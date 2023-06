Voici ce qu’on veut vraiment pour la fête des mères

Virginie et Manon, les seules daronnes de la rédac, vous disent ce qu’elles aimeraient bien avoir comme cadeaux pour la fête des Mères cette année.

Vous n’êtes sans doute pas passée à côté, mais ce dimanche, c’est la fête des Mères. Et depuis plus de six ans pour moi, Manon, et bientôt cinq ans pour Virginie, nous sommes mamans.

Du coup, on a le droit chaque année aux petits cadeaux faits avec amour par nos filles, et à ceux achetés par nos mecs.

C’est très mignon et on adore l’attention (on ne dit jamais non aux cadeaux, vous avez cru quoi ?), mais en vrai, il y a quelques trucs qu’on aimerait avoir VRAIMENT pour la fête des Mères, en dehors d’un collier de pâtes qui sent la bave séchée.

Alors par contre, disons-le tout de suite avant de nous faire fustiger et traiter de mauvaises mères, cet article est humoristique. On préfère le préciser, avant que les fourches débarquent au village de la bien-pensance.

À lire aussi : Ce que j’aurais aimé qu’on me dise avant d’avoir des enfants

Pour la fête des Mères, Manon voudrait (liste non exhaustive)

Oui je sais, je demande l’impossible, mais si on me demandait vraiment mon avis, voici ce que je voudrais pour la fête des Mères. Et tous les autres jours aussi d’ailleurs.

Dormir plus de 8 heures d’affilée, sans interruption

Faire pipi la porte fermée

Prendre un bain long (et chaud)

Manger chaud (et non pas tiède, voire froid)

Manger une glace jusqu’au bout, sans devoir donner la fin de mon Cornetto

Regarder autre chose que la Reine des Neiges et Viana

Écouter une autre musique que la BO de la Reine des Neiges et Viana

Ne pas devoir chercher le doudou de la journée (et de la nuit)

Ne pas devoir me lever de la nuit parce que les rideaux ont la forme d’un hibou (?)

Ne pas devoir expliquer comme on fait les bébés

Ne pas répondre à la question « pourquoiiii » pour la 12ᵉ fois en 6 minutes

Pouvoir rentrer dans mon jean d’avant grossesse

Avoir un secrétaire particulier qui pourrait gérer toute ma phobie administratrice à ma place

Me taper une grosse cuite sans devoir en payer les conséquences du lendemain (aka ma fille réveillée à 7h30)

Trouver le bouton « off » de l’enfant

Ne pas finir son assiette parce que sinon « c’est du gaspillage »

Regarder un film jusqu’au bout sans m’endormir

Sortir boire un coup avec mes potes À L’IMPROVISTE

Pour la fête des Mères, Virginie voudrait (liste non exhaustive)

Si je devais répondre de façon honnête à la question « qu’est-ce que tu voudrais pour la fête des Mères ? », voici à peu près ce qui me viendrait en tête, sans ordre de préférence, parce que je ne suis pas difficile :

Pouvoir me balader dans l’appartement sans risquer à tout moment de glisser sur un légume en plastique

Passer une journée sans avoir à écouter « Dansons la capucine » ou, encore plus énervant, « Mon âne, mon âne »

Retrouver un semblant de tonicité abdominale

Un long câlin tout doux avec ma fille, c’est-à-dire sans qu’elle veuille me mettre les doigts dans les yeux ou me tirer les cheveux

Ne pas me pisser dessus (littéralement) dès que je rigole

Passer la journée entière dans mon lit à regarder des séries pendant que mon mari m’approvisionne en bouffe toutes les demi-heures

Passer un week-end avec mes copines sans avoir à scruter mon portable toutes les 10 minutes « au cas où »

Me faire un masque du visage et le laisser poser le temps recommandé sans que ma fille ne se mette à pleurer d’angoisse

Pouvoir improviser des sorties à la dernière minute

Terminer de lire un livre qui ne soit pas « Au lit, petit lapin ! »

Oui, donc le collier de nouille et le dessous de tasse en argile, ça ira, merci, mais non merci.

Crédit photo image de une : Rain Star

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.