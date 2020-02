L’horoscope de février le plus fiable de France te révèle ton avenir

Alors, à quelle sauce tu seras bouffée ce mois-ci ? T’inquiète, je sais tout ce qui va t’arriver car je l’ai lu dans ma boule de cristal.

Ton avenir est enfin révélé, découvre-le sans plus tarder !

Horoscope Bélier de février 2019

Humeur

Tu as débuté l’année sur les chapeaux de roues, mais tu commences à faiblir.

Tente de te rappeler quotidiennement combien tu as payé ton abonnement à la salle de gym, ça te motivera à ne pas abandonner.

Travail et argent

Tu t’emportes un petit peu en ce moment et dépenses allègrement.

Heureusement pour toi, les soldes touchent à leur fin et tu vas pouvoir recommencer à faire attention.

Quoique, si tu mises sur les friperies…

Amour

Tu es prise d’une confiance en toi démesurée et tu dragues tout ce que tu croises.

Horoscope Taureau de février 2019

Humeur

Ce mois-ci, tu as décidé de revenir à l’essentiel. Tu n’as jamais fait autant de yoga et de méditation. Tu te sens zen. Om.

Travail et argent

Tu t’es un peu ruinée en te goinfrant de galettes des Rois en Janvier. Mais ce mois-ci, c’est la Chandeleur. Et heureusement pour toi, les crêpes c’est quand même beaucoup moins cher.

Amour

Tu n’as d’yeux que pour ta petite famille de plantules, les seuls êtres qui te comprennent vraiment.

Horoscope Gémeaux de février 2019

Humeur

Tu penses de plus en plus à changer de coupe. Tu hésites entre te faire une pixie rose ou opter pour des extensions noires de jais de 60 cm.

Deux salles deux ambiances, comme toujours avec ta personnalité instable.

Travail et argent

Tu veux faire mille choses en ce moment : de l’aqua gym, du patin à glace, un trek en Antarctique… Tu vas devoir choisir, car ton budget ne te permettra pas de multiplier les activités.

C’est ça d’être une artiste déchue.

Amour

Tu hésites entre deux personnes. Mais si tu ne fais pas un choix rapidement, tu perdras les deux qui choisiront par dépit de s’accoupler. Entre elles. Sans toi.

Horoscope Cancer de février 2019

Humeur

Un moucheron s’est suicidé dans ton café ce matin et tu es toujours sous choc.

Travail et argent

Tu achètes des quantités astronomiques de beurre de cacahuète, ce qui risque de creuser ton budget si tu ne te reprends pas rapidement.

Cela dit, je ne t’en veux pas. Rien n’est meilleur sur Terre. Miam.

Amour

Tu tombes amoureuse d’un personnage de bouquin car les vrais gens ne seront jamais aussi bien.

Horoscope Lion de février 2019

Humeur

Cesse de te la péter. On a compris, vous les Lions vous êtes des stars nani nana. Mais tu n’as pas besoin de le prouver à tout le monde en te mettant en scène.

Tu sais ce que tu vaux, et ça devrait être suffisant !

Travail et argent

Tu es élue employée du mois.

Amour

Qui a besoin de l’amour quand on est bg comme toi, non mais franchement ! Pas le temps pour les niaiseries, ta carrière t’attend.

Horoscope Vierge de février 2019

Humeur

Écoute, tu te sens bien. Ton équilibre mental et physique est assuré. Rien à signaler.

Travail et argent

Ça roule pour toi, puisque t’es à peu près la personne la plus méthodique et travailleuse du monde.

Amour

Tu as un crush. Tu penses que c’est réciproque, alors tu décides de passer à l’action.

Mais pas avant d’avoir prévu la chose au détail près, afin que tout soit parfait au moment de ta déclaration. Attention à ne pas virer total Joe Golberg, quand même.

Horoscope Balance de février 2019

Humeur

Tu as toujours eu besoin d’être en tournée. Quoi, tu veux devenir chanteuse toi ?

Ah non pardon, il y avait un mirage flou dans ma boule.

Tu as toujours eu besoin d’être ENTOURÉE. Mais en ce moment, tu prends ça un chouïa trop à cœur. En effet, tu sors constamment et tu es de plus en plus fatiguée.

Mon conseil de professionnelle du zodiaque : nourris-toi correctement. Bah oui, ça va pas s’améliorer si tu continues à oublier le goûter.

Travail et argent

Étonnamment, tes nombreuses sorties ne font pas d’entorse à ton budget. Ah, les riches…

Amour

Tu files le parfait amour avec ton stimulateur à clito.

Horoscope Scorpion de février 2019

Humeur

Tu critiques tout et tu bitch sur tout le monde. Mais tu n’es pas fondamentalement méchante. Tu es juste un peu ronchon en ce moment car ta série préférée a été annulée.

Je te comprends tellement.

Travail et argent

Ton côté rebelle ressort même au travail. Tu prends des risques et ça paye ! Attention cependant à rester mesurée et à ne pas dépasser certaines limites, du genre critiquer les choix de vie de ton patron.

Rock’n’roll vie, oui. Chômage vie, bof.

Amour

Tu retombes dans les bras de ton ex.

Sérieusement ?? Tu vaux mieux que ça. Je suis très déçue par ton comportement.

Nous en rediscuterons à la maison.

Horoscope Sagittaire de février 2019

Humeur

Ça va on te dérange pas ? On sait que t’as pas beaucoup de limites dans la vie… Mais la tu prends trop la conf’.

Comme Sabrina dans la dernière saison, tu en deviens presque hautaine.

Redescendez, madame !

Travail et argent

Quoi que tu fasses au boulot ou en cours, tout le monde t’encense. Même quand c’est nul.

Ah bah j’ai rien dit. Péter plus haut que ton derrière porte apparement ses fruits.

Amour

Tu briseras trois cœurs ce mois ci.

Horoscope Capricorne de février 2019

Humeur

Tu te questionnes sur le sens de la vie.

Travail et argent

Tu te demandes de plus en plus si tu ne devrais pas tout plaquer pour devenir nonne et enfin avoir la paix.

Amour

Tu as tellement besoin d’espace que ton/ta partenaire crois que tu l’as quitté. Tu l’as aperçu hier au cinéma avec sa nouvelle conquête.

Peut-être que trop d’espace tue l’espace, finalement.

Horoscope Verseau de février 2019

Humeur

Tu as de plus en plus besoin de liberté. Tu commences sincèrement à penser à prendre une année sabbatique pendant laquelle tu ferais le tour du monde en van.

Travail et argent

Heureusement que tu es là pour insuffler un peu de créativité à tes collègues ou camarades.

Tu mets des paillettes dans leur vie, et ils te le rendent bien. Bravo.

Amour

Tu n’es pas hyper branchée engagement ces temps-ci. Voire jamais. Le besoin de liberté gouverne ta vie.

Ton style vestimentaire

Eh oui, toi tu as le droit à un bonus, car c’est ta saison !

Horoscope Poissons de février 2019

Humeur

Tu es complètement dans les vapes. Tu te rends compte que tu es un peu à bout de souffle ces temps-ci, alors tu décides de faire des soirées cocooning hebdomadaires.

Travail et argent

Comme t’es une personne hyper sympa, les gens commencent à le comprendre et tentent d’en profiter. En cours ou au boulot, tu te rends en effet compte qu’on te prend pour une bugne.

Tu vas devoir rappeler à ces malappris que tu es certes gentille, mais pas gourde.

Amour

Tu plaques ta moitié car elle aime son chien plus que toi.

Alors, prête à affronter ce nouveau mois ?

Graphismes par Mélody la best : suis-la sur Instagram @badass.blue