Toutes les tendances beauté de la saison printemps-été 2020 !

Les défilés du début d’année ont parlé, les tendances beauté de la saison prochaine sont là !

Quelles coiffures, quels types de maquillages et de nail art verra-t-on partout jusqu’en septembre 2020 ? Je te dis tout dans cet article !

Vogue, Cet article se base principalement sur ce que j’ai pu lire dans plusieurs articles de médias féminins, et notamment ceux de Cosmopolitan Elle et Harper’s Bazaar

Les tendances cheveux du printemps-été 2020

Comme d’habitude, je commence avec les cheveux !

Les coupes de cheveux inspiration 70’s

Cette année, les années 70 seront à l’honneur, comme je l’avais évoqué dans les tendances de l’année 2020, avec des franges à rideau par milliers.

Accompagnée de longs cheveux ondulés façon hippie (ou shag) ou de boucles très serrées à la Flashdance, le rétro sera définitivement tendance à l’arrivée des beaux jours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐋 𝐎 𝐒 𝐇 𝐀 𝐁 𝐈 𝐍 𝐎 (@classiclois_hairstylist) le 14 Janv. 2020 à 6 :32 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Skip Boman (@skipdoeshair) le 21 Déc. 2019 à 6 :57 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝔍𝔲𝔩𝔦𝔞 𝔇𝔬𝔯𝔫𝔢𝔩𝔢𝔰 (@jubastrong) le 12 Août 2019 à 10 :58 PDT

Les tresses d’écolière

Pour un côté un peu régressif, les tresses d’écolières étaient présentes dans de nombreux défilés en ce début d’année et devraient être sur toutes les têtes d’ici cet été.

Une raie au milieu, ces nattes des deux côtés du crâne peuvent être réalisées de façon plus ou moins messy selon l’effet voulu.

Reste à savoir si elles détrôneront les tresses collées aux festivals cet été !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M A Y1 1 H A I R O I L (@may11hairoil) le 9 Déc. 2019 à 7 :50 PST



Les accessoires pour cheveux

Cette année, comme tu as sans doute déjà pu le voir depuis quelques mois, les accessoires pour cheveux ont la cote.

Scrunchies, rubans, nœuds, bandeaux, foulards, il y en a pour tous les goûts ! Au printemps-été, ils seront encore plus tendances portés de façon coiffé-décoiffé, sans effort, avec une queue basse par exemple.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mandrell (@mandrellsmercantile) le 6 Févr. 2020 à 7 :53 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maanesten Norge (@maanestennorge) le 6 Févr. 2020 à 2 :48 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah-Allegra Schönberger, MA (@sarahallegra) le 22 Déc. 2019 à 10 :13 PST

Les tendances maquillage du printemps-été 2020

Passons au maquillage ! Je trouve toujours que les tendances printemps-été en ce qui concerne le make up sont les plus intéressantes (sans doute parce que je m’amuse ensuite à les tester).

Le maquillage « no make up »

Sans grande surprise, et comme je te l’avais déjà annoncé dans les tendances beauté 2020 au tout début de l’année, le maquillage « no make up » fait son grand retour pour la saison.

Un teint frais et lumineux, du blush rosé, des lèvres glossy, des sourcils naturels : voilà le secret d’un no make up réussi !

Si tu souhaites un article complet à ce sujet avec des conseils pour le réaliser, n’hésite pas à me le dire en commentaires !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gish.Co (@thegishco) le 6 Févr. 2020 à 11 :27 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mimi. (@mimis.glam) le 13 Janv. 2020 à 9 :01 PST

Le maquillage artsy : paillettes, appliqués, sourcils originaux…

Selon les looks présentés sur les modèles pendant les défilés du début d’année, le maquillage promet d’être créatif voire artistique cette saison !

Si la série Euphoria a sans doute inspiré de nombreux passionnés de maquillage, les paillettes ne seront pas les seules de la partie !

Les appliqués de type strass ou perles feront eux aussi partie des touches d’originalité que tout le monde voudra adopter cet été.

Pour un côté encore plus artsy, tu pourras aussi t’amuser avec l’apparence de tes sourcils en les rendant tantôt colorés, tantôt invisibles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par e r i k a (@flawlessglitter) le 7 Janv. 2020 à 2 :03 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emilee (@elynnlately) le 5 Janv. 2020 à 12 :56 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabby Marie (@theadelaidehipster) le 10 Janv. 2020 à 5 :08 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chase (@chasemakeup) le 3 Févr. 2020 à 10 :46 PST



Le rouge à lèvres foncé

Je te vois venir avec tes sourcils froncés : comment ça, le rouge à lèvres foncé c’est pas réservé à l’automne ?

Eh oui, il semblerait que la tendance du rouge à lèvres sombre ait décidé de s’étendre au delà du mois de novembre cette année.

Et finalement, je dois dire que je ne suis absolument pas contre ! Je pense même qu’avec un teint printanier et frais, le résultat peut être plutôt joli.

Si tu te demandes bien comment porter ce genre de teintes parfois un peu impressionnantes, j’ai écrit un article à ce sujet que tu peux t’empresser d’aller lire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CLOVE + HALLOW (@cloveandhallow) le 5 Févr. 2020 à 8 :02 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Babsky Makeup Artist (@babskymakeup) le 2 Févr. 2020 à 10 :38 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SIL DE MARCOS • Estudio (@sildemarcos.estudio) le 5 Févr. 2020 à 3 :20 PST



Le maquillage coloré sur les yeux : pastel, néon…

J’en viens au maquillage des yeux. Un peu comme l’année dernière, la mode sera à la couleur cet été, mais cette fois sous des aspects légèrement plus variés.

Alors que tout le monde n’avait d’yeux que pour le néon en 2019, les fards à paupières pastel se font une place dans le cœur des make up addicts petit à petit.

Palette Sweet Glamour, Zoeva, 24€

Fan de fluo, pas de panique, les couleurs flashy seront toujours très tendances en printemps-été 2020, notamment par petites touches (en ras de cils inférieurs ou en liner par exemple).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anna (@yourstylishself) le 16 Sept. 2019 à 1 :00 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ❀ B R I ❀ (@makeupbriizzy) le 6 Févr. 2020 à 2 :15 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par angelerica (@angelericaxmakeup) le 25 Déc. 2019 à 2 :47 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par H A N (@glam.hann) le 24 Avril 2018 à 10 :10 PDT

Les tendances ongles du printemps-été 2020

Pour finir avec les ongles, une fois encore, la french manucure est PARTOUT ! Le petit croissant blanc au bout des ongles continuera d’être décliné de toutes les couleurs et toutes les formes.

De manière générale, en ce moment, plus le nail art est minimaliste, plus il est tendance !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par West beauty (@westbeauty_byharriet) le 18 Janv. 2020 à 11 :22 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NAILS TORONTO (@milenas.nail) le 3 Févr. 2020 à 11 :38 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kate (@katelilliannails) le 30 Janv. 2020 à 10 :38 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Betül Albayrak (@proteztirnak_betul_albayrak) le 6 Févr. 2020 à 2 :30 PST

Et voilà, je crois que j’ai fait le tour des tendances de la saison !

Dis-moi en commentaires lesquelles t’inspirent le plus, et celles au sujet desquelles tu aimerais voir des articles en particulier !

À lire aussi : Je teste les dernières nouveautés maquillage et te donne mon avis !