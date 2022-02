Toujours rien pour le 14 février ? Offrez-lui de la déco avec cette carte cadeau Maisons du Monde

No stress ! Si la Saint Valentin vous est complètement sortie de la tête et que vous vous retrouvez sans la moindre petite attention pour votre moitié, voilà de quoi sauver les meubles.

Le mois de février est arrivé vitesse grand V. À peine le temps de remballer les cotillons de la nouvelle année et la galette des rois qu’il faut déjà penser à un petit quelque chose pour gâter son ou sa partenaire.

Si vous êtes en galère d’idée cadeau pour la prochaine fête du love, cette e-carte Maisons du Monde va vous sauver la mise ! Non pas que les goûts de votre moitié en matière de déco vous déplaisent, mais simplement : s’il faut remplacer une lampe, changer une étagère ou s’offrir quelques coussins, la carte cadeau c’est l’idée very last minute qui tombe à pic.

Pour la Saint Valentin, offrez-lui un peu de déco grâce à la carte cadeau Maisons du Monde

Pas de déception avec une carte cadeau

Parfois, lorsqu’il s’agit de faire plaisir à l’élu ou l’élue de son coeur, on ne sait pas quoi choisir. Plutôt bougies, livres, jeux vidéo ? Que faire ? On hésite pendant des heures et c’est la panique.

Avec cette carte cadeau, vous lui laissez le choix de prendre quelque chose qui lui plaira vraiment donc pas de risque de vous tromper !

Pour générer cette e-carte, cadeau rien de plus simple !

Il faut tout d’abord définir un montant entre 20 et 999€ (à vous de voir si vous préférez lui offrir une bougie parfumée ou un nouveau canapé).

Ensuite il faudra renseigner le nom et prénom et l’adresse mail de la personne — vous pouvez lui faire envoyez directement dans sa boite de réception ou alors garder un peu de suspense et l’envoyer sur la vôtre. Elle est envoyée sous 24 heures, valable 1 an et utilisable en une ou plusieurs fois dans tous les Maisons du Monde de France métropolitaine.

La carte cadeau Maisons du Monde, pour qui ?

La carte cadeau Maisons du Monde, c’est pour ceux qui n’ont toujours pas trouvé de quoi gâter leurs partenaires. En plus, si vous partagez votre cocon avec votre moitié, c’est encore mieux ! Un cadeau qui va vous permettre d’enfin changer ce tapis plein de taches, what else ?

