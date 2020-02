Les cils et faux-cils colorés, la nouvelle tendance du moment ?

Cette année, les tendances maquillage prennent un tournant créatif, presque artistique.

Des paillettes partout sur les joues, de la couleur en veux-tu en voilà… Et ça vaut même pour les cils !

Comme relevé par Allure, Instagram est envahi par les cils et faux-cils colorés en ce moment, à tel point que ce type de look pourrait bien devenir l’une des grosses tendances du début de printemps.

Pour te convaincre si tu es encore dubitative, voici les plus beaux maquillages avec cils colorés que j’ai trouvés sur Insta.

Avec un simple trait de liner : efficace ET original.

Quand l’eye-liner est assorti à la couleur des cils, je trouve ça encore plus stylé !

En parlant d’assortir la couleur des cils à son maquillage, l’article d’Allure mentionne une make up artist qui avait beaucoup fait parler d’elle en teintant ses faux-cils de la couleur de son rouge à lèvres.

Ça me donne TELLEMENT envie de faire pareil !

Pour un côté un peu plus subtile, beaucoup maquillent seulement leurs cils inférieurs. C’est très jolie aussi, je trouve !

Sinon, tu peux aussi mélanger les faux-cils de couleurs avec des cils ou faux cils noirs.

Si les mascaras colorés sont assez faciles à trouver sur le marché, les faux-cils autres que noir sont relativement rares dans les grandes enseignes de beauté.

La make up artist @RAGGEDYROYAL dont je t’ai parlé plus haut a elle-même une technique bien particulière pour créer ses propres faux-cils teintés.

I recorded an in-depth video how to do it but it isn’t edited yet so I’m the meantime enjoy this tiktok pic.twitter.com/eUJPpQSHI0

— The Palette Abuser (@RAGGEDYROYAL) February 4, 2020