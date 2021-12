Voici 8 cadeaux immatériels et inoubliables à offrir à de jeunes parents

Si vous voulez sortir un peu des cadeaux classiques et offrir quelque chose d’unique, d’utile et qui fera VRAIMENT plaisir à des parents, vous êtes au bon endroit.

Quand on vient d’avoir un bébé, toute notre vie est chamboulée. D’abord parce qu’on doit s’occuper d’un petit être qui a besoin de nous pour absolument tout — manger, dormir, être propre… — et parce que si l’on a accouché, on doit aussi se remettre physiquement de tout cela. Ensuite, psychologiquement, on peut être affaiblie, satanée chute d’hormones…

(© Instagram maman.memes)

Pour toutes ces raisons, il est vraiment une bonne idée de faire un cadeau à la mère qui s’est quand même bien donnée pendant neuf mois – et aussi pendant l’accouchement – et qui a besoin sans doute d’un peu de réconfort.

Bien sûr, le co-parent ne doit pas être en reste, et mérite aussi une gratification ! Quant au bébé, si vous voulez marquer le coup et lui offrir des choses, ça risque fortement de faire plaisir aux parents aussi, donc go.

Ici, nous allons vous proposer des cadeaux immatériels, qui pour certains n’ont pas de prix ! Si vous êtes écolo ou que vous voulez donner de votre personne pour faire plaisir à vos proches dont le bébé vient de naître, on vous a concocté une petite liste avec différents niveaux d’investissements.

Du ménage : balayer, astiquer…

C’est clairement la chose que les parents négligent souvent lorsqu’ils ont un bébé. Il faut d’abord s’occuper de lui, et le reste est relégué au second plan.

Vous pouvez donc offrir de votre personne en venant faire un brin de ménage — ou en payant quelqu’un pour le faire, même si l’on sait que ce sont souvent des personnes précaires qui se chargent de ces services. C’est donc à bien réfléchir.

Sous forme de bon, vous pouvez donc offrir quelques heures de ménage, pour soulager un peu les parents et les débarrasser de toute la poussière accumulée sur les meubles et sous le canapé !

Des bons petits plats en livraison express

Ménage et nourriture : même combat ! Bien manger passe souvent à la trappe quand on a un nourrisson. Pourtant, c’est d’autant plus important pour la personne qui a accouché, qu’il faut se requinquer, en mangeant des bonnes choses.

Donc n’hésitez pas à cuisiner une grosse barquette de lasagnes et à la déposer chez le ou les parents !

© Unsplash/Paul Pan

Si vous n’aimez pas cuisiner ou que vous n’avez pas le temps, vous pouvez commander à emporter dans un restaurant et déposer telle une cigogne un petit baluchon aux parents surmenés. Ça fera plaisir à coup sûr !

S’occuper du bébé pendant quelques heures

On évolue un peu en compétences avec ce cadeau ! Quoique… n’ayez pas peur, c’est pas sorcier non plus.

S’occuper du bébé pendant quelques heures peut permettre aux parents, ou au père ou à la mère solo, de prendre une douche, de faire une sieste, d’aller faire des courses, voire, doux rêve, d’aller se balader.

Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais ça peut être beaucoup pour de jeunes parents sans beaucoup de relais.

S’occuper du bébé pendant une nuit

C’est la version deluxe du cadeau précédent ! Si vous avez vent d’une grosse fatigue chez les parents ou chez la mère (souvent plus sur le pont car en congé maternité), et c’est quasiment toujours le cas, une bonne nuit réparatrice pourra leur faire le plus grand bien.

C’est évidemment plus facile à mettre en place dans le cas où le bébé est nourri au biberon et non en allaitement au sein, mais cela reste possible, grâce au tirage du lait.

Sachant que les premiers mois, le bébé boit du lait toutes les 3 heures et a besoin d’être changé, les nuits sont plus qu’hachées et la fatigue accumulée peut vite devenir dévastatrice pour le moral.

Pour moi, ça a été clairement mes meilleurs cadeaux : plusieurs nuits où ma belle-mère et ma belle-sœur se sont occupées de nos jumeaux pendant que nous dormions à l’hôtel. Nous avons pu recharger les batteries et repartir sur le rythme intense des couches-biberons-siestes plus sereinement.

Si vous ne vous sentez pas de le faire, des élèves sages-femmes proposent ces services. Cela coûte entre 100 et 120 euros en général. N’hésitez pas à contacter les écoles. Et parlez-en aux parents avant car ça peut être difficile de se séparer de son bébé, même pour une nuit.

Une séance photo

Si l’on veut immortaliser ces moments uniques et garder une trace (de qualité !) des nourrissons tout petits, rien de mieux que de faire appel à un photographe professionnel pour un résultat à la hauteur de la beauté des nourrissons !

Avec des mises en scène un peu cucul ou dans leur plus simple appareil, tous les choix sont possibles. Si vous vous y prenez bien avant, ça peut être une séance photo de votre proche enceinte — avec son accord préalable bien entendu… Tout le monde n’a pas envie d’immortaliser ses belles courbes.

Un cours de portage

Cette technique qui consiste à porter le bébé avec une écharpe de portage, plus ou moins conçue dans ce but, est à apprendre. Ce n’est pas si facile de premier abord, mais avec quelques cours, c’est chose aisée !

Il y a pas mal d’écharpes et de techniques différentes, le tout est de trouver celles qui nous semblent les plus pratiques.

© Wikimédia Commons

Le portage est très agréable pour le bébé, car il est physiologique, respecte la posture de l’enfant et lui rappelle le bienheureux temps où il était dans le ventre de sa mère. Les cours peuvent être dans des centres ou se faire à domicile.

Un massage ou une journée spa

Le meilleur (selon moi !) des cadeaux pour une mère en post-partum : un moment de détente où l’on s’occupe d’elle. Cela peut-être un massage (si possible adapté pour jeune mère) ou des activités de détente.

Il faut parfois attendre quelques temps pour que la personne se soit déjà réapproprié un peu son corps. Si l’on offre un bon valable un an, c’est elle qui choisira le meilleur moment.

On n’est pas là pour refiler une bête crème hydratante à une mère déjà débordée histoire qu’elle « prenne soin d’elle » (coucou Adrien Taquet et la bébé box). L’idée est de lui offrir un moment rien qu’à elle qui ne sera pas une contrainte mais bien un moment de repos et de délassement !

Un cours à faire avec le bébé

Avec ce cadeau, vous anticipez un peu sur l’avenir, mais les bons pour partager des activités avec l’enfant seront certainement bien reçus. Selon les envies des parents, ce peut être de l’éveil musical, du baby yoga, de la langue des signes avec les bébés…

© Unsplash/Jelleke Vanooteghem

Voilà donc quelques idées pour faire plaisir aux parents sans tomber dans les classiques doudous et habits pour le bébé ! Vous pouvez vous associer entre famille et amis et offrir des cadeaux combinés, comme une personne vient s’occuper du bébé pendant que la mère va se faire masser par exemple !

Les petites enveloppes sous le sapin, avec écrit à la main la description du cadeau envisagé, feront tout autant plaisir que les gros objets à ramener dans le train avec le bébé et toutes ses affaires.

Image en une : © Unsplash/Kelly Sikkema