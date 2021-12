Nos idées de cadeaux de Noël pour enfants (0-10 ans), de la berceuse au bowling en mousse

Les fêtes se rapprochent dangereusement…Voici une jolie petite sélection, du classique et de l’original, pour gâter les enfants à Noël !

Les cadeaux proposés ici sont classés par tranches d’âge. Vous trouverez de quoi amuser et instruire les enfants avec des objets qui feront plaisir à coup sûr ! Certains sont made in France, pour celles et ceux que ça intéresse.

Des idées cadeaux de Noël pour un bébé

Berceuse Game of Thrones

Cette petite étoile musicale de la célèbre marque française Mellipou plaira au bébé mais également aux parents, puisque la jolie petite musique pour bercer est le célèbre et très beau générique de la série Game of Thrones !

Ce n’est pas du tout agaçant, bien au contraire : ça fait penser, avec un brin de nostalgie, au temps révolu où nous regardions les dragons voler.

Pour acheter cette étoile musicale, 45€, c’est ici

Couverture pour bébé

Ça peut paraître un peu bête comme cadeau mais c’est super utile ! Ça a été mon cadeau de naissance préféré il y a un an, et c’est d’autant plus pratique en hiver.

Elle accompagnera le bébé partout, dans son lit (bien serrée autour de la gigoteuse), pendant le biberon ou l’allaitement, dans la poussette… J’ai sélectionné une version un peu luxe avec du cachemire, pour toujours plus de douceur et de chaleur !

Pour acheter cette couverture, 88€, c’est ici

Tapis d’éveil

Il est joli, avec des couleurs bien tranchées, pour attirer le bébé d’un côté puis de l’autre, différentes textures et des petits objets accrochés ! Bref, il est idéal.

Pour acheter ce tapis d’éveil, 49,99€, c’est par ici !

Tapis d’éveil avec arche

Ce tapis est en « veloudoux » ! Il n’en fallait pas plus pour nous convaincre. Il est moelleux et joli et a de petites suspensions qui stimuleront le bébé.

Pour acheter ce tapis d’éveil avec arche Nookies, 119,95 euros

Des idées cadeaux de Noël pour un enfant de 1 à 3 ans

Jeu de construction animaux

Des cubes en bois 100 % made in France qui permettront à l’enfant de construire des animaux avec des expressions différentes. Tant de possibilités !

Pour acheter Les Frimousses en noir et blanc, 31,50 euros, c’est ici

La clinique vétérinaire

À quoi rêve t-on quand on est enfant ? Bien souvent à être vétérinaire ! Le rêve peut donc devenir réalité avec ce petit centre de soins, qui contient une table d’examen avec baignoire, un pommeau de douche et un scanner. On peut également soigner un joli petit chien en peluche !

Pour acheter cette clinique vétérinaire, 27,99 euros, c’est ici !

Un doudou Corolle

Ce petit poupon mi alien, mi astronaute est extra mignon et il est non-genré ! Jamais je n’aurais pensé acheter ce jouet à ma fille de un an mais lorsqu’elle l’a reçu en cadeau, ses yeux ont brillé et elle l’a serré tout de suite bien fort contre elle. Clairement, c’est un bon cadeau !

Pour acheter ce poupon, 30 euros, c’est ici

Des idées cadeaux de Noël pour un enfant de 3 à 6 ans

Petit garage en bois

Il se peut que vos enfants (ou ceux que vous voulez gâter !) aiment les bagnoles ! Dans ce cas, ce petit garage sera idéal. Il peut s’emporter partout avec sa poignée de transports.

Pour acheter ce garage, 24,99 euros, c’est ici

Ma fabrique à histoire Lunii

On n’a presque plus besoin de présenter ce petit objet tant il remporte tous les suffrages, mais impossible de faire l’impasse dessus. Il y a 48 histoires dans ce qui ressemble à une radio, et c’est l’enfant qui choisit les éléments : un héros, un compagnon, un lieu, un objet… Il est actif dans l’intrigue, et non passif !

Pour acheter cette fabrique à histoires, 59,90 euros, c’est ici

Des Kapla

Voici un bon baril contenant 200 planchettes de Kapla ! De quoi s’amuser sainement pendant un petit bout de temps. C’est en bois (du pin des Landes, s’il vous plaît) donc ça conviendra aux plus écolos des parents. Et les enfants adorent ça aussi !

Pour acheter ces Kapla, 44,99 euros, c’est ici

Sylvanians

Voilà un jouet très à la mode. Et on vous propose ici le modèle « La crèche des bébés » : tout un programme ! Les grands bébés vont s’éclater à s’occuper des petits bébés. Tout ça est si champêtre.

Pour acheter cet ensemble Sylvanians, 27 euros 90, c’est ici

Bowling en mousse

Plus besoin de sortir de chez soi pour se faire un petit bowling ! Avec ce jeu d’adresses en mousse, pas de risque de casse, mais amusement garanti.

Pour acheter ce bowling en mousse, 19 euros 99, c’est ici

Des idées cadeaux de Noël pour un enfant de 4 à 10 ans

Le loto des odeurs

Un classique également que ce loto des odeurs. C’est un jeu divertissant, où l’adulte peut partager avec l’enfant, mais il est aussi pédagogique ! Il développe les sens avec ses 30 odeurs à retrouver. Un jeu fabriqué en France, en prime !

Pour acheter le loto des odeurs, 29,99 euros, c’est ici

Voilà, vous avez encore le temps de commander pour que les cadeaux soient à temps sous le sapin !

Image en une : © Unsplash/Polesie Toys