Combats la déprime hivernale grâce à Elise Francisse et LouanneManShow

Difficile de l’ignorer en cette fin de mois de novembre… La déprime hivernale est bien là, en tout cas chez pas mal de personnes de mon entourage, et je dois avouer que je la sens un peu de mon côté également.

Il faut croire que c’est plutôt généralisé puisque la semaine dernière, ce n’est pas une, mais deux vidéos sur le sujet qui ont été postées sur YouTube.

Et comme il s’agit en plus de deux icônes de madmoiZelle, je me devais de t’en parler aujourd’hui !

LouanneManShow te parle de la déprime hivernale avec humour

La première, c’est ce bon zozo de LouanneManShow.

Comme toujours, c’est avec beaucoup d’humour que Louanne aborde ce sujet universel, ce qui permet finalement de relativiser sur le fait de déprimer à l’approche de l’hiver.

Perso, je pleure très souvent et j’ai souvent l’impression d’être la seule alors ça me fait du bien de voir une meuf aussi chouette que Louanne en parler de façon aussi détendue.

Allez, va voir sa vidéo, tu verras, ça redonne le smile !

Élise Francisse te donne des conseils anti-déprime hivernale

J’en arrive à la deuxième vidéo qui m’a vraiment fait chaud au cœur. Il s’agit de celle d’Élise Francisse, ancienne rédactrice mode de madmoiZelle bien sûr !

Élise a une fois de plus sorti sa bienveillance et son énergie solaire pour te guider à travers le froid de novembre.

De la façon dont tu manges au regard que tu portes à ton propre état émotionnel, elle te donne plein de pistes t’aideront à garder le moral même quand tu te sens comme un sombre caca incompris.

Cours regarder sa vidéo qui est en soi un bon moyen de ne pas déprimer en automne.

Et bien sûr, je t’invite à lire l’article que Caro a écrit il y a quelques mois à ce sujet, et qui contient lui aussi plein de conseils pour ne pas te morfondre malgré le mauvais temps.

Et toi, c’est quoi tes conseils pour rester au top jusqu’en avril ?

À lire aussi : 3 croyances limitantes dont je suis ENFIN débarrassée