Comment les étudiantes appréhendent les cours à distance

On nous annonce des cours en ligne ( 1 professeur a déjà donné du travail une veille de weekendmais on ne sait pas sur quoi on sera évalué, ce qui sera changé ou non etc... Il leur faut un peu de réflexion.Le problème est qu'il y a des matières qui ne sont pas simples en document écrit et que les réponses collectives aux questions sont limitées car ce sera au coup par coup au lieu de la réponse qui soulève automatiquement une réponse etc.On verra. Je préfère ça à une continuation comme avant.Par contre, je trouve que les étudiants ne sont pas très sages. Hier encore, on me disait de faire un effort pour aller à la soirée alors que je suis malade et en quarantaine par précaution.