Tu ne comprends rien aux municipales ? Par ici !

Salut toi ! Qu’est-ce que tu fais ce dimanche 15 mars 2020 ?

Laisse-moi deviner, ta journée sera sûrement occupée par ta grasse mat’, ton binge-watching Netflix ou ta gueule de bois hebdomadaire…

Le 1er tour des municipales 2020, c’est ce dimanche 15 mars !

Mais si tu l’avais oublié, ce dimanche 15 mars 2020 se déroule le premier tour des élections municipales 2020.

Le deuxième a lieu le dimanche suivant, le 22 mars.

Ces élections ne déplacent pas notre génération aux urnes : le taux d’abstention des était de 58% chez les 18-34 ans aux dernières municipales.

Marie a écrit un excellent article sur les raisons de ce désintérêt. Selon une étude IFOP commandée par l’ANACEJ, 65% des 18-25 ans ne se disent en effet pas intéressés par les élections municipales 2020.

29% des répondants se disent résignés, 30% se disent indifférents et 22% estiment que voter ne changera rien à leur situation.

Marie met également en avant une difficulté à trouver des informations sur les actions et les propositions des candidats et candidates à élire. Et, je rajouterais, sur le fonctionnement et les enjeux des élections municipales !

C’est pour cela que, chère lectrice, je vais tenter de t’expliquer tout ça, simplement et sans que tu t’endormes avant la fin de l’article.

Le vote pour les municipales, comment ça marche ?

Aux municipales, on élit qui ?

Ta commune est administrée par un conseil municipal, avec un maire à sa tête, et des conseillères et conseillers municipaux.

Aux municipales, organisées tous les 6 ans, tu votes non pas pour le maire, mais pour ces fameux conseillers municipaux. Leur nombre varie selon le nombre d’habitants de la commune.

Une fois passées les élections, les conseillers municipaux se réunissent pour élire le maire et les adjoints du maire. C’est en général la tête de liste qui est désignée maire.

Le maire, ses adjoints et adjointes, ses conseillères et conseillers municipaux représentent tous ensemble les habitants d’une commune.

Le vote aux municipales dans une commune de plus de 1000 habitants

Il existe des différences entre les communes de plus 1000 habitants et celles de moins de 1000 habitants.

Si tu vis dans une commune de plus de 1000 habitants, les listes de candidats doivent respecter la parité femmes hommes. Il doit y avoir autant de conseillères municipales que de conseillers municipaux.

Quand tu vas voter, tu devras choisir une liste de candidats en entier, sans possibilité de choisir les conseillers et les conseillères au cas par cas.

Une liste va remporter la moitié des sièges du conseil municipal. L’autre moitié sera répartie entre les autres listes selon la proportion de personnes qui ont voté pour elles.

Par exemple, si une liste obtient 20% des voix, elle obtiendra 20% des sièges restants.

Le vote aux municipales dans une commune de moins de 1000 habitants

Si tu habites dans une commune de moins de 1000 habitants, les listes de candidats n’ont pas obligation à respecter la parité.

Autre différence, tu ne votes pas forcément pour une liste en entier !

Tu as la possibilité de « panacher » les listes de candidats en barrant ou en ajoutant des noms appartenant à d’autres listes.

Qui peut voter aux municipales ?

Tu n’es pas bien sûre de savoir si tu peux voter à ces élections ? Voici les conditions à remplir :

Pour voter aux municipales, il faut : Que tu sois majeure le jour du premier tour (c’est à dire que tu dois être née avant le 14 mars 2002 inclus)

(c’est à dire que tu dois être née avant le 14 mars 2002 inclus) Que tu sois inscrite sur les listes électorales (la date limite était le 7 février 2020)

(la date limite était le 7 février 2020) Que tu aies une « attache » avec la commune dans laquelle tu souhaites voter, c’est à dire que tu y résides ou que tu y payes des impôts

dans laquelle tu souhaites voter, c’est à dire que tu y résides ou que tu y payes des impôts Si tu n’es pas dans ta commune le jour J, que tu aies fait une procuration (imprime le formulaire disponible sur le site service-public.fr et rends toi au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal)

Tout ça, c’est bien beau, mais concrètement, c’est quoi l’intérêt d’aller voter aux municipales ?

Voter aux municipales, qu’est-ce que ça va changer pour toi ?

Le maire et les conseillers sont chargés de faire respecter les lois de la République dans ta commune, et travaillent de concert sur les politiques locales.

Ce sont elles et eux qui prennent les décisions politiques au plus proche de chez toi. C’est pour cela que ce sont aussi ces décisions qui peuvent t’affecter le plus directement.

Le conseil municipal s’occupe du budget, des services publics municipaux, des travaux, des aides, des politiques culturelles et sportives, des permis de construire…

C’est par exemple le conseil municipal qui va décider de si le terrain en-dessous de ta chambre peut devenir constructible, et si tu vas écoper d’un beau vis-à-vis et de nouveaux voisins.

C’est aussi le conseil municipal qui va avoir un mot à dire sur l’ouverture d’une bibliothèque ou d’une piscine municipale, sur l’achat d’ordinateurs pour ton lycée, sur la rénovation d’un musée, sur la réparation des trottoirs…

Les élections municipales ont des conséquences nationales

L’enjeu des municipales est avant tout local, mais elles peuvent avoir des retombées nationales.

Certains candidats sont en effet affiliés à des partis politiques. C’est sûrement le cas si tu habites dans une grande ville.

Les partis espèrent capitaliser sur la victoire de leurs candidats, et certains candidats se servent des municipales comme ascenseurs politiques !

Par exemple, Jacques Chirac était maire à Paris, Alain Juppé à Bordeaux, et cela les a aidés à se propulser aux élections présidentielles (Juppé avait envisagé de se présenter en 2017, avant de se rétracter.)

Les municipales ont donc de réelles conséquences, au plus près de chez toi mais aussi sur la politique nationale !

J’espère que j’aurai réussi à éclairer ta lanterne si tu ne comprenais rien aux élections municipales. S’il y a encore des zones d’ombre, c’est normal, car pour moi les municipales ont le fonctionnement le plus complexe de toutes les élections françaises.

Si tu veux en savoir plus, voici des liste de ressources pédagogiques qui devraient t’aider :

Et toi, qu’est-ce que tu vas faire dimanche ? Explique-moi dans les commentaires pourquoi tu iras, ou n’iras pas voter !

