Comment porter le rouge à lèvres foncé ?

— Publié le 15 septembre 2019

J’adore l’automne. Et bien que ce ne soit pas franchement mon genre de me retenir de porter une couleur parce que « c’est pas la saison », je trouve un plaisir particulier dans le fait de sortir mes rouges à lèvres foncés quand octobre arrive.

Ça donne un côté mi-dark mi-sophistiqué qui me plaît beaucoup.

Pourtant, je me suis longtemps dit que ça n’était pas pour moi, que j’avais le teint trop pâle pour que ça soit joli, et je ne savais pas avec quoi l’associer.

Plot twist, tout est portable avec un peu de confiance en soi. Mais si tu n’en es pas encore à ce stade là, voici quelques conseils pour t’aider à oser le rouge à lèvres foncé et à l’associer à ton maquillage.

Trouver un rouge à lèvres foncé qui va au sous-ton de sa peau

Si tu te sens absolument perdue face à toutes ces couleurs foncées sans savoir lesquelles pourraient t’aller au teint, mon premier conseil serait d’observer le sous-ton de ta peau.

C’est ce qui va te permettre de trouver des couleurs qui « flattent » ton teint. Je mets des guillemets parce que je suis persuadée que rien n’est fondamentalement moche sur untel ou unetel et qu’il s’agit d’une question d’habitude.

En gros, un rouge à lèvres dont la couleur est plutôt chaude (c’est-à-dire qu’elle tire sur le rouge, l’orangé ou le jaune) ira mieux aux personnes qui ont un sous-ton de peau doré.

Si c’est ton cas, tu peux donc miser sur des couleurs comme le bordeaux qui tire sur le rouge sang, ou le marron foncé « terra cotta ».

Et à l’inverse, un rouge à lèvres qui a une couleur froide (tirant sur le gris, le violet, le bleu) complimentera davantage une peau à sous-ton froid ou rose.

Mais la vérité, c’est qu’une fois que tu seras accro au rouge à lèvres foncé, tu t’en ficheras pas mal de l’assortir à ton sous-ton, tu les voudras TOUS !

Comment associer un rouge à lèvres foncé à son maquillage

Penchons-nous désormais sur la question du « comment », parce que c’est bien beau d’avoir trouvé son rouge à lèvres parfait, si tu n’as aucune idée de comment le porter, tu seras bien embêtée !

Comme le rouge à lèvres foncé a tendance à attirer l’attention sur la bouche, la plupart du temps les makeup artists conseillent de réaliser un maquillage plutôt léger au niveau des yeux.

Moi, j’aime bien faire quelque chose d’assez nude avec une bonne couche de mascara pour ouvrir le regard.

Niveau couleurs, tu peux une fois encore te baser sur ces histoires de sous-tons pour te guider : si le rouge à lèvres que tu as choisi est chaud, il s’accordera bien avec des fards chauds également, et inversement.

C’est valable aussi pour le blush. Perso, j’aime bien en porter quand j’ai un rouge à lèvres un peu foncé parce que ça redonne vie à mon visage (qui est, disons-le, carrément pâle).

Du coup, un blush pêche, orangé, ou tirant sur le rouge ira bien avec des lèvres chaudes, alors que des roses tirant sur le mauve ou le fuschia seront plus jolis avec des lèvres violettes ou marron froid.

Tu vois le truc ? Et ne t’inquiète pas, tu peux très bien tester plusieurs combinaisons jusqu’à trouver ce qui te plaît le plus !

Derniers conseils pour porter le rouge à lèvres foncé

Avant que tu te lances dans le grand bain du rouge à lèvres foncé, je te conseillerais d’investir dans un crayon à lèvres. C’est ce qui te permettra de pré-dessiner leurs contours, et qui évitera au rouge à lèvres de baver.

Tu peux en choisir un de la même couleur que ton rouge à lèvres, ou alors d’une couleur qui se rapproche de la couleur de tes lèvres.

Car oui, le problème des couleurs foncées, c’est qu’elles sont assez visibles quand elles partent en couilles !

Par ailleurs, privilégier des rouges à lèvres longue tenue peut t’éviter bien des problèmes par rapport aux textures crémeuses. Crois-en mon expérience, c’est beaucoup plus safe !

En tout cas, j’ai hâte que tu testes le rouge à lèvres foncé et que tu me dises si ça te plaît ! Et partage en commentaires ta façon préférée de le porter !

