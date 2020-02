Adopte le look de ton signe astro : les Verseaux à l’honneur

Après les Capricornes, c’est au tour des Verseaux d’être mis en avant !

Comme d’habitude, je t’ai concocté deux looks adaptés à ce signe du zodiaque. D’ailleurs, n’hésite pas à jeter un œil à ton horoscope du mois si ce n’est pas déjà fait !

Les Versaux, ces personnes libres et curieuses

Vous les Verseaux, vous êtes des personnes indépendantes et attachées à votre liberté. Cependant, vous êtes hyper sociables, et avez besoin d’être bien entourées pour être au top.

Vous êtes curieuses, vous voulez tout savoir sur tout, et vous êtes capables de vous adapter à toutes les situations.

En tant que Verseaux, vous avez également un esprit très créatif et êtes souvent imprévisibles.

Bien sûr, tout cela n’est valable que si tu crois à l’astrologie. Un peu comme les maisons Harry Potter, c’est aussi chez certaines personnes une excuse pour affirmer sa singularité tout en s’identifiant à un groupe.

Un look fun et coloré pour Verseau

Voici un look aux coupes simples, agréables, et aux matière festives… comme toi !

Et comme tu es une personne cool, autant l’assumer jusqu’au bout avec ces barrettes.

En ce qui concerne ton côté tout-terrain, des bottines aussi stylées qu’adaptées à toutes sortes de météo seront tes alliées.

Chouchou blanc, PPMC, 3,50€ /Barrettes Cool Girl, H&M, 6,99€ / Top brillant violet, Shein, 4€ / Short à sequins, Boohoo, 19,20€ / Veste rose à capuche, Shein, 14€ / Bottines blanches, H&M, 34,99€

Un look cool et confortable pour Verseau

Le jean est la matière du cool, alors elle te correspond très bien.

La veste que je te propose à un petit côté vagabond qui rappelle l’électron libre que tu es, et les tennis te permettent de sauter, courir, ou même moon walker si tu le souhaites !

Et pour le côté imprévisible et fun, opte pour le pull total sequins !

Chouchou PPMC, 3,50€ / Barrettes cuivrées, H&M, 9,99€ / Top pailleté, H&M, 13,90€ / Veste velours côtelé, Shein, 22€ / Jupe en jean, H&M, 19,99€ / Tennis, H&M, 24,99€

Pour encore plus d’inspiration de looks pour les Verseaux, je t’ai fait une vidéo sur notre nouvelle chaîne mode-beauté, Let It Glow !

Verseau, est-ce que tu te reconnais dans ces looks ? Si non, es-tu maintenant inspirée pour pimenter ton style ?

Quel est ton signe astro à toi ?

