J’ai fait du yoga pendant 30 jours : voici mon bilan de fin de challenge !

— Mise à jour du 4 février 2020

Le mois de janvier s’est achevé il y a quelques jours, et avec lui le challenge 30 Days of Yoga de la chaîne Yoga With Adriene auquel j’ai participé.

Après avoir passé 30 jours à yoguer assidûment, il est temps pour moi de te faire un bilan du challenge !

Faire du yoga pendant 30 jours, c’est possible ?

Et avant de rentrer dans les détails, je suis ravie de t’annoncer que J’AI TENU !

En réalité, j’ai commis 3 petits écarts, principalement parce qu’il y a eu des jours où je ne pouvais tout simplement pas faire du yoga, mais sur 30 jours, je considère que ça reste largement respectable !

Les séances étaient plus ou moins longues, plus ou moins intenses, et je les ai vécues plus ou moins difficilement, mais j’ai bel et bien fait du yoga pendant 30 jours (mon dernier ayant été hier).

Et j’ai trouvé ça finalement plutôt intéressant de voir mon corps évoluer au fur et à mesure des semaines, surtout quand je pense que je pars de presque zéro en termes de muscles et de souplesse.

Ce que ces 30 jours de yoga m’ont apporté

Alors en 30 jours, qu’est-ce que le yoga m’a apporté ?

Tout d’abord, de la force. Depuis que j’ai commencé à faire du yoga (quelques mois avant le challenge), j’ai clairement vu une amélioration dans ma pratique. Mais ces 30 jours ont marqué une très nette évolution !

Je suis bien plus gainée qu’avant, à tel point que les chaturanga qui étaient si difficiles pour moi au début sont maintenant une transition comme une autre.

Il y a plein de postures qui me semblaient inconcevables et que j’arrive maintenant à réaliser.

J’ai également beaucoup gagné en souplesse, même si je suis encore bieeen loin du grand écart et que mes talons ne touchent pas par terre quand je suis en chien tête en bas.

Je peux toucher le sol en gardant les jambes tendues quand je suis debout (la fierté), j’ai réussi à réaliser l’oiseau du paradis (sans tendre la jambre, faut pas déconner non plus), j’ai trouvé ça ouf !

D’ailleurs, mon équilibre s’est lui aussi bien amélioré, ce qui est sans doute lié à mon gainage, et me permet des postures sur une jambe avec lesquelles j’avais beaucoup de mal auparavant.

Ce que j’ai pensé des vidéos 30 Days Of Yoga d’Adriene

Je souhaitais malgré tout revenir sur les vidéos d’Adriene qui ont quand même initié mon envie de réaliser ce challenge.

Dans l’ensemble, j’ai trouvé l’enchaînement des vidéos très malin, avec une bonne alternance entre des séances dynamiques et d’autres plus calmes, des séances très axées sur la musculation et d’autres sur l’étirement.

J’ai cependant souvent trouvé les vidéos un peu trop lentes au démarrage, même si je comprends que cela permet de se recentrer après une journée de travail par exemple.

Mais ces vidéos m’ont permis de me rendre compte que j’aime vraiment le yoga quand il me fait suer, qu’il me pousse à me donner à fond, et qu’il me challenge.

C’est pourquoi j’ai préféré alterner entre les vidéos d’Adriene et des cours IRL qui me permettaient de vraiment progresser et de me vider la tête.

En tout cas je ne regrette rien, je suis super fière de moi et je pense bien entendu continuer à yoguer jusqu’aux cieux, peut-être pas tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine !

Je suis également très contente que ce challenge ait encouragé autant d’entre vous à se mettre au yoga, j’ai adoré suivre vos progrès dans les commentaires et recevoir vos retours par message.

J’espère que ce challenge vous aura plu autant qu’à moi et bon courage à toutes celles qui n’ont pas encore fini !

— Mise à jour du 16 janvier 2020

Salut les yogi !

Ça y est, la deuxième semaine du challenge 30 Days Of Yoga touche à sa fin, c’est donc l’heure du bilan de mi-challenge !

Débriefing après deux semaines de yoga

Deuxième semaine, et pas de jour raté depuis la dernière fois, ce qui est une grosse fierté en soi !

Même si les séances font parfois une vingtaine de minutes seulement, je les fais en étant pleinement présente, et c’est ce qui compte vraiment pour moi.

Au bout de deux semaines, la fatigue se fait ressentir

Malgré tout, après deux semaines, je sens que mon corps commence à fatiguer. Il y a eu un jour où j’ai failli zapper la séance, et puis j’ai réussi à me convaincre que ça me ferait du bien.

C’est toujours le cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire du yoga, c’est pour ça que je continue d’ailleurs, mais je sens très clairement que je suis plus fatiguée de façon générale.

Du coup, les cours de Yin Yoga que je continue à prendre avec Olybe sont précieux parce qu’ils me permettent de prendre le temps de m’étirer, de souffler et de me détendre.

Des progrès visibles tous les jours

Par contre, je gagne en souplesse de jour en jour et je teste de nouvelles postures donc c’est très positif !

À force de faire du yoga, mon corps comprend mieux où je souhaite l’emmener, et donc c’est moins difficile de faire des choses que je n’avais jamais faites.

Après le corbeau de la semaine dernière (que j’ai pu reproduire avec l’une des séances d’Adriene), j’ai essayé de nouvelles postures en équilibre sur les mains, et c’était TROP COOL !

Je suis aussi de plus en plus proche de poser mes talons en chien tête en bas. J’espère y arriver d’ici la fin du challenge !

Et toi, ça va comment après deux semaines de yoga ? Est-ce que tu as laissé tomber ? Ou est-ce que tu continues de kiffer ?

Rendez-vous en commentaires pour en discuter !

— Mise à jour du 9 janvier 2020

Voilà exactement une semaine que le challenge 30 Days Of Yoga de la chaîne Yoga With Adriene a commencé !

Je reviens donc te faire une petite update pour te raconter un peu ce que j’ai pensé de ce début de mois.

Débriefing après une semaine de yoga

Je dois dire que je suis assez fière de tenir le coup depuis une semaine ; je n’ai pour l’instant raté qu’un jour parce que ma famille était chez moi.

C’est assez chouette que les cours aillent crescendo dans la difficulté, parce que j’ai trouvé les premiers assez tranquilles malgré tout. L’avantage c’est que ça rend le challenge très accessible !

J’en suis à mon 7e jour de yoga, en sachant que je n’ai pas fait le Day 6 hier mais que je suis allée à un cours avec Olybe.

La difficulté de trouver son rythme dans le challenge de yoga

Les premiers jours, je n’étais pas tout à fait satisfaite (comme je l’ai exprimé en commentaires) parce que j’avais commencé par faire le yoga le matin en me levant, avant mon petit déjeuner.

Le problème, c’est qu’à ce moment-là de ma journée, mon corps n’était clairement pas prêt et j’avais l’impression de galérer à faire des choses qui me semblaient pourtant accessibles habituellement.

Du coup, au bout du 3e ou 4e jour, je me suis mise à faire mon yoga le soir en rentrant du travail, et c’était beaucoup mieux !

Au bout de plusieurs jours, j’ai commencé à être un peu frustrée du rythme assez lent des vidéos d’Adriene, moi qui ai majoritairement pratiqué dans des cours de yoga Vinyasa (un yoga plutôt dynamique) avec Olybe.

J’ai donc décidé d’aller à un cours hier et ça m’a fait beaucoup de bien ! J’y retourne ce soir également. Après tout le challenge c’est 30 jours de yoga, pas nécessairement avec Adriene !

Je pense que je vais davantage alterner entre les cours d’Adriene et ceux de Olybe parce que les cours IRL me permettent plus de me dépenser et de me dépasser.

J’ai d’ailleurs réalisé mon tout premier corbeau hier, j’étais super fière de moi ! Quand je pense que je pars de zéro masse musculaire, c’est quand même une belle progression.

En bref, je tiens le coup, j’ai pas mal de courbatures mais je kiffe !

Et je suis très contente d’avoir tous vos retours en commentaires, c’est trop cool que même les plus débutantes d’entre-vous s’y mettent !

Bisous les yogi, et bon courage pour la 2e semaine ! ♥

— Mise à jour du 2 janvier 2020

C’est partiiiiiiii pour 30 jours de yoga ! Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t’invite à lire l’article ci-dessous.

Pour info, la vidéo « Day 1 » du challenge est sortie ce matin (à cause du décalage horaire avec les USA).

Alors, tu t’y mets aussi toi ?

— Publié le 31 décembre 2019

Coucou toi, ici Lucie !

Pour une fois, je ne suis pas ici pour te parler de beauté mais de… yoga !

Comme tu le sais peut-être, je me suis mise à cette pratique récemment, en grande partie grâce à ma chère collègue Cassandre qui est une grande adepte depuis 3 ans.

J’ai commencé à prendre des cours avec Olybe, mon favori du mois de novembre, puis je me suis vite tournée vers des cours sur YouTube pour en faire chez moi le week-end.

C’est comme ça que j’ai découvert la chaîne Yoga With Adriene…

Yoga With Adriene, la chaîne qui te pousse à prendre soin de toi

C’est grâce à Élise Francisse, ancienne rédac mode chez madmoiZelle, que je me suis abonnée à la chaîne d’Adriene, cette fan de yoga qui incarne la douceur, toujours accompagnée de son chien Benji.

« Do what feels good, you got this » (« Fais ce qui te fait du bien, tu peux le faire »)

Voilà le genre de phrases qui sortent régulièrement de la bouche de l’experte yogi. Avec Adriene, le yoga, c’est chacun son rythme, c’est de l’écoute de soi, et c’est beaucoup de self-love.

Je pense que c’est pour ça que sa chaîne me parle autant !

Le challenge 30 Days Of Yoga de Yoga With Adriene

Comme chaque année, Adriene a annoncé le départ imminent de son challenge de janvier 30 Days Of Yoga.

En quoi ça consiste ? Pendant tout le mois de janvier, la chaîne te propose chaque jour une vidéo de pratique de yoga, histoire de te ressourcer après les excès du mois de décembre.

Comme elle l’explique dans la vidéo ci-dessus, ce challenge n’a pas pour but de représenter une pression pour les personnes qui y participent.

Il s’agit juste d’une façon de fédérer un grand nombre de personnes dans la pratique du yoga et de chercher à se dépasser, à se faire du bien et à démarrer l’année de bon pied.

J’ai donc décidé cette année de me lancer dans l’aventure malgré mon niveau encore quasiment débutant, et j’ai proposé à Cassandre de m’y accompagner !

Nous te ferons sans doute des updates dans le VlogMad ou en story sur Instagram, donc rejoins-nous vite sur la chaîne YouTube de madmoiZelle et sur notre compte Insta pour ne rien rater !

Je t’invite également à enfourcher ton tapis et à participer au challenge toi aussi, voire à motiver tes potes à le faire avec toi pour que le mois de janvier soit sous le signe du yoga pour un maximum de personnes !

« Le yoga, c’est pas pour moi » : dehors les idées reçues !

Que tu sois grande amatrice ou absolument pas sportive, même si tu penses n’être pas assez souple, trop grande ou pas assez musclée pour le yoga, jette-toi à l’eau, tu n’as rien à perdre !

Et crois-moi, ça vient de la personne la moins sportive de la Terre. Pourtant regarde-moi aujourd’hui : je m’apprête à en faire tous les jours pendant un mois !

Je t’assure que tout le monde est capable d’aller au bout de ce challenge, et même si ça n’est pas le cas, je suis certaine qu’on en tirera tous et toutes des tas de choses.

Comme me l’a si sagement dit Cassandre un jour :

« Ce que je préfère dans le yoga, c’est qu’on n’a jamais fini d’apprendre. »

Quelle poète, cette Cassandre…

Toujours est-il que le but est de se prendre du temps pour soi, de se reconnecter à son propre corps et de sortir un peu de sa zone de confort. Ça, ça te dit ? Alors participe avec nous !

J’essaierai d’être active dans les commentaires de cet article pour suivre la progression de tout le monde durant tout le mois de janvier, donc n’hésite pas à partager la tienne régulièrement !

Douce yogi, bisous à toi et à très vite !

