Guide de survie pour étudier depuis chez toi (merci le Coronavirus)

Et voilà, Emmanuel Macron a fait son allocution au sujet du Coronavirus (Covid 19) et notamment décrété que les établissements scolaires, dont les universités, seraient fermés à partir du lundi 16 mars 2020.

Donc si tu es étudiante, tu te retrouves coincée chez toi avec des cours à distance… et peut-être que ça te fait un peu flipper.

Le télétravail, ou les téléétudes dans ce cas, ce n’est pas impossible mais c’est un peu particulier. Voici les bons conseils de la rédac !

Étudiante chez toi à cause du Coronavirus : sors de ton lit !

Le piège ultime des cours à distance/en ligne/à la maison, c’est de se laisser happer par sa couette !

Parce que qui dit pas de déplacement dit bonjour la procrastination, et les séries télé dans le lit ou le canap qui te happent jusqu’à 17h.

Pour avoir une chance d’être efficace et bosser quelques heures, il faut se lever, sortir de son lit, s’habiller, et s’installer dans un endroit neutre de type bureau ou table de cuisine ou de salle à manger.

Avec une chaise un poil confortable mais pas trop qui maintient le dos droit, c’est encore mieux !

Je pense que c’est important de changer d’espace pour délimiter temps de travail et temps de pause, et qu’ils ne se mélangent pas entre eux, surtout quand on manque un peu de motivation.

Comme ça, on s’aère bien l’esprit en allant chiller dans le canapé ou faire une sieste dans son lit quand c’est l’heure de la pause, et on s’installe à son bureau quand il faut bosser.

Si ton appart ou ta maison te le permet, change d’endroit régulièrement pour travailler. Cela trompe l’ennui et permet de donner du rythme à ton travail !

Étudiante chez toi à cause du Coronavirus : organise-toi !

Le maître mot, c’est L’ORGANISATION. Elle te sera indispensable pour avoir l’impression de ne pas tourner en rond.

Avant de t’y mettre, note à la main ou sur ton ordi les tâches que tu auras à accomplir dans la journée, définis un ordre et un temps pour chaque tâche.

Priorise en fonction de ton feeling et des moments de la journée !

Par exemple, si tu es plus efficace le matin, réalise tes missions qui te demanderont le plus de concentration à ce moment-là. Si tu somnoles après le repas de midi, garde toi des tâches à mener en « conduite automatique » pour le début d’après-midi.

Étudiante chez toi à cause du Coronavirus : fais des pauses !

Les micro-siestes (power naps) d’une vingtaine de minutes seront tes meilleures alliées ! Elles te régénèrent sans trop t’endormir et te forcer à prendre le temps de te réveiller.

Accomplis une ou plusieurs tâches, et quand tu sens ta productivité s’amoindrir, pose-toi dans ton lit, ton canapé ou autres — sans oublier le réveil bien sûr — et ferme les yeux.

Ce n’est pas grave si tu ne t’endors pas à proprement parler. Cela laissera le temps à ton cerveau le temps de récupérer et de se recharger.

Pendant tes pauses classiques, fais des choses qui te plaisent et qui te remontent le moral. Cela permet de mettre en place un système de récompenses.

Par exemple, regarder un épisode de ta série préférée à la pause dej ou te réserver un maxi goûter (les outrageous cookies par exemple ?à pendant l’après-midi, pour te féliciter d’avoir terminé une tâche difficile.

Étudiante chez toi à cause du Coronavirus : prends soin de toi !

Le risque du télétravail, c’est de te retrouver minute 12 avec les cheveux gras, un pyjama taché de café et des croûtes au coin des yeux. Pas le meilleur setup pour étudier.

Je te conseille donc de prendre un minimum soin de toi : change de vêtements, douche-toi, hydrate ta peau, prends un petit dej ou au moins une boisson, pour retrouver une forme de morning routine qui sert de palier entre le sommeil et la vie active.

Dans la même idée, et pour renforcer l’importance des pauses : essaie de ne pas manger pendant que tu bosses ! Pour éviter les crises de grignotage et profiter pleinement de ton repas, déguste-le sans étudier en même temps.

Et pour finir : le soutien, c’est important ! Si tu as des potes dans le même cas que toi, vous pouvez vous appeler pendant vos pauses, vous motiver mutuellement ou parler d’autre chose que de révisions pour vous changer les idées.

Étudiante chez toi à cause du Coronavirus : profite de tes soirées !

Il est fermement déconseillé de faire des soirées comme d’habitude, d’inviter des gens ou de te rendre chez tes potes. Désolée. Mais ça ne veut pas dire que tu vas déprimer en fin de journée !

Tu peux profiter de cette situation pour faire tout ce que tu n’as jamais le temps de faire : tester des recettes de ouf, trier tes bouquins, regarder ENFIN ton intégrale de Battlestar Galactica…

Et si tu as des colocs ou que tu vis en couple / en famille, c’est l’occasion de passer plein de temps ensemble ! Voici quelques idées en vrac :

Jouez aux Questions pour tomber amoureux ou aux Questions pour mieux connaître ta meilleure amie

Improvisez des Time’s Up à la maison

Jouez à Top Chef : deux personnes ou deux équipes cuisinent sur le même thème

Faites des échanges de fringues et des défilés dans l’appart

Jouez au Loup-garou bien sûr

Jouez au Tag parfait : chacun met dans une boîte des papiers avec écrits dessus ses tags préférés sur les sites porno, ensuite on tire et on essaie de deviner qui a mis quoi… surprises garanties !

Bon, je ne te conseille pas cette dernière option si tu es confinée avec tes parents, mais on sait pas, je connais pas ta vie après tout.

Étudiante chez toi à cause du Coronavirus : dépense-toi !

Je te conseille aussi un peu d’exercice physique, car si tu ne sors pas, tu te dépenses moins (logique). Lucie recommande la chaîne Yoga with Adriene, qui lui a permis de faire 30 jours de yoga en janvier !

En français, Cassandre conseille Le yoga de Margaux et la chaîne de Mathieu Boldron.

Et voilà pour mes quelques conseils ! Je te laisse sortir ton 4 couleurs et en faire des fiches. Force & courage ♥

