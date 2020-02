Comment bien nettoyer ton éponge à maquillage (type Beauty Blender)

Comment ça, tu ne nettoies jamais l’éponge avec laquelle tu appliques ton fond de teint ? Gare à toi, de grands malheurs risquent de s’abattre sur ta personne si tu continues !

Et si tu n’as aucune idée de comment le faire, tu es tombée sur le bon article.

Oui, nettoyer son éponge à maquillage est important

On ne le dit sûrement pas assez, mais une éponge à maquillage est un nid à bactéries, d’autant plus qu’elle s’utilise humidifiée ce qui favorise davantage la prolifération.

D’ailleurs, ton visage lui aussi collecte tout un tas de résidus qui peuvent se coller sur ton éponge lors de l’application…

Si tu ne la laves pas régulièrement, ces germes deviendront donc plus nombreux et pourront engendrer des petites inflammations sur ta peau.

En plus, débarrasser l’éponge de tout le fond de teint et tout le sébum qu’elle a accumulés permettra d’appliquer les produits de façon plus homogène par la suite et d’éviter la surcharge de maquillage sur ton visage.

Tout ça pour dire que si tu n’as pas l’habitude de nettoyer régulièrement ton éponge (tout comme le reste de ton matériel à maquillage), il est temps que tu t’y mettes !

Comment nettoyer une éponge à maquillage (Beauty Blender)

Pour nettoyer son éponge de type Beauty Blender, c’est très simple.

Munis-toi d’un bon vieux savon de Marseille qui ferait très bien l’affaire, ou bien choisis un savon conçu spécifiquement pour le nettoyage des pinceaux à maquillage.

Humidifie généreusement l’éponge et frotte-la contre le savon. Malaxe ensuite l’éponge en profondeur du bout de tes doigts pour en extraire le fond de teint.

Fais bien attention à être délicate malgré tout parce qu’elle peut se déchirer si tu tires trop dessus !

Je te conseille de la nettoyer en plusieurs fois : une fois que tu as enlevé une bonne partie de ce qui se trouvait dans l’éponge, rince-la à l’eau clair puis frotte-la à nouveau contre le savon.

Tu peux ensuite focaliser les endroits où tu frottes en fonction de là où persistent certaines taches.

Pour finir, rince-la abondamment en prenant soin de l’essorer pour t’assurer que tout le savon est bien parti. Laisse-la bien sécher à l’air libre, dans un coquetier par exemple !

Si tu aimes les gadgets, sache qu’il existe également des mini-machines à laver pour éponges à maquillage. Mais comme je n’en ai jamais testé, je ne peux pas te garantir que c’est très efficace !

Et voilà ! Tu devrais maintenant être parée pour faire la peau aux saletés qui traînent à l’intérieur de ton éponge à maquillage.

Est-ce que tu as d’autres techniques pour la nettoyer, toi ? N’hésite pas à les partager en commentaire !

