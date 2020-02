Adopte le look qui correspond à ta maison Harry Potter

Hello la compagnie ! Aujourd’hui je suis joie de te partager une vidéo sur ma passion : Harry Potter !

Get The look de ta maison Harry Potter

Dans cette vidéo, je te propose 4 tenues inspirées de Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard et Gryffondor.

Ainsi, tu pourras parader fièrement en rendant subtilement hommage à ta maison.

Voici la liste des pièces que je porte qui ne viennent pas de friperies et que tu peux encore trouver en magasin :

