Trois randonnées à portée de Navigo pour des excursions dépaysantes proches de Paris

Envie d’aventure sans partir à l’autre bout de l’hexagone ? Voici trois randonnées de difficulté modérée, accessibles en transports en commun depuis Paris.

Comme chaque année, le mois de mai est un véritable gruyère. Mais il est aussi l’occasion rêvée de découvrir ses environs, surtout quand on n’a pas les moyens de prendre un train pour fuir la grisaille parisienne. De nombreux sites, livres et applications recensent ainsi des randonnées de différents niveaux de difficulté, accessibles en un trajet de Navigo. La preuve avec ces trois excursions, testées et approuvées.

La classique : Paris-Meaux en vélo

Le départ se fait du canal de l’Ourcq, dans le 19ème arrondissement. Il vous faudra être muni d’un vélo et d’un bon coup de pédale pour les 52 kilomètres qui vous attendent. Inutile, cependant, d’être particulièrement sportif•ve. La route a très peu de dénivelé, et traverse des paysages verdoyants comme le Parc de la Poudrerie, à Saint-Denis. On longe le canal jusqu’à Meaux, capital du Brie. À l’arrivée, on déguste ce fromage dans l’une des nombreuses fromageries de la bourgade, avant de mettre son vélo dans le train pour Paris (ligne P) !

La bucolique : La Ferté-sous-Jouarre

Cette randonnée de 16km est riche en paysage et bien balisée. Alternant entre les charmants bords de marne, une forêt à l’atmosphère féérique et un point de vue sur des vignes, ce parcours est de loin le plus diversifié. De faible difficulté, il vaut mieux s’y prendre un jour de grand soleil, pour éviter les déconvenues boueuses. On part de la Ferté-sous-Jouarre, accessible depuis Saint-Lazare par le transilien P, pour arriver à la station suivante, Nanteuil Saâcy. À noter que cette dernière est quelque peu isolée, donc si on aime boire un coup en fin de balade, mieux vaut faire la randonnée dans l’autre sens. L’itinéraire détaillé est à retrouver sur le site rando navigo.

La champêtre : Bures-sur-Yvette

20 kilomètres à couper le souffle, et un tronçon du chemin vers Saint-Jacques de Compostelle traversant les sommets de l’Yvette. Après un départ de la charmante commune de Bures-sur-Yvette, en Essonne (RER B), direction le bois de la Guyonnerie, Chateaufort puis le bois d’Aigrefin avant de reprendre le RER à Courcelles-sur-Yvette. Au programme, des champs, de la forêt, des viaducs en ruine, des ruisseaux… Bref, tout ce qu’il faut pour prendre un grand bol d’air en communion avec la nature. Une rando dégottée par @randodango, qui emmène une fois par mois des inconnus découvrir la région parisienne.

