la couleur avec un anti-cernes dans une teinte proche de sa carnation. Il suffit ensuite d’utiliser une éponge à maquillage, un pinceau en poils synthétiques ou ses doigts pour fondre les deux matières et retrouver un regard plus reposé. Et il faut bien le dire, le résultat est plutôt sympa !

Afin de corriger le bleu-gris des cernes des peaux claires à moyennes, un blush tirant sur le pêche ou l’abricot sera le plus adapté, l’orange étant à l’opposé du bleu sur le cercle chromatique. Pour les peaux noires et foncées, un blush encore plus chaud, dans les tons brique, sera la plus efficace pour réveiller le regard.

Même s’il n’a rien de vraiment nouveau, ce hack TikTok est l’occasion de donner une nouvelle utilisation à un produit qu’on possède (peut-être) déjà, alors pourquoi se priver ?

Crédit photo image de Une : A’s Images