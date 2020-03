5 séries très fortes qui vont conquérir ton cœur en mars 2020

Depuis plusieurs mois, j’ai l’impression étrange que plus personne ne parle de séries…

L’engouement pour les séries télé en berne

Il y a un an encore, les discussions télé étaient sur toutes les bouches, et pour cause : Game of Thrones allait toucher à sa fin.

Une fois la série close, l’agitation mondiale est retombée comme un soufflé et plus rien ne semble désormais rassembler les foules comme avant.

Personnellement, j’ai moi-même eu du mal à trouver une remplaçante à GoT, qui m’a accompagnée pendant toute ma vie d’adulte.

Quelques séries sont toutefois parvenues à sortir leur épingle du jeu, et certaines m’ont même franchement bluffée, comme Servant, de M. Night Shyamalan, Chernobyl, Years and Years et À la croisée des mondes.

Des programmes très différents mais tous percutants, qui n’ont pourtant pas rassemblé autant de monde qu’on aurait pu l’imaginer.

Je garde tout de même espoir que dans les mois à venir, l’émulation se crée de nouveau et que le monde se remette à aimer de conserve les mêmes images !

Et si le déclic se faisait d’ailleurs en mars ?

Je te propose, douce lectrice, de détailler un peu avec moi le catalogue du mois des giboulées, pour trouver la nouvelle pépite qui agitera ton groupe de potes, et l’univers avec lui.

Amazing Stories, en cours sur Apple TV+

Ce nouveau programme a été lancé par Apple TV + le 6 mars et me compte déjà parmi ses admiratrices.

Il s’agit en réalité d’un reboot de la célèbre série anthologique de Steven Spielberg qui a émerveillé les années 80.

Steven Spielberg qui conserve d’ailleurs un rôle dans cette refonte puisqu’il la produit.

Le concept du show est difficile à pitcher, mais en gros, à chaque épisode, tu vas voyager dans des contrées différentes lors de récits merveilleux.

Dans Amazing Stories, tu pourras retrouver plusieurs acteurs de taille, dont Sasha Alexander, Edward Burns et Kerry Bishe.

J’ai regardé le premier épisode, et franchement, je suis 100% conquise !

ZeroZeroZero, en cours sur Canal+

J’avoue éprouver une fascination pour tous les objets culturels qui touchent de près ou de loin aux cartels de drogue, que ce soit en littérature, au cinéma ou à la télévision.

Alors impossible pour moi de passer à côté de ZeroZeroZero, la nouvelle série Canal+ avec Gabriel Byrne (Hérédité), Andrea Riseborough (Oblivion, Birdman) et Dane DeHaan (Chronicle, A Cure for Life), sorte d’immersion dans les arcanes du marché mondial de la cocaïne.

La série détaille ce marché depuis sa source jusqu’aux lieux de consommation. Son pilote, très rythmé, ne permet pas la moindre seconde d’ennui.

Je te conseille de jeter un œil au replay sans plus tarder !

The Plot Against America, le 17 mars sur OCS

C’est sans doute le programme que j’attends le plus pour ce mois-ci et même ceux d’après.

Porté par un superbe casting composé de Winona Ryder, Anthony Boyle et Zoe Kazan entre autres talents, The Plot Against America m’a tout l’air de la série fouillée, qualitative et uchronique qui a un gros potentiel fédérateur.

Cette série créée par David Simon (papa de The Wire !) et Ed Burns réécrit l’histoire, en s’inspirant du roman éponyme de Philip Roth publié en 2004.

Elle raconte le moment fictif lors duquel le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le Président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940, et lors duquel la peur s’empara des Juifs américains.

Non seulement Lindbergh avait, dans son discours radiophonique à la nation, reproché aux juifs de pousser l’Amérique à entreprendre une guerre inutile avec l’Allemagne nazie, mais en devenant trente-troisième Président des États-Unis, il s’empressa de signer un pacte de non-agression avec Hitler…

The Plot Against America, le 16 mars sur HBO et le 17 mars sur OCS.

Validé, le 20 mars sur Canal+

Le savais-tu : le rap est le premier genre musical écouté en France !

Pas étonnant, alors, que le milieu du rap se voit décortiqué dans une série créée par Franck Gastambide, Charles Van Tieghem et Xavier Lacaille pour Canal+.

Un projet de longue haleine comme le décrit Franck Gastambide dans un tweet :

2 ans de développement, 70 jours de tournages ! La première série française dans le milieu du rap est dans la boite ✔️ ✊🏼 pic.twitter.com/DRedozbAQd — Franck Gastambide (@FGastambide) August 8, 2019

Le pitch de cette pépite qui devrait secouer la télé française ?

Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance, se retrouve du jour au lendemain « validé » par une des stars du milieu.

Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité…

Validé débarquera le 20 mars sur Canal+.

Vampires, le 20 mars sur Netflix

Après Dracula, sortie en janvier sur la plateforme de streaming, c’est au tour d’une autre série assoiffée de sang d’envahir ton écran.

Et cette fois-ci, le fantastique se fait français ! Ce qui est assez rare pour être souligné.

Vampires, c’est en effet la nouvelle série hexagonale au très joli casting (Suzanne Clément, Oulaya Amamra, Aliocha Schneider) qui devrait conquérir ton cœur.

Personnellement, je suis très heureuse de voir que Netflix ose les séries fantastiques made in France.

Il y a quelques mois déjà, je te parlais avec passion de Mortel, autre programme français ultra-abouti, urbain et couillu as fuck.

Aujourd’hui, Vampires semble marcher dans les traces un peu « auteur » et street à la fois d’un Mortel dont j’attends déjà la saison 2 avec impatiente.

Cette nouvelle série Netflix s’intéresse à la famille de Martha Radescu, qui vit clandestinement à Paris.

Lorsque Doïna, 16 ans, se révèle vampire d’un nouveau genre, l’équilibre fragile de tout le petit clan explose.

Mi-humaine mi-vampire, Doïna apprend à vivre avec sa double nature (ça ne te rappelle pas l’histoire d’une autre série Netflix ?).

Voilà douce lectrice pour les grosses séries qui ont ou feront leur début ce mois-ci.

Les séries renouvelées qui sortent au mois de mars 2020

Mais bien sûr, certains autres programmes ont aussi choisi mars pour dévoiler leur suite comme :

Elite (saison 3), le 13 mars sur Netflix

Kingdom (saison 2), le 13 mars sur Netflix

Westworld (saison 3), le 16 mars sur OCS

Alors, est-ce que tu as pu déceler, douce lectrice, lequel de ces nouveaux programmes va s’imposer comme désormais essentiel à nos vies ?

