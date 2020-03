Ce qu’il faut retenir des annonces de Macron sur le Coronavirus

Hier soir, Emmanuel Macron a fait sa première allocution télévisée au sujet du coronavirus.

Pour t’aider à y voir plus clair, Hugo Décrypte t’explique ce qu’il y a à retenir dans sa nouvelle vidéo.

Le fermeture des écoles, collèges, lycées et universités à cause du Coronavirus

Tous les établissements scolaires seront fermés à partir de lundi 16 mars 2020.

Si le gouvernement a décidé de prendre cette mesure, c’est parce que les enfants et les adolescents sont les populations qui propagent le plus le virus. Le but est, ainsi, de protéger les personnes à risque.

La fermeture a été annoncée pour au moins deux semaines, et sûrement jusqu’aux vacances de printemps. Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a évoqué une fermeture jusque « début avril ».

La mise en place de cours à distance face au Coronavirus

Tu te demandes peut-être si tu vas pouvoir continuer à étudier à cause de ces fermetures, si tu vas pouvoir passer ton bac si tu es au lycée…

Cette nouvelle va peut-être te décevoir : tu ne seras pas en vacances ! Un système de cours par correspondance va être mis en place. Dans les lycées, des cours seront mis en ligne notamment via une plateforme du CNED.

La gouvernement a annoncé que le bac serait maintenu.

Tes parents affectés par la fermeture des établissements scolaires

Plus d’école pour toi et tes petits frères et petites sœurs signifie aussi que, peut-être, tes parents vont devoir aménager leurs horaires pour rester à la maison.

Pour l’instant, Emmanuel Macron a annoncé un système de garde des enfants des personnels travaillant dans les hôpitaux afin que ces derniers puissent continuer à travailler.

En effet, les personnels soignants doivent rester mobilisés pour faire face à l’épidémie de Coronavirus !

Coronavirus ou pas, tu peux toujours aller voter aux municipales

Malgré l’épidémie de Coronavirus, tu pourras toujours aller voter aux élections municipales dont le premier tour se déroule ce dimanche 15 mars.

Quelques consignes ont été données, comme celle de venir avec ton propre stylo. Du gel hydroalcoolique sera fourni sur place.

Et si tu n’y comprends toujours rien, je te conseille d’aller lire mon guide pratique sur les municipales, dans lequel je t’explique tous sur les enjeux et le fonctionnement du vote !

