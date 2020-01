5 conseils pour booster sa créativité en maquillage

Il arrive assez fréquemment que les personnes de mon entourage me demandent comment j’arrive à me maquiller différemment presque tous les jours.

Comme c’est une activité qui me plaît, c’est assez facile pour moi d’être créative et de tenter de nouvelles choses. C’est d’ailleurs pour ça que j’aime autant me maquiller !

J’ai donc tenté de transposer en 5 conseils ce qui me permet au quotidien de sortir de ma zone de confort en maquillage, en espérant que ça t’inspire et te donne envie d’en faire de même !

Se donner des contraintes de couleurs en maquillage

Mon premier conseil, qui te semblera peut-être un peu bateau, serait de varier un peu les couleurs que tu utilises.

Si tu alternes entre un fard à paupières marron et un marron foncé, ça peut paraître un peu compliqué, mais pas de panique, il suffit d’y aller progressivement !

Commence par exemple par te tourner vers une couleur qui ne s’éloigne pas trop de celles que tu utilises d’habitudes. Si tu aimes le marron sur les yeux, tu peux tenter du bronze, du doré, du cuivré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Darago Makeup Artistry (@daragomua) le 27 Janv. 2020 à 9 :56 PST

Une fois que tu seras plus habituée, tu pourras choisir des teintes de cuivré orangées plus vibrantes, ou du doré qui tire vers le kaki ou le jaune.

Pour passer à des couleurs plus flash, là encore, vas-y par petites touches. Tu peux en appliquer sur une partie de la paupière seulement, ou en ras de cils inférieurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ellie Ryder (@_eleanorjayne) le 15 Août 2016 à 11 :58 PDT

Sur les lèvres, c’est pareil ! Pour changer du nude un peu rosé que tu portes tous les jours, essaie un rouge à lèvres un peu plus soutenu, puis un encore plus foncé ou plus coloré.

Petit à petit, tu t’habitueras à voir plein de couleurs différentes sur ton visage et tu te mettras à tenter de nouvelles choses !

Tester de nouvelles techniques de maquillage pour sortir de sa zone de confort

Sortir de sa zone de confort en maquillage, ça peut aussi être tester de nouvelles techniques qu’on ne maîtrise pas.

Tu as toujours été intriguée par le cut crease ? Pose-toi un jour où tu n’as pas prévu de sortir, et prends le temps d’essayer !

Tu trouves le halo eyes trop joli sur les autres mais tu es persuadée que ça ne t’ira pas ? Tu ne sauras pas tant que tu ne l’auras pas testé !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⭐️ (@lunar.eyeshadow) le 26 Janv. 2020 à 9 :20 PST

Tu as toujours eu envie d’apprendre à faire du contouring mais tu ne prends jamais le temps de t’y mettre ? Ce week-end, tu regardes des tutos et tu essaies !

Toutes ces techniques que tu as encore du mal à appliquer sont peut-être des freins à ta créativité pour l’instant, mais c’est en faisant qu’on apprend, donc c’est normal que tout ne soit pas parfait du premier coup.

Moi-même, il m’arrive assez régulièrement de tester des choses et de ne pas être satisfaite du résultat, mais la fois d’après j’y arrive un peu mieux, et à terme, je finis par maîtriser !

Et puis si tu galères vraiment, il y a plein d’articles pour t’aider dans la rubrique beauté de madmoiZelle. Je dis ça, je dis rien.

Se passer d’un produit ou d’une étape à laquelle on est habituée

Ça peut paraître bête, mais la routine existe bel et bien en maquillage, et une fois qu’elle s’installe, il peut être bien difficile d’en sortir.

Pour ça, mon conseil serait de se contraindre à ne pas utiliser un produit qu’on utilise tout le temps, ou à skipper une étape dont on ne se passe jamais.

Exemple concret : tu portes de l’eye-liner tous les jours de la vie, sans quoi tu as l’impression d’avoir de tout petits yeux. Et si demain tu essayais de ne pas en porter ?

Tu as l’habitude de dessiner tes sourcils avec un crayon pour qu’ils soient très structurés. Et si, à la place, tu utilisais un mascara légèrement teinté pour changer un peu ?

En éliminant tes habitudes, tu finiras par être plus à l’aise avec le fait que ton visage prenne différentes formes ce qui te permettra de t’amuser à l’infini au lieu de rester coincée dans ta routine.

Se concentrer sur une étape du maquillage qu’on n’effectue jamais

À l’inverse, si ton maquillage se limite à une pointe de mascara et un gloss transparent, pourquoi ne pas oser aller un peu plus loin en ajoutant quelques étapes ?

Certes, se faire une full face tous les jours prend du temps, mais sans aller dans les extrêmes, tu peux très bien tenter d’intégrer un ou deux produits à ta routine maquillage pour booster ta créativité.

Ça peut être essayer de porter de l’highlighter une ou deux fois dans la semaine, appliquer un fard irisé sur tes paupières que tu gardes nues la plupart du temps, ou encore mettre un peu de blush.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andra Durnea (@andra.durnea) le 28 Janv. 2020 à 1 :20 PST

Là encore, voir ton visage changer d’aspect régulièrement deviendra une habitude qui t’incitera à tenter de plus en plus de choses que tu n’aurais jamais osées auparavant.

Et qui sait, peut-être que tu te découvriras une passion pour l’highlighter !

Utiliser des textures inhabituelles pour sortir de sa zone de confort en maquillage

Mon dernier point concerne davantage les personnes qui aiment déjà se maquiller et qui cherchent à booster leur créativité.

Ce que j’ai découvert récemment, c’est que jouer avec les différentes textures était ce qui me passionne le plus en maquillage.

Bien sûr, je regarde aussi beaucoup de tutos sur YouTube qui me donnent de l’inspiration quand j’ai l’impression de m’enfermer dans une routine.

Mais il existe tellement de marques possédant chacune ses particularités qu’il est impossible de s’ennuyer. Les textures de produits sont multiples, alors autant en profiter !

Si tu es habituée aux produits en poudre, je t’invite par exemple à essayer des produits liquides ou crémeux qui nécessiteront que tu testes de nouvelles techniques ou différents pinceaux.

Pour moi, c’est ce genre de petits challenges qui rendent le maquillage si intéressant et si fun !

Et toi, qu’est-ce qui te permet de booster ta créativité en maquillage ?

