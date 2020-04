Je crois qu'en vrai je serais Raquel. Genre pendant deux minutes je fait genre je suis sérieuse et on plaisante pas avec moi mais le premier beau gosse anticapitaliste qui est attentif a moi et je lâche tout pour partir aux caraibes. Parce que les gens qui ont des convictions et qui agissent en fonction quitte a se mettre en danger, ca me fait craquer, surement parce que je suis trop trouillarde pour le faire moi-meme. Par contre suivre ca va je peux. Je suis 100% une Raquel. Et je l'aime bien aussi elle est chou