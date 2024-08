Pourquoi fait-il (si) froid dans les avions ? Voici les raisons

Chaque fois qu’on s’apprête à prendre l’avion, c’est toujours la même chanson : il fait très froid à bord, qu’importe la compagnie aérienne et/ou la destination. Mais comment l’expliquer ?

La fin des vacances d’été approche à grands pas et voilà qu’il faut quitter sa destination de rêve pour rentrer chez soi. Bon nombre de vacanciers vont ainsi devoir prendre l’avion pour retrouver leur maison. Si certains apprécient leur trajet dans les airs et n’y trouvent jamais rien à redire, d’autres au contraire, souffrent le martyr.

La raison ? Le froid les envahit immédiatement lorsqu’ils sont à bord. Et le pire dans l’histoire, c’est que ce froid de canard est délibéré : il se murmure qu’on l’entretient pour le bien-être des passagers… Mais est-ce vrai ?

Il fait froid dans les avions pour éviter les malaises

C’est bien connu : prendre l’avion est mauvais pour la circulation sanguine. En effet, la faible pression atmosphérique due à l’altitude atteinte diminue la concentration en oxygène présente dans le sang. Un sang moins bien oxygéné, c’est un sang qui va moins bien circuler. Or, lorsque notre sang ne circule pas bien dans notre organisme, on a plus de chances de tomber dans les pommes. La température de notre environnement a également un impact sur ce même flux sanguin : plus elle est élevée, plus elle en ralentit la vitesse de circulation.

Maintenir une basse température dans la cabine permet donc au sang de mieux circuler, et de réduire les risques de malaises chez les passagers. Une étude menée par des chercheurs de l’organisation ASTM International a d’ailleurs établi un lien très étroit entre températures très élevées et pertes de connaissance.

Jay Robert, ancien membre d’équipage de cabine expérimenté, confirme que ce postulat est bien vrai. En effet, il a pour sa part, déjà été confronté à des vols où la température excédait les 23°C, et cela ne s’est pas toujours bien passé : « J’avais l’habitude de travailler sur le plus gros avion commercial du monde pouvant accueillir plus de 600 passagers, et l’une des choses que je vérifiais régulièrement était que la température ne dépasse pas les 23 degrés », a-t-il expliqué à nos confrères du HuffPost.

Il m’est parfois arrivé d’avoir deux ou trois évanouissements pendant un vol et lorsque j’appelais le ‘front’ pour vérifier la température – elle était de 24 degrés ou plus à chaque fois. HuffPost

De basses températures atténuent la déshydratation du corps et améliorent la circulation sanguine

De manière générale, l’air qui circule dans la cabine de l’avion est sec. Or, cette sécheresse de l’air contribue à déshydrater notre corps, à rendre le sang plus épais et coagulable, à nuire à la circulation sanguine et donc à favoriser les pertes de connaissance. Le fait de mettre la climatisation pour faire descendre la température dans l’avion permet d’amoindrir les effets négatifs de cette sécheresse sur notre organisme :

Une cabine froide aide à empêcher l’air sec de nuire davantage à votre corps, avance encore l’expert Jay Robert. HuffPost

Vous savez ce qu’il vous reste à faire lors de votre prochain voyage dans les airs : n’hésitez pas à porter plusieurs couches de vêtements faciles à enlever et/ou à remettre. De cette façon, vous pourrez aisément contrôler votre température corporelle – à défaut de contrôler celle de l’avion !