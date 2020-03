Les actrices de la Casa de Papel ont aidé à changer les dialogues sexistes

Itziar Ituño, plus connue sous le nom de Raquel Murillo/Lisbonne dans La Casa de Papel, a expliqué au Parisien comment les actrices de la série avaient fait améliorer les dialogues de la saison 4.

Itziar Ituño, activiste féministe

Dans la série, Itziar Ituño joue une inspectrice de police au caractère bien trempé.

Dans la vraie, la comédienne est aussi chanteuse et elle est très engagée auprès de la cause féministe.

Ainsi, en collaboration avec la chanteuse basque Anne Etchegoyen, Itziar Ituño a enregistré un hymne féministe contre les violences faites aux femmes, « No es no » (« Non, c’est non »).

Te lo digo y de nuevo

(Je te le dis et te le répète) ¡No es no!

(Non, c’est non !)

À ce sujet, les deux femmes se sont confiées au Parisien sur leur chanson et leur combat commun.

L’occasion pour Itziar Ituño de revenir sur les changements que les actrices de La Casa De Papel ont apportés aux dialogues de la saison 4 pour les rendre moins sexistes.

Les actrices de La Casa de Papel et les dialogues de la saison 4

« Un jour nous nous sommes réunies avec les actrices de La Casa de Papel, car chacune avait ses inquiétudes et nous avions toutes fait l’expérience, un jour ou l’autre, du machisme et des remarques qui mettent mal à l’aise en temps que femme. Nous voulions envoyer un message au monde entier, parce que la série est regardée dans plein de pays ! Donc nous nous sommes réunies de façon très informelle et chacune a commencé à raconter son point de vue et nous avons décidé d’en parler aux scénaristes de la série pour qu’ils modifient certains détails du script. Le bouleversement dans la société est tellement énorme qu’il n’est pas question que La Casa de Papel soit en retard sur les questions de lutte pour l’égalité. »

Une initiative qui a eu un réel impact sur l’écriture des dialogues de la saison 4 qui sortira en avril prochain sur Netflix.

« [Les scénaristes] nous ont beaucoup remerciées et ils nous ont dit « S’il vous plaît, alertez-nous sur chaque point que vous avez remarqué, car nous sommes majoritairement des hommes et très souvent nous ne sommes pas conscients de tout cela. » Dans la musique et le cinéma, ce sont des hommes qui décident, mais c’est un problème dans toute la société. Les femmes doivent toujours se battre pour leur espace de pouvoir. »

À lire aussi : Les films d’horreur sont-ils sexistes ?