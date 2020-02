Je teste les dernières nouveautés maquillage et te donne mon avis !

Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne Let It Glow !

Aujourd’hui c’est moi, Lucie, qui te propose un petit GRWM avec les dernières nouveautés du moment.

Test et avis des nouveautés maquillage du moment

En ce début d’année, les nouveautés sont nombreuses, et ça n’est pas pour me déplaire (car jouer avec de nouveaux produits, c’est ma PASSION).

Le tout dernier fond de teint By Terry, les fards liquides Huda Beauty, mais aussi la palette Overlust de NARS et plein d’autres choses… Si tu voulais un avis sur ce qui sort prochainement, c’est par ici !

Et pour le coup, on peut dire que je suis sortie de ma zone de confort avec toutes ces nouvelles textures.

Alors, qu’est-ce que je pense de tout ces produits ? Pour ça tu n’as qu’à regarder la vidéo !

Les références des produits que j’utilise :

Chaque lundi, c’est Street Style ou Street Tattoo , les formats mythiques que tu connais déjà,

Chaque mercredi, une nouvelle vidéo pleine de glow avec Carotte (pour la mode) ou moi (pour la beauté).

On t’attend en commentaires pour nous faire des suggestions s’il y a des thèmes mode ou beauté qui t’intéressent particulièrement.

Et surtout n’oublie pas que c’est en apprenant qu’on faisant !

