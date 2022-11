Accrochez-vous à vos draps, le nouveau Womanizer vient de sortir !

C’est Noël avec un peu d’avance : le dernier-né de la marque Womanizer vient de sortir ! Un petit nouveau qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissez… Suivez le guide, nous décryptons pour vous ce petit bijou d’innovation.

Souvenez-vous, en 2014, la marque Womanizer révolutionnait le game du sextoy en inventant une stimulation clitoridienne à base d’air pulsé. Cette technologie était alors totalement inédite et d’une efficacité si redoutable qu’il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle ne soit largement adoptée par les utilisatrices.

Accrochez-vous à vos draps : Womanizer revient avec son dernier-né, sobrement nommé Womanizer OG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque a de nouveau mis le paquet pour nous proposer plein de délicieuses innovations…

Le Womanizer OG : le meilleur des deux mondes

Jusque-là, le monde des sextoys clitoridiens se divisait grossièrement en deux grandes catégories : les vibromasseurs et les stimulateurs à air pulsé. Mais pourquoi choisir ? Sur ce nouveau modèle, il est possible d’avoir les deux en même temps !

On retrouve donc la fameuse Pleasure Air Technology de Womanizer avec, comme d’habitude, un très grand choix de niveaux d’intensité. Douze, pour être exacte, de quoi contenter tout le monde, des clitoris les plus sensibles à celles qui recherchent des sensations très fortes ! Ajoutez à cela trois niveaux de vibrations : une double stimulation qui est pensée pour décupler les effets et provoquer de nouvelles sensations…

Dehors ou dedans ? Pourquoi choisir (bis) !

Attendez, ce n’est pas terminé. Ce qui rend ce nouveau jouet absolument décoiffant réside dans une idée de génie : jusque-là, la technologie à air pulsé du Womanizer était pensée pour une stimulation externe uniquement. Avec le Womanizer OG, il est désormais possible d’en faire profiter le clitoris… depuis l’intérieur du vagin. Et ce qui était très efficace à l’extérieur l’est tout autant à l’intérieur !

Pour réussir cette prouesse, Womanizer a allongé et courbé le corps du jouet. Le tout dans un silicone souple, waterproof et surtout flexible, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les morphologies. Voilà de quoi diriger l’air pulsé directement sur la zone qui vous fait grimper au rideau ! Et rappelez-vous : il y a en bonus des petites vibrations bien sympathiques, histoire de rendre l’orgasme encore plus explosif.

Un bouquet final tout en douceur

Décidément, la marque pense à tout. Elle ajoute à son Womanizer OG une fonction très prévenante, baptisée « Afterglow » (ou « post-orgasme » pour les plus francophones d’entre nous).

En gros, vous venez de vivre le meilleur orgasme de votre vie et, encore dans ce fameux brouillard de plaisir, le jouet toujours vissé au clitoris. Vous vous rendez compte que la puissance nécessaire pour atteindre l’extase vous est soudainement devenue insupportable. Sur le Womanizer OG, il suffit d’appuyer une seconde sur le bouton « – » pour que le sextoy se mette automatiquement sur son mode le plus doux. De quoi conclure en toute détente votre petite session plaisir.

Vous l’avez compris, en proposant des vibrations et de l’air pulsé, en usage externe et interne, pour jouir allongée ou debout, dans son lit ou dans son bain, le Womanizer OG est l’un des jouets les plus complets et désirables du marché. Un sextoy qui confirme que, loin de se reposer sur ses lauriers, la marque a toujours un coup d’avance sur la concurrence…

Crédit : Photo de Евгений Горман/Pexels