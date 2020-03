Le Coronavirus, l’occasion parfaite de virer la bise de nos vies

Sur tes réseaux sociaux, à la télé, à la radio, avec tes potes, IMPOSSIBLE d’échapper au sujet du Coronavirus (Covid-19).

Dans cette atmosphère virant parfois à la psychose, il est parfois difficile de ne pas être inquiète. Mais, face à l’affolement, je me suis posée une vraie question d’intérêt général, qui m’a remonté le moral :

Le Coronavirus pourrait-il bien nous débarrasser de la bise ?

La bise, pas la MEILLEURE idée face au Coronavirus

C’est vrai, quoi, je ne suis pas médecin, mais rentrer en contact rapproché avec le visage de tous les gens que tu connais ne me paraît pas être LA meilleure habitude pour endiguer l’épidémie d’un virus qui se transmet par :

« contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion en l’absence de mesures de protection. »

(source : site d’information du gouvernement)

Et puis surtout, cette coutume qu’ont les peuples latins de se saluer en claquant la bise — entre un et quatre accolements de joues, parce qu’en plus, on n’est pas capable de se mettre d’accord entre nous selon la zone géographique — me hérisse le poil.

Coronavirus ou pas, pourquoi la bise me GÊNE

À cause de cette tradition française, je suis contrainte à vivre au quotidien de nombreuses situations malaisantes.

Faire la bise quand j’arrive en dernier à une soirée

La situation gênante la plus classique, c’est l’arrivée en dernier à une soirée. N’étant pas une reine de la ponctualité, c’est le cas assez régulièrement.

Tu sais, ce moment où tu te tiens dans l’embrasure de la porte et que tu te retrouves devant une masse de 30 personnes à laquelle il va falloir, une à une, claquer une bise.

Bon, maintenant, j’assume mon asociabilité et je me soustrais à la tâche en lâchant un petit coucou de la main et une salutation générale un peu gênante :

« Euh trop la flemme de faire la bise bonjour à tout le monde haha. »

Mais j’ai déjà fait l’erreur d’entreprendre le de faire la bise au groupe… Et quand tu as commencé, difficile de t’arrêter à mi-chemin sous peine de vexer celles et ceux à qui tu ne feras pas l’honneur de tendre la joue.

Faire la bise dans mon établissement scolaire, l’ANGOISSE

Au collège, au lycée et à l’université, je ne savais JAMAIS à quelles personnes faire la bise et à quelles personnes ne pas la faire.

Bien sûr, les codes sont établis entre amis proches, que l’on choisisse de se la faire ou pas…

Mais comment suis-je supposée savoir si je suis dois faire la bise à cet individu que je croise dans un couloir, connu vaguement en soirée et dont je ne suis plus certaine de me rappeler le nom, mais au demeurant sympathique ?

(Et à qui, sous l’effet de l’alcool, j’ai accessoirement raconté toutes les étapes de ma rupture avec Jean-Mi en pleurant sur ses genoux pendant deux heures ?)

Savoir si je dois faire la bise ou pas me plonge dans des affres de stress

Je n’ai alors que quelques secondes, le temps de traverser les 3 mètres qui me séparent de cette personne, pour analyser la situation, peser le pour et le contre, faire un tableur Excel mental pour calculer la balance bénéfice-risque.

Mon cerveau quand je me pose la question de faire la bise or not to faire la bise

Si je m’avance pour lui claquer la bise alors que la personne ne comptait pas me la faire, la situation va-t-elle être gênante ?

Et si, PIRE, je tends ma joue mais qu’elle ne remarque même pas mon geste, m’ignore, et continue sa route ? (C’est vrai après tout, peut-être qu’elle ne se souvient pas de qui je suis ?) (peut-être serait-ce mieux pour tout le monde)

Sommes-nous assez seules pour que personne ne remarque je me prends un vent ? Rien que d’imaginer cette éventualité me plonge dans un malaise abyssal.

Les stratégies d’évitement face à la bise

L’option numéro 2, c’est de tracer ma route en faisant semblant de ne pas voir la personne et de feindre la surprise si cette dernière m’arrête avec la volonté de me claquer cette fameuse bise.

Problème : si je l’ignore, elle peut prendre ça pour de l’hostilité, sans imaginer une seconde que c’est cette histoire de bise qui me plonge dans un état proche de la crise d’angoisse.

QUE FAIRE ?

Le temps que j’arrive au niveau de ladite personne, j’ai en général le cerveau trop cramé pour prendre une quelconque décision et, soit dit en passant, je commence à dégager une forte odeur de sueur.

J’implore le Coronavirus de me débarrasser de la bise

Alors si ce FUCKING Coronavirus pouvait AU MOINS servir à quelque chose en me débarrassant de cette coutume prise de tête et pas des plus hygiéniques…

Me poser un milliard de questions à la seconde pour décider si, oui ou non, je vais coller ma joue à celle d’un ou d’une semi-inconnue me fait en effet dépenser une énergie folle, que je pourrais employer de façon plus utile.

Je me suis rendue sur le site gouvernement.fr/info-coronavirus avec l’espoir de voir dans les consignes sanitaires, régulièrement mises à jour, des recommandations anti-bise.

Recommandations officielles sur le Coronavirus et la bise

Décortiquons les recommandations du gouvernement ensemble.

« Surveillez votre température 2 fois par jour si vous avez été dans une zone à risque. »

Hmmm… Je vois mal comment cela va me préserver de la bisette.

« Évitez toute sortie non-indispensable. »

Ah ! Voilà qui va dans le bon sens. Moins de sorties, moins de personnes à qui faire la bise.

« Travailleurs/étudiants : vous pouvez retourner travailler en l’absence de symptômes. »

Merde alors, il va falloir retourner croiser des gens à qui potentiellement faire la bise dans les couloirs de l’université…

Bon, pour l’instant, toujours pas de recommandation précise sur la bise…

« Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. »

On y est !!! Je pense qu’on peut prendre ça pour une indication qu’il faut ÉVITER de se faire la bise.

J’espère que ce conseil se transformera en interdiction FORMELLE et officielle de bise en France.

Trêve de plaisanteries, pour finir. Si limiter les bises peut effectivement constituer un geste barrière face au Coronavirus, voici un petit rappel des recommandations du Ministère de la Santé !

#Coronavirus #COVID19 | Pour se protéger et protéger les autres :

Se laver régulièrement les mains

Tousser dans son coude

Utiliser un mouchoir à usage unique

Ne pas se serrer la main 📩 Téléchargez les supports de communication https://t.co/J0rF5r9N5t

👉 https://t.co/lMMn8i6Fl1 pic.twitter.com/hbnDSYVEIg — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 10, 2020