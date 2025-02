Les trois villes d’Europe où poser ses valises d’urgence en 2025

En manque d’inspiration au moment de trouver votre prochaine destination de vacances ? Avec Skyscanner, trouvez les hôtels et les voitures les plus fiables au meilleur prix et visitez l’une de ces trois villes européennes au charme fou.

Planifier ses voyages, c’est tout un art. Surtout si vous avez décidé cette année de quitter votre bonne vieille France. Vous vous lancez alors dans des recherches à n’en plus finir sur les meilleures destinations partout dans le monde alors que votre bonheur n’est souvent pas très loin.

En effet, pourquoi partir dans un nouveau continent quand l’Europe a tant à offrir ? Mais choisir son pays d’évasion n’est pas tout. L’autre tâche majeure est bien évidemment de trouver son logement ainsi qu’une voiture pour pouvoir se déplacer à sa guise sur place. Beaucoup de décisions à prendre en somme !

Alors que vous soyez plutôt team chaleur des pays latins ou découverte des pays nordiques et scandinaves, reposez-vous sur le comparateur de vol et d’hôtel de Skyscanner pour découvrir ces trois villes européennes que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Il ne vous reste plus qu’à en informer votre moitié ou votre meilleur ami et à grimper dans l’avion !

Choisissez l’hôtel et la voiture faits pour votre voyage européen avec Skyscanner

En plus des vols, Skyscanner vous permet de comparer des milliers d’hôtels et de voitures de location selon une multitude de critères. Vous pouvez ainsi filtrer vos recherches en sélectionnant par exemple un budget, les logements les mieux notés ou encore vos quartiers de prédilection. L’adresse est également dévoilée, vous permettant de prendre connaissance des alentours en amont.

Même chose pour les voitures que vous pouvez récupérer directement à l’aéroport. Il est ainsi possible de sélectionner un petit modèle bien plus adapté aux escapades en pleine ville. Avec Skyscanner, planifiez même l’intégralité de votre voyage en quelques clics du vol à l’hôtel en passant par la voiture de location. Dernière étape, faire votre choix parmi ces trois destinations européennes plus alléchantes les unes que les autres.

Planifiez vos vol, hôtel et location de voiture avec Skyscanner

Copenhague, Danemark

Dès qu’un classement sur les villes où il fait bon vivre est établi, c’est presque toujours Copenhague qui arrive en tête de liste. En plus de son taux de criminalité très faible, les locaux sont accueillants et n’hésiteront pas à vous aider si vous êtes un peu perdu. La capitale offre en plus un cadre chaleureux avec le canal Nyhavn qui traverse la ville et sa sublime architecture colorée entre modernité et histoire. Les activités ne manquent également pas à l’image de la visite de la cathédrale Notre Dame qui n’est à rater sous aucun prétexte.

Avec ses 5/5 étoiles, l’hôtel Rye115 est l’un des mieux notés de Copenhague / Crédit : Skyscanner

Vous pourrez même vous y rendre en quelques minutes si vous optez pour une chambre dans l’hôtel deux étoiles Rye115. Situé à 1,92 km du monument, il se classe dans le top 5 des hôtels ayant reçu les meilleurs commentaires. Il affiche en effet une note de 5/5 étoiles pour plus de 200 commentaires. La chambre double vous plongera en plus dans une ambiance cozy et feutrée. Pour visiter le reste de la ville en toute tranquillité, rien de mieux qu’une petite voiture telle qu’une Hyundai i10. Disponible directement à l’aéroport, vous vous assurez en plus de la louer au meilleur prix grâce à Skyscanner.

Stockholm, Suède

Nature, histoire et modernité, Stockholm coche clairement toutes les cases d’une destination parfaite. Bien que le climat de la capitale de la Suède puisse “refroidir” au premier abord, une fois cette appréhension bravée, vous découvrirez une ville où le design et la mode règnent en maître. Des boulangeries aux cafés en passant par les façades des bâtiments, tout mérite d’être admiré et testé. Et si vous êtes amateur de paysages où l’eau règne en maître, sachez que Stockholm compte pas moins de 14 îles et que les ponts y sont légions.

Le NOFO Hotel est idéal pour les couples / Crédit : Skyscanner

Mais l’un des lieux incontournables de cette destination est sans conteste le Palais Royal à côté duquel vous séjournerez grâce au quatre étoiles NOFO Hotel. Il se classe en effet dans le top 10 des hôtels les mieux commentés de la capitale sur Skyscanner avec 4,5/5 étoiles pour plus de 690 commentaires. Le déjeuner est en plus inclus ! Depuis votre chambre double à la décoration purement scandinave, le trajet sera simplement d’1,32 km pour vous rendre au Palais Royal. Et pour visiter le reste de la ville avec sérénité, louez dès votre arrivée à l’aéroport une petite voiture Skoda Scala pour un prix très abordable à l’aide du comparateur de Skyscanner.

Voyagez en toute sérénité avec le comparateur Skyscanner

Séville, Espagne

Direction le Sud de l’Europe pour profiter de la chaleur de l’Espagne et surtout de Séville. La ville est en effet aussi plébiscitée pour sa culture très riche que pour son rythme de vie des plus agréables. Célèbre pour ses tapas, la perle de l’Andalousie comme on l’appelle est aussi le berceau du flamenco. Vous pourrez ainsi vous imprégner de cet esprit festif tout en visitant la multitude de monuments incontournables que sont le palais Alcazar, la Tour de l’Or, la cathédrale de Séville ou encore la tour Giralda. Autre lieu immanquable, la place d’Espagne emblématique de l’histoire du pays et son parc de María Luisa mêlent culture et nature de la plus belle des manières.

Skyscanner permet de comparer des milliers d’hôtel selon vos critères / Crédit : Skyscanner

Vous y rendre depuis l’hôtel quatre étoiles Occidental Sevilla Viapol sera d’ailleurs un jeu d’enfant. Il est en effet situé à seulement 800 m du lieu. Avec ses 4,5/5 étoiles pour pas moins de 380 commentaires, il propose une chambre double où le petit déjeuner inclus est l’idéal pour prendre des forces en prévision des journées de visites intenses ! Vous pourrez d’ailleurs arpenter les rues de cette ville bouillonnante à l’aide d’une Renault Megane électrique pour voyager de façon responsable au meilleur prix. Parce que oui, le service de location de voiture de Skyscanner vous permet de vous tourner uniquement vers des modèles hybrides ou électriques grâce à un filtre dédié. Il en existe d’ailleurs de nombreux autres répondant à vos envies tout en vous faisant réaliser de jolies économies.



Découvrez sinon les destinations hors-Europe les plus tendances de 2025

Et pour encore plus de dépaysements sans mettre à mal son porte-monnaie, Skyscanner a une nouvelle fois la solution. Comme chaque année, le comparateur vient de publier son emblématique rapport sur les tendances voyage spécial 2025.

Parmi le classement sur les destinations tendance pour les Français ou les données sur les facteurs prédominants dans le choix d’une destination, il dévoile ainsi les destinations offrant le meilleur rapport qualité/prix. Un classement établi en étudiant avec précisions les villes ayant enregistré les plus importantes baisses de prix sur leurs vols au cours de l’année.

Et coup de chance, quel que soit votre continent fétiche, vous trouverez votre bonheur ! Du côté de l’Asie, Osaka au Japon et Denpasar à Bali profitent en effet respectivement de -19% et -11% sur le prix de leurs billets.

De l’autre côté du Pacifique, direction sinon Los Angeles dont le vol vous coûtera 17 % de moins que l’année passée. L’Australie et notamment Melbourne n’est pas en reste non plus avec -12 % enregistrés sur le prix des vols.

Et pour les amateurs de pays africains, Marrakech au Maroc est la destination phare avec une diminution de 13 % du coût de ses billets d’avion. Il ne vous reste maintenant plus qu’à choisir vos hôtels et vols grâce au comparateur de Skyscanner et à déposer vos valises dans votre pays de rêve !

Découvrez le rapport des tendances voyage 2025 de Skyscanner