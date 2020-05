Comment porter la salopette en 5 looks

Salut, c’est Carotte. Aujourd’hui, je réponds volontiers à votre demande en vous donnant des inspis de looks composés à partir de salopettes !

Des idées de looks avec des salopettes

Comme je l’avais fait pour les looks bleus, je vous ai récemment demandé en story Instagram de me dire quels looks vous aviez envie de voir sur Let It Glow.

Une bonne partie d’entre vous ont demandé à voir des déclinaisons de tenues avec des salopettes…

Alors les voilà !

Si tu aimes ce genre de vidéos, exprime ta joie en commentaire et n’hésite pas à faire des requêtes.

Voici les quelques pièces que tu peux te procurer en ligne.

Celles qui n’y figurent pas sont soit trop datées, soit trouvées en friperie !

Abonne-toi à Let It Glow !

Pour ne rater aucune de nos vidéos mode-beauté, abonne-toi à Let It Glow et active la cloche !

Chaque lundi, c’est Street Style ou Street Tattoo , les formats mythiques que tu connais déjà,

, les formats mythiques que tu connais déjà, Chaque mercredi, une nouvelle vidéo pleine de glow avec Carotte (pour la mode) ou Lucie (pour la beauté).

Rejoins-nous bébé Let It Glow, c’est la chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Abonne-toi à Let It Glow ! Let It Glow, c’est la chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Ta vie va changer, c’est prouvé par la science.

À lire aussi : Transforme tes pyjamas en 5 looks de jour qui claquent