C’est décidé, je reprends le sport ! Tu te motives avec moi ?

En partenariat avec FizzUp (notre Manifeste)

C’est décidé, je me remets au sport !

Combien de fois est-ce que j’ai dit ça dans ma vie ? Beaucoup trop.

Mais cette fois je reviens en force, grâce au nouveau programme d’une application dont je vous ai déjà parlé il y a plusieurs mois et qui avait été appréciée et testée par beaucoup d’entre vous : FizzUp !

Alors, tu veux te motiver avec moi ?

Fais du sport avec FizzUp ! Pour télécharger l’application FizzUp, sur iOs ou Android, via ton téléphone ou sur le Web, il te suffit de suivre ce lien ! Et pour avoir -70% sur 1 an de coaching sportif FizzUp, soit 29,99€ au lieu de 95,88€ l’année, il te suffit également de suivre ce lien. Afin de profiter de l’offre, il faudra que tu crées ton compte !

Mon rapport compliqué au sport

Qu’on se le dise, j’ai vraiment un problème avec le sport, depuis des années.

Pendant toute mon enfance et le début de mon adolescence, il faisait pourtant partie intégrante de ma vie : j’y passais chaque jour de la semaine ET du week-end. Ma vie sociale était étroitement liée à ma pratique sportive.

Je n’imaginais pas ma vie sans sport, et je n’imaginais surtout pas développer ce que j’appelle aujourd’hui ma « phobie de l’effort physique ».

Pendant plus de 10 ans, j’ai fait du tennis en compétition, ainsi que de la danse classique et moderne jazz. Et puis un beau jour, avec ma crise d’adolescence, j’ai voulu passer mon temps à faire autre chose. Alors j’ai tout arrêté, radicalement.

Depuis plus de 10 ans donc, je n’ai pas fait la moindre activité physique.

Quand j’avais 15 ans, j’avais une totale confiance en mon corps, en ses capacités, en le fait qu’il pouvait m’emmener où je voulais. Mais en arrêtant tout, j’ai perdu la masse musculaire que j’avais durement gagnée. J’ai commencé à avoir peur, à me sentir incapable.

Incapable de courir, incapable de faire la moindre balade comportant un peu de dénivelé, incapable de porter mes propres courses.

À ce sentiment d’être diminuée se sont ajoutées mes spécificités physiques : d’un simple choix de ne plus faire de sport ont découlé de vrais soucis de santé dus à mon manque de musculature.

Mélange tout ça, secoue un grand coup, et tu auras devant toi : le cercle vicieux de la démotivation.

Cela fait donc quelques années que je n’ai plus le choix : je DOIS me remettre au sport.

Parce que mes rotules lâchent en raison de mes quadriceps trop peu musclés, parce que j’ai mal au dos, et parce que j’ai envie de pouvoir voyager en montagne avec mon mec sans cracher mes poumons.

Pourtant, malgré tout ça, je n’arrive pas à inscrire le sport dans ma routine quotidienne… Mais je ne perds pas espoir !

Reprendre le sport avec l’application FizzUp

Ce qui m’avait plu avec l’application FizzUp quand j’ai eu l’occasion de la tester, c’est que ses programmes contiennent des séances courtes, accessibles pour les débutants et débutantes, et bien expliquées.

Pour une personne comme moi qui part de chez elle à 6h45 tous les matins, et rentre à 20h, avec 3h30 de transports en commun dans les jambes… ça booste vraiment la motivation d’avoir des séances efficaces et rapides de 15/20 minutes.

L’autre point hyper positif de FizzUp, c’est que les programmes ne nécessitent aucun matériel : tout se fait au poids du corps ! Personnellement j’ai juste une tapis, un legging et une bonne brassière, et le tour est joué.

L’une des choses qui m’a souvent rebutée à l’idée de reprendre le sport, c’est aussi d’envisager suer et m’activer devant des gens, que ce soit en club ou dans une salle de sport.

Parce qu’avec ma « phobie de l’effort physique » est venue ma timidité à l’idée d’exposer mon incompétence physique au grand jour…

Heureusement, avec FizzUp, le problème est réglé !

Je peux être chez moi, habillée comme je veux, réussir ou rater mes séries sans aucun regard posé sur moi, et ça me permet petit à petit de reprendre confiance, pour peut-être un jour envisager de nouveau un club ou une salle de sport !

L’application propose toute une partie gratuite, avec des programmes et des séances libres, et un coaching sportif adapté.

La version Premium permet un accès illimité à la totalité des contenus (programmes variés, musculation, abdos, cardio, stretching, challenges), et d’obtenir des résultats plus rapidement !

On peut ajuster les durées d’entrainements en décidant si oui ou non je souhaite rajouter une séance cardio et/ou abdos en plus de la séance de mon programme.

Le Premium permet aussi d’accéder au Yoga, à la méditation et au coaching nutritionnel avec la possibilité de planifier ses menus sous les recommandations du coach. Menus personnalisés en fonction de l’objectif. Il accède également à +250 recettes vidéos et à la liste de courses.

Fais du sport avec FizzUp ! Pour télécharger l’application FizzUp, sur iOs ou Android, via ton téléphone ou sur le web, il te suffit de suivre ce lien ! Pour avoir -70% sur 1 an de coaching sportif FizzUp, soit 29,99€ au lieu de 95,88€ l’année, il te suffit également de suivre ce lien. Afin de profiter de l’offre, il faudra que tu crées ton compte !

Je teste le programme sportif Sculpt de l’application FizzUp

Ce programme, il tombe à pic pour moi.

Je sors de mois compliqués du point de vue de la santé, et j’ai vraiment besoin d’un petit coup de pouce pour reprendre possession de mon corps, et être fière de moi.

Je vais donc tester une nouveauté, Sculpt, qui condense le meilleur de tous les autres programmes FizzUp.

Le programme s’étale sur 3 semaines, à raison de 3 séances d’environ 20 minutes par semaine, ce que je trouve hyper accessible.

L’objectif de ce programme est de sculpter son corps de manière harmonieuse, sans matériel, avec un ciblage particulier sur la moitié inférieure, pour avoir une silhouette tonique sans se dégoûter du sport !

Au moment où j’écris ces lignes, ma première séance est prévue pour ce soir, et j’ai vraiment hâte de m’y mettre.

J’ai bien l’intention de finir ce programme jusqu’au bout, et si j’en crois les commentaires d’utilisatrices présentes sur l’application : les résultats seront visibles rapidement !

Dans une semaine, je te ferai un compte-rendu de ma première semaine passée, et si toi aussi tu veux te lancer avec moi, n’hésite surtout pas !

Je serais ravie d’avoir de tes nouvelles en commentaires, ou sur mon compte Instagram, parce que c’est toujours plus motivant d’être ensemble dans l’effort ♥

En attendant, si tu veux plus d’informations et de retour d’expérience sur l’application, tu peux consulter notre ancien article. Sur ce, je m’en vais suer un bon coup, et j’espère avoir de tes nouvelles !

À lire aussi : J’ai vaincu ma peur de la salle de sport, et j’y ai rencontré des gens INSUPPORTABLES