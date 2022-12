Comment échapper aux cadeaux pourris cette année ? On a 3 astuces !

Marre des cadeaux inutiles qui vous arrachent des grimaces acides et finissent par encombrer votre appart ? Voici comment recevoir PRÉCISÉMENT ce que vous voulez à Noël !

Un petit effort d’imagination, s’il vous plaît. Nous sommes le 24 décembre au soir, ou le 25 au matin, selon le camp que vous avez choisi. Le sapin brille de mille feux, sauf si votre chat l’a déglingué. Vos mains fébriles s’attellent à dénouer poliment le ruban entourant l’un de vos cadeaux, au lieu de l’arracher comme vous avez tant envie de le faire. Enfin, vous écartez le papier étincelant, vous dégagez sans plus attendre le présent tant attendu, et vous découvrez…

— Ah ! Un peignoir… encore un ? Eh bah fallait pas… si si, ça me plaît, c’est super, non non, c’est juste la surprise, mais une surprise heureuse, hein ! Il reste du champagne, sinon ?

Cette tranche de vie est peut-être une pure fiction, ou peut-être inspirée par la vie d’une journaliste bien réelle qui aurait décidé d’écrire cet article en réaction. Nous ne le saurons jamais.

Nous ne sommes sûres que de deux choses : personne n’a besoin de posséder plus d’un peignoir, par contre tout le monde a besoin de quelques conseils pour éviter la déception des cadeaux de Noël nuls.

Une wishlist de cadeaux, l’astuce simple

Commençons par le commencement : vous voyez, la liste au Père Noël qui permet aux parents de savoir ce que désire leur charmant enfant y ayant détaillé l’intégralité du catalogue de jouets ? C’est très pratique, du coup pourquoi ne pas s’inspirer de cette tradition une fois adulte ?

Magie des Internets, de nombreux sites vous permettent de créer une wishlist en quelques clics et d’y assembler tous les produits qui vous intéressent, peu importe leur prix et peu importe la boutique qui les vend. Vos proches n’ont plus qu’à piocher dedans ! Parmi les options les plus connues, citons Listy et bien sûr Amazon (vous pouvez y inclure tout ce que vous voulez, pas seulement les objets vendus par la plateforme).

Si c’est l’effet de surprise qui fait pour vous la magie de Noël, rassurez-vous : vous pouvez paramétrer votre liste de façon à ne pas savoir ce que les gens ont choisi dedans. La liste ne se mettra à jour que pour les visiteurs, pas pour vous ! Disons que ça réduit le champ des possibles…

À vous de choisir ce que vous préférez : la garantie d’un cadeau cool mais quelque peu attendu, ou le risque d’un cadeau inédit mais potentiellement naze.

Un tableur Excel des cadeaux, l’astuce control freak

Il existe dans ce monde des personnes qui non seulement sont à l’aise avec les tableurs type Excel, mais éprouvent même une sorte de plaisir lorsqu’elles y sont confrontées. C’est comme détester la coriandre ou jouir par les seins, ça ne se contrôle pas, mais si vous vous n’êtes pas du genre à pratiquer l’onanisme devant des cellules bien ordonnées, ce n’est pas grave : vous pouvez quand même vous servir de cette astuce !

Il s’agit de travailler un petit peu votre poker face, car on ne va pas mentir… mais on ne va pas être totalement honnête non plus.

L’idée est de créer un tableur partagé avec les gens qui vous offrent régulièrement des cadeaux, et auxquels vous en faites aussi. Chaque fois que l’un de vous reçoit un cadeau, il le note avec la date (par exemple « peignoir, le 25/12/2019 »). L’objectif (officiel) ? Il est simple : garder une trace de ce que les personnes ont reçu pour ne pas leur offrir quelque chose qu’ils ont déjà !

Et si jamais, en penchant sur le tableur, votre daronne se rend compte qu’elle vous a déjà offert un peignoir et qu’il faudrait donc qu’elle trouve une autre idée cette année, eh bien disons que ce sera une valeur ajoutée. Pas du tout le but réel de la manœuvre, non, pas du tout.

L’association de malfaiteurs, l’astuce ultime

Il paraît que « seule on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Adaptons ce dicton ma foi très véridique à notre sujet du jour.

Cette astuce fonctionne particulièrement bien en famille, ou dans une bande de potes où tout le monde se connaît. Il s’agit de choisir un ou une complice dont vous êtes proche, et qui n’aura qu’un objectif : vous protéger des cadeaux pourris. Bien sûr, vous pouvez lui rendre la pareille, c’est ça aussi l’esprit de Noël.

Par exemple, vous choisissez votre petite sœur comme complice. Son job sera d’enquêter pour savoir ce que les membres de votre famille pensent vous offrir, et de rectifier le tir si besoin en orientant votre mère vers autre chose qu’un putain de peignoir. Ou autre, hein, c’est juste que cette histoire de peignoir, ça reste en travers de la gorge.

Un peu comme les agents de Mission: Impossible, votre complice devra user de toutes les armes à sa disposition pour convaincre (sous-entendu, franchise, yeux du Chat Potté, invention de cadeau fictif qui ferait doublon avec le peignoir…) ; quant à vous, vous nierez bien entendu toute association avec votre petite sœur si jamais quelqu’un renifle l’entourloupe.

À vous de choisir quelle astuce vous va le mieux, en fonction de votre capacité à bluffer et de votre potentielle aversion pour les tableurs Excel. En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année, et des cadeaux pas trop moisis !

PS : Maman je t’aime, merci pour les peignoirs.