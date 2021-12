Cela fait quelques années qu’une tendance (pas si bête !) émerge en Angleterre : la règle des 4 cadeaux ! Mais de quoi s’agit-il ?

Alors que chaque année, quand on est parents, c’est un casse-tête pas possible de faire plaisir aux enfants ; alors que l’on passe des heures dans les magasins bondés à la recherche du cadeau original ; alors qu’on dépense beaucoup trop d’argent pour un jouet qui va être utilisé deux heures puis délaissé dans un coin de la chambre…

Une nouvelle idée nous vient d’outre-Manche et on n’est pas loin d’y adhérer. Il s’agit de la règle des 4 cadeaux !

Les 4 cadeaux, pour combler les enfants et éviter la surconsommation

Bien sûr on se demande pourquoi instaurer une nouvelle règle alors qu’on galère déjà pas mal quand il n’y en a pas… mais vous allez voir, cela se base aussi sur du bon sens et sur quatre commandements qui évitent la surconsommation tout en favorisant le partage : want, need, wear, read !

Le concept est d’offrir à un enfant quatre cadeaux maximum correspondant à ces éléments. Ce qui donne donc :

Quelque chose dont l’enfant a envie (qui est dans sa liste)

(qui est dans sa liste) Quelque chose dont il a besoin (et que l’on devait acheter de toute manière)

(et que l’on devait acheter de toute manière) Quelque chose qu’il pourra porter (un vêtement ou un accessoire)

(un vêtement ou un accessoire) Quelque chose qu’il pourra lire (un livre) — ou une activité à partager ensemble (un musée, une activité sportive, un atelier, une fête foraine)

L’enfant recevra donc de l’utile et de l’agréable, du plaisir et du partage, de l’indispensable et du superflu… que demander de plus ?

(© Unsplash/Tina Vanhove)

Bien sûr, ne faire qu’un cadeau évite aussi la surconsommation et les dépenses trop dispendieuses mais les enfants aiment l’abondance de paquets sous le sapin, et quand on est plusieurs adultes pour un seul môme, on peut vite multiplier les cadeaux sans forcément gagner en plaisir.

Un seul cadeau parfois suffit pour faire plaisir et ce n’est souvent pas celui qu’on croit — mes enfants de un an préfèrent parfois les emballages aux cadeaux eux-mêmes pour l’instant.

Cette règle anglaise permet aussi de ne pas acheter que des cadeaux en plastique fabriqués en Chine. Car offrir des livres, des choses utiles et des cadeaux immatériels, c’est toujours une bonne idée !

Image en une : © Pexels/cottonbro