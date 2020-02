3 façons de porter le foulard dans les cheveux, la tendance de l’été 2020

« L’élastique à cheveux c’est fini, maintenant c’est le foulard ! »

Ainsi aurait sans doute parlé Helmut Fritz s’il avait écrit sa chanson en 2020.

Eh oui, cette année, le foulard dans les cheveux se démocratise de plus en plus et devrait faire partie des grosses tendances du printemps-été.

Voici donc 3 façons faciles de l’adopter, même si tu penses être un gros caca quand il s’agit de coiffures !

Le foulard dans les cheveux en queue de cheval

La première façon de porter le foulard dans les cheveux, et la plus simple sans doute, c’est de le nouer par-dessus un élastique en queue de cheval.

Ça peut être avec une queue de cheval haute, ou même basse (encore plus tendance en ce moment), et ça permet de pimper un peu une coiffure qui peut devenir banale quand tu la portes tous les jours !

Autour d’un chignon messy, je trouve que ça rend très bien aussi !

Le foulard dans les cheveux façon bandeau

Pour un côté plus 50’s, tu peux aussi enrouler le foulard sur lui même pour créer une sorte de bandeau que tu noues autour de la tête.

Tu peux le faire passer en dessous des cheveux, par dessus, ou même avec un chignon haut selon ce qui te plaît le plus.

Le foulard dans les cheveux en tresse

La dernière technique dont je souhaitais te parler est peut-être la plus complexe des 3, mais elle reste accessible malgré tout.

Il s’agit d’intégrer le foulard à une coiffure tressée.

La façon la plus simple est de te servir du foulard comme d’un élastique, à l’extrémité de ta tresse.

L’autre solution est de tresser tes cheveux AVEC le foulard. Le tuto ci-dessous est un peu rapide, mais je pense qu’il permet de saisir l’idée.

À mon avis, tu peux sécuriser le tout avec des pinces plates ou un élastique si tu as peur que ça ne tienne pas.

Je trouve ça super estival, qu’est-ce que tu en penses ?

Sélection de foulards à nouer dans ses cheveux

Foulard imprimé, ASOS, 11,49€

Foulard imprimé léopard, ASOS, 8,49€

Foulard à cheveux en satin, ASOS, 11,49€

Foulard imprimé bandana, ASOS, 8,49€

Foulard carré, La Redoute, 9,99€

Carré de soie, Galeries Lafayette, 29,99€

Est-ce que cette tendance cheveux t’inspire autant que moi ?

