madmoiZelle lance Let It Glow, sa chaîne YouTube mode-beauté !

— Publié le 29 janvier 2020

Aujourd’hui est un GRAND JOUR !

Tu ne me vois pas mais je trépigne actuellement sur ma chaise depuis 9h du matin environ, parce qu’aujourd’hui est le jour du lancement de la nouvelle chaîne YouTube mode-beauté de madmoiZelle : Let It Glow !

Let It Glow, la chaîne mode-beauté de madmoiZelle

Let It Glow, qu’est-ce que c’est ?

C’est une chaîne sur laquelle tu pourras retrouver chaque semaine 2 vidéos pleines de joie, de bienveillance et de passion.

Le lundi, ce sera Street Style ou Street Tattoo, le format que tu connais sans doute déjà et qui migre de la chaîne YouTube de madmoiZelle vers Let It Glow.

Et le mercredi, une vidéo inédite te sera proposée, souvent par Caro (pour la mode) ou par moi (pour la beauté), pour te donner des conseils, tester des produits, proposer des looks, faire des challenges…

Mais toujours, TOUJOURS, de façon fun et décomplexée, parce que la mode et la beauté sont avant tout un moyen de se faire plaisir et de s’amuser avec son apparence, sans pression et sans injonctions.

Abonne-toi à la chaîne Let It Glow !

On espère vraiment que ça va te plaire, mais au cas où tu ne serais pas encore convaincue, voici un petit aperçu de ce que tu pourras trouver sur la chaîne.

Pour être sûre de ne rien rater, abonne-toi à Let It Glow et active la cloche !

Rejoins-nous bébé Pour améliorer ton transit, mieux dormir et devenir riche, Abonne-toi à Let It Glow ! Pour améliorer ton transit, mieux dormir et devenir riche, Ta vie va changer, c’est prouvé par la science.

On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos (ça va être trop BIEN ) !

Mais surtout, n’oublie pas que « c’est en apprenant qu’on faisant » !

À lire aussi : 5 conseils pour booster sa créativité en maquillage