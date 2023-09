5 raisons de vous inscrire à la newsletter Daronne

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, venez découvrir notre newsletter hebdomadaire, avec des vrais petits bouts de la rédac’ dedans.

Daronne, vous le savez, c’est la verticale parentalité de Madmoizelle. Si vous êtes là depuis un bout de temps, vous savez aussi qu’avant d’être une rubrique de Mad, Daronne était un magazine à part entière : Rockie.

Rockie, on l’a aimé, on l’a porté, on l’a nourri, comme on a pu, avec force et passion. Puis, on a décidé de réunir les deux médias pour leur apporter plus de force. Mais il y a quelque chose qui a perduré de l’époque de feu-Rockie : la newsletter.

Vous la connaissez ? Laissez-moi vous dire pourquoi elle est si chouette que vous devriez absolument vous y abonner.

Et si vous vous inscriviez à la newsletter Daronne ?

Cette newsletter n’est pas juste un mailing envoyé à une base de donnée, et qui partage factuellement nos articles publiés. Non, grâce à elle, vous pouvez :

Lire un édito qui retrace la vie à la rédac’, en coulisses, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule (bon, surtout les miens, c’est vrai que je suis souvent vénère)

Découvrir le Petit Plus de la Daronne, un encart où vous pouvez retrouver des annonces d’évènements kids-friendly ou des petites astuces à destination des parents et des mômes

Lire un épisode de notre courrier du cœur Chère Daronne en avance et en exclusivité, avant qu’il ne soit publié sur le site le mercredi suivant

Retrouver la liste de tous les articles qui ont été publiés dans la rubrique la semaine

Vous marrez en découvrant nos frasques, mais aussi nous répondre simplement par retour de mail, si vous avez envie de réagir à un sujet (ou nous envoyer du love, ça marche aussi)

Si vous êtes un parent au bout du rouleau, si vous êtes une childfree qui s’intéresse à la parentalité féministe ou, tout simplement, si vous êtes une lectrice qui a envie de suivre les aventures de la rédac’ et de ses daronnes, n’hésitez pas à vous inscrire ! Vous savez ce qu’on dit : plus on est de fous, plus l’habit ne fais pas le printemps ou un truc du genre.

