Pour la fête des mères oubliez les fleurs : voici une sélection de cadeaux pleine de douceur !

Voici de quoi faire une démonstration d’amour à votre maman le 29 mai prochain, pour tous les budgets.

En ces temps troublés, les rares occasions de faire plaisir sont très appréciées. Et il y un moment dans l’année qu’il ne faut particulièrement pas rater : la fête des mères. Alors pour marquer le coup, et mettre de la douceur dans la vie de la personne qui vous a donné la vie, voici une sélection d’objets tout doux classés par ordre de prix croissant.

Des articles qui mettront du baume au cœur de votre maman, de votre coeur ou du coeur d’un proche si votre mère ne fait plus partie de votre vie, après tout personne n’aura rien à redire si vous vous faites un cadeau (ou si vous en faites un à votre personne préférée). Ces articles n’ont pas été choisis par hasard, ils viennent tous de la boutique en ligne De Bijenkorf. Le grand magasin néerlandais commence à se faire une place de choix dans le cœur des férues de mode française, mais il ne propose pas que cela.

De Bijenkorf imagine des sélections de cadeaux pour chaque célébration de l’année. Parce que chaque fête mérite de s’y attarder pour trouver la pièce qui donnera le plus de joie à la personne qui la recevra. Alors pour cette année, voici la fine fleur de la sélection De Bijenkorf qui pourra vous inspirer pour voir la vie en rose durant cette fête des mères 2022 !

Kusmi Tea, thé en vrac Sweet Love 100 grammes, 16,95 €

Cette sélection commence avec une valeur sûre : le thé. Évidemment, il y a trois teams chez les mamans : thé, café et tisane, mais si votre mère aime ça, le thé ne sera jamais une mauvaise idée.

Vous serez sûre qu’elle le consommera en pensant à vous à chaque fois. Celui-ci est assez enivrant, il s’agit de thé noir aux épices et au poivre rose. Les notes de cannelle apporte douceur et chaleur, quant à la cardamome, il apporte une petit côté citronné très agréable.

Le petit plus ? La marque Kusmi Tea ne propose que des thés biologiques et faits en France !

Truffes roses au Marc de Champagne, Charbonnel et Walker, 21,95 €

La fête des mères, c’est aussi le moment de poser son cœur sur la table ! D’ailleurs ce cadeau s’adresse principalement aux mamans gourmandes. Celles qui aiment se faire plaisir avec de bonnes choses sucrées. Ces 11 truffes roses au Marc de Champagne de la marque Charbonnel et Walker sont d’ailleurs une exclusivité De Bijenkorf.

Mais ce ne sont pas seulement des truffes que votre maman découvrira dans cette boîte rose en forme de cœur. Ce sont des truffes au chocolat blanc au léger goût de fraise enrobées de chocolat au lait au Marc de Champagne. Si vous salivez après ces quelques lignes, c’est normal, c’était l’effet escompté. Vous pourrez en plus lui en piquer. Ou toutes les manger.

Multi-stick & Illuminator – 2-en-1 blush & rouge à lèvres, Ilia Beauty, 37 €

Comme de nombreuses mamans, la vôtre n’a jamais de temps pour elle ? Alors ce petit objet va certainement la faire sourire. Ce cadeau s’adresse aux mamans coquettes cette fois. Il s’agit d’un stick deux-en-un, à la fois blush et rouge à lèvres, oui vous avez bien lu. Ce stick de la marque Ilia Beauty ne révolutionnera pas son quotidien mais il y apportera de l’efficacité et de la couleur.

Et comme les choses sont bien faites, il est disponible en huit teintes pour convenir au mieux à sa carnation. Du rose évidemment, mais également des teintes orangées et même de l’irisé.

Offrez à votre maman une bulle dans son quotidien avec La Beauty Box en édition limitée Rituals x De Bijenkorf. D’une valeur marchande de 70 €, elle contient : le Rituel de Sakura gel douche moussant 200 ml, le rituel de Sakura shampooing 200 ml, le parfum de voiture Orris Mimosa 6 grammes, le masque en tissu éclat du rituel Namaste Glow 24 ml, la Fleur de l’Himalaya parfum format voyage 15 ml et pour finir la mini-bougie Rose Impériale.

De la salle de bain à la voiture en passant par l’intérieur de son lieu de vie, c’est tout son ordinaire qui sera parfumé. Et comme vous pourrez l’observer avec joie, la majorité des produits ne sont pas en format voyage !

Rituals X de Bijenkorf Limited Edition Beauty Box, 49 €

Ce sac pour femme n’est absolument pas dans les tons rosés mais cependant sur l’échelle des choses mignonnes, il fait partie du haut de la pile, et de loin. Si votre maman est une amoureuse des beaux objets, elle craquera forcément pour ce mini-sac en bandoulière pour y glisser son smartphone (que vous pourrez lui piquer au besoin)(le sac, pas le téléphone).

Comme Madmoizelle est un magazine qui vous sert toujours toutes les informations utiles sur un plateau, voici sans plus attendre ses dimensions : il est haut de 16 cm, large de 9,5 cm et profond de 1,5 cm. Quant à la bandoulière elle mesure 1,20 m.

Sac à bandoulière perla, Hay, 60 €

Santal 33 eau de parfum, Labo, à partir de 72 €

Si votre maman est une aficionada du parfum, elle sera ravie de recevoir cette fragrance unisexe. Je vous l’accorde, c’est le seul objet qui n’est pas dans les tons rosés de la collection, mais son odeur est tellement réconfortante qu’il lui fera plaisir à coup sûr. Lors de sa création, l’inspiration a été l’Ouest américain et ses ranchs en pleine nature. Si rien que l’énoncé vous fait rêver, cette odeur la fera forcément voyager.

Toutes les mamans ne sont pas ravies lorsqu’elles reçoivent de l’électroménager (et elles ont bien raison), un blender, c’est toujours pratique. Avec les beaux jours qui approchent et les fruits qui vont avec, elle pourra tester toutes les recettes de jus de fruits et de smoothies qu’elle souhaite. Rien que pour elle.

Et puis au-delà de son usage, arrêtons-nous deux minutes sur l’esthétique de cet objet un brin rétro et rose nacré… Même si votre mère ne l’utilise pas, il aura au moins le mérite de décorer la cuisine.

Blender Artisan 1,4 litres, KitchenAid, 299€

C’est le cadeau (rose) le plus cher de cette sélection, mais c’est un objet totalement introuvable en France qui est dispo chez De Bijenkorf ! Cet objet de désir de la marque Dyson permet de se confectionner boucles, vagues, brushing lisse et tout ça sans chaleur extrême (en dessous de 150°C).

C’est un cadeau plutôt luxueux, mais si vous avez les moyens (pour elle ou pour vous, on s’entend évidemment), foncez !

AirWrap Complete multistyler, Dyson, 499 €

En espérant que cette sélection de cadeaux de fêtes des mères dénichée sur le site De Bijenkorf vous aura donné des idées. Comme tous les ans, n’oubliez pas deux choses : en premier l’important reste de ne pas si prendre à la dernière minute pour ne pas se retrouver avec un cadeau médiocre.

En second, ne choisissez pas au hasard quelque chose que votre maman n’utilisera jamais, mieux vaut sélectionner un objet avec intelligence pour ne pas en entendre parler pendant des siècles. Alors que votre maman soit gourmande ou coquette, l’une de ses pièces saura forcément lui convenir et lui faire plaisir.

Bien évidemment vous pouvez toujours jeter un oeil à la boutique en ligne De Bijenkorf pour trouver davantage d’inspiration, et tout ce qui peut combler les gens qu’on aime.

