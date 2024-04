C’est quoi la règle des 42% pour prévenir le burn out ?

Pour lutter contre le burn out, Amélia et Emily Nagosaki ont inventé la règle des 42%, qui consiste à consacrer 42% de ses journées à son bien-être. Une solution plaisante sur le papier, mais difficilement applicable.

Et si le burn-out était le mal du siècle ? Dans plusieurs pays, les chiffres relatant de l’épuisement professionnel bondissent. En France, on compte entre 300 000 et 500 000 actifs qui seraient en situation de burn out, selon plusieurs études. Et les jeunes diplômés ne sont pas en reste. Le nombre d’arrêts-maladie est en forte augmentation chez les jeunes de moins de 30 ans. Sans parler des femmes, cette maladie professionnelle semble toucher plus la gent féminine, en témoigne une récente étude de Santé Publique France.

La règle des 42% pour prévenir le burn-out ?

Chiffre encore plus alarmant, le cabinet Technologia affirme que 12 % de la population active serait en situation d’épuisement professionnel, soit 3,2 millions de personnes selon des chiffres publiés en février dernier. Si aucun remède, à part le repos, n’a été trouvé pour en guérir, deux soeurs américaines ont mis au point une méthode afin de s’en prémunir. Ainsi, Amélia et Emily Nagosaki, l’une scientifique, l’autre chef d’orchestre, ont inventé la règle des 42%, comme le rapporte le média belge 7 sur 7.

10 heures par jour pour prendre soin de soi

Cette règle consiste à consacrer 42% de ses journées, soit 10 heures par jour, au repos et au bien-être, à prendre soin de son corps et de son cerveau. Et concrètement, cela s’applique de cette manière : il faut dormir 8 heures par nuit, mais aussi faire 30 minutes de sport par jour, prendre 30 minutes pour déguster son repas, 30 autres pour avoir une interaction sociale, ainsi que 30 dernières minutes pour effectuer une activité qui « fait du bien », comme la lecture, regarder une série ou autre.

Une solution qui nous semble quelque peu utopique, puisque clairement pas tous les individus actifs peuvent se permettre d’effectuer ces activités de manière quotidienne. De plus, cette règle ne fait pas office de solution remède au burn out, mais selon ses inventrices, elle sert de curseur afin de savoir si oui ou non, on est sur la corde raide.

