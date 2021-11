Faut-il vraiment craindre cette pénurie de jouets dont tout le monde parle ?

Le secteur du jouet risque de devoir faire face à des ruptures d’approvisionnement pour certains produits. Quels sont les jouets concernés et devons-nous réellement anticiper cette possible pénurie ?

Pénurie de jouets ? Eh oui, vous avez bien lu. Car les entreprises – même françaises – qui fabriquent leurs jouets en Asie connaissent des problèmes de fabrication et d’approvisionnement.

La reprise mondiale de l’activité et le manque de navires font s’envoler les prix des containers de transports ; certaines boîtes attendent donc de voir s’il y aura une baisse des coûts pour faire venir en France les produits, comme nous l’explique 20 Minutes.

Une réelle pénurie de jouet ?

Il n’y aura a priori pas de pénurie totale sur les produits mais bien des gros problèmes d’apprivoisements et une hausse des prix.

N’ayez crainte, vous pourrez sans doute acheter tout de même cette petite cuisinière dont votre fils rêve depuis des mois ou ce mini-piano pour votre cousine mélomane : les joujoux électroniques ou avec un moteur seront les plus touchés. Mais les soucis concernent également les jouets fabriqués en bois et en plastique – c’est-à-dire la plupart ! – à cause de la pénurie de matériaux.

Nous vous proposons une petit liste des jouets et cadeaux à commander un peu en avance cette année, pour que vous n’ayez pas à expliquer aux plus jeunes que le Père Noël avait un problème avec son traineau…

Des jouets à partir d’un

Téléphone électronique, sonore et lumineux

Certes, pas d’écran avant trois ans… mais les bébés adorent les téléphones !

Ils pourront se faire plaisir avec ce jouet qui fait des bruits sympas (il ne pas vous casser les oreilles, rassurez-vous !) et qui clignote.

Pour que son bébé téléphone à ses potes de la crèche, c’est par ici ! Oxybul, 14,99 euros

Les clés

Ça fait gling-gling et bip-bip ! On s’y croirait.

Allez hop, tous dans ma voiture imaginaire avec ces jolies clés de chez Oxybul, 13,99 euros

Petite cuisinière-chariot en bois

Pour préparer des petits plats comme papa ou maman et esquisser ses premiers pas, rien de tel que cette jolie petite cuisinière.

Pour acheter cette petite cuisinière-chariot Vertbaudet au prix de 79,99 euros, c’est par ici

L’Arche de Noé Playmobil

Cet arche de Noé flotte et peut s’emporter partout. Une valeur sûre !

À retrouver au prix de 29,99 euros sur le site Oxybul

De 18 mois à 3 ans

Garage en bois avec grue et deux petite voitures

Le chanceux enfant se fera un plaisir de faire passer les petites voitures dans le circuit !

Pour acheter cet ensemble garage/chantier au prix de 79,80 euros, c’est par ici

À partir de 4 ans

Le van Playmobil

Ce van très stylé pourra faire plaisir à la fois aux parents et aux enfants.

Pour pouvoir prendre la route sans regarder derrière soi, c’est par ici ! Prix 73,99 euros

À partir de 6 ans

Les LEGO, le classique qui fait toujours plaisir

Pour pouvoir construire ce craquant bébé Yoda, c’est par ici, au prix de 88,99 euros

Les cartes Pokémon

Elles circulent en nombre dans les cours de récré et se collectionnent… mais si vous avez autour de vous un enfant de cet âge, vous le savez sans doute déjà.

Voici un beau lot de cartes au prix de 26,99 euros

Qui est-ce ?

Toujours un grand plaisir de jouer à ce classique. Encore plus dans sa version Harry Potter !

Pour savoir qui de Harry ou de Hermione on cherche, ce jeu est à 24,99 euros

À partir de 7 ans

Les toupies Beyblade

Un incontournable sous le sapin cette année !

Vous pouvez acheter ce set de combat très complet au prix de 52,99 euros

Les discussions concernant ces pénuries se multiplient dans les squares et ces craintes peuvent donc créer une petite ruée et faire craindre des rayons vides — provisoirement. Dans l’édition de livres, on craint également une pénurie de papier, en raison de l’utilisation grandissante du bois dans les constructions et pour les cartons pour la vente en ligne. Donc go en librairies aussi !

Et si cette dépendance à l’Asie pose question, vous pouvez vous tourner vers des produits fabriqués en France – assez peu nombreux cependant – comme ceux de JeuJura, les doudous Nin Nin ou les jolies affiches pour décorer la chambre Mimi’lou.

À lire aussi : Nos 6 jouets coups de coeur pour ce Noël 2021

Image en une © Unsplash