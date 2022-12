Horoscope 2023 : quel sextoy pour votre signe astrologique

Cette année, Madmoizelle a à nouveau étudié les astres pour savoir quel sextoy vous emmènera au septième ciel.

La nouvelle année est toujours synonyme de bonnes résolutions : manger plus de légumes, faire plus de sport, arrêter la cigarette ou encore se mettre enfin à la lecture. Et si, cette année, vous faire du bien faisait partie de la liste ?

Madmoizelle s’est concertée avec les étoiles pour découvrir ce qui attend chacune d’entre vous durant cette année 2023 d’un point de vue plaisir. Une chose est sûre, les douze signes du zodiaque ont chacun leurs spécificités, aussi bien dans leur vie quotidienne, que dans leur sexualité.

Pour que tout le monde y trouve son compte, voici une sélection de douze sextoys haut de gamme, qui sauront ravir chaque signe solaire selon ses spécificités. Comme Madmoizelle ne fait pas dans la demi-mesure, les jouets pour adultes proposés proviennent tout droit du catalogue de la marque LELO. Des armes de plaisirs ultimes qui vous feront avoir la tête dans les étoiles à coup sûr.

Bélier : la force de la volonté

La femme Bélier, premier signe du zodiaque, n’est pas du genre à réfléchir avant d’agir. Elle vit un quotidien rythmé par la spontanéité et l’impulsivité, qui se reflète dans sa vie sexuelle. Ce qu’il faut retenir, c’est que lorsque les Béliers veulent obtenir quelque chose, elles y arrivent.

Dans ce cas, c’est le LELO DOT qu’il leur faut afin qu’elles atteignent le sommet du plaisir comme elles le souhaitent. Un stimulateur clitoridien qui fera enchaîner les orgasmes à son utilisatrice.

LELO DOT™ – LELO

Taureau : foncer tête baissée

Les Taureaux sont hédonistes à souhait. Foncer la tête la première dans tout ce qu’ils entreprennent est le but de leur existence. et cela se trouve être le plaisir qu’ils trouvent dans toutes choses.

Sachant mieux que personne comment profiter du moment présent, il leur faut un sextoy qui ne leur fera pas perdre de temps : le modèle ENIGMA Cruise. Un vibromasseur double qui s’adapte à toutes les envies de sa propriétaire.

ENIGMA™ Cruise – LELO

Gémeaux : double personnalité, double jouissance

Les Gémeaux sont sans aucun doute les signes les plus contradictoires du zodiaque. Elles sont d’un côté vivaces et légères, et de l’autre raisonnées et réfléchies. Pour satisfaire ces deux personnalités, il leur faut un jouet polyvalent qui a autant de facettes qu’elles.

Le SORAYA Wave est le sextoy de la situation. C’est un vibromasseur rabbit qui fera jouir les deux personnalités de la gémeaux sans aucun souci.

SORAYA Wave™ – LELO

Cancer : le ressenti au cœur du plaisir

Les Cancers incarnent l’émotivité et la sensibilité. Ressentant les émotions de manière beaucoup plus intense que les autres signes, les femmes Cancer sont attirées par la douceur et la sensualité.

Avec une immense richesse intérieure, elles doivent se doter d’un sextoy qui viendra chercher cette richesse en profondeur. Le GIGI 2 saura exploiter le trésor des Cancers et les satisfaire doucement, mais sûrement.

GIGI™ 2 – LELO

Lion : un traitement de reine

Personne ne pourra le contester : les Lions sont les reines du zodiaque. Et qui dit reine, dit personnel privé. En ce sens, les Lions méritent que d’autres personnes s’occupent d’elles sans qu’elles aient à lever le petit doigt.

La Lion sait se faire obéir et mérite un sextoy qu’elle commande à distance : le IDA Wave, un vibromasseur qui se commande via une application. Ainsi, les désirs des Lions peuvent rester sous son contrôle, ou être offerts à quelqu’un d’autre.

IDA™ Wave – LELO

Vierge : la sobriété du plaisir intime

La femme Vierge est assurément une personne très cérébrale. Dans tout ce qu’elle entreprend, elle fait preuve d’une extrême minutie et d’une discipline exemplaire. Elle n’aime pas les fioritures, et se tourne naturellement vers les plaisirs simples.

Le SMART WAND 2 saura la faire monter au septième ciel. Avec un design épuré, ce vibromasseur cible sa puissance et fait rimer jouissance avec efficacité.

SMART WAND™ 2 – LELO

Balance : « Plaisir non partagé n’est plaisir qu’à moitié »

Signe le plus conciliant du zodiaque, la femme Balance est prête à concéder certains aspects de son plaisir pour que les désirs de son ou ses partenaires soient comblés.

Pour ne pas aller à l’encontre de ses principes, tout en lui octroyant un bien-être sexuel optimal, il lui faut le TIANI Harmony. Un masseur intime qui saura satisfaire deux personnes en même temps pour les emmener ensemble vers le sommet de l’extase.

TIANI™ Harmony – LELO

Scorpion : Intense, intense, toujours plus intense…

Le mot d’ordre des Scorpions est l’intensité. Dans leur vie quotidienne, elles possèdent une force de caractère hors du commun. Dans leur vie intime, elles se laissent consumer par la force de leurs désirs, tant leurs envies sont fortes.

Le SONA 2 Cruise fera ressentir à la femme Scorpion des orgasmes aussi intenses que leur personnalité. Ce bijou de technologie a été conçu spécialement pour faire du bien plus longtemps, et de manière plus forte. En bref, des orgasmes à l’intensité exponentielle.

SONA™ 2 Cruise – LELO

Sagittaire : la professionnelle du plaisir

Avec une forte personnalité couplée de critères exigeants, la Sagittaire est sûrement la reine du zodiaque lorsqu’il s’agit de sexualité. Ne se mettant aucune barrière, ne considérant rien comme tabou, elle sait ce qu’elle veut lorsque le temps des plaisirs approche.

Elle se dirigera instinctivement vers le modèle ENIGMA Cruise, le Saint Graal du plaisir. En plus de ses performances indiscutables, ce sextoy réserve une petite surprise à son utilisatrice au moment opportun…

ENIGMA™ Cruise – LELO

Capricorne : apprendre à se faire du bien

Sans aucun doute le signe le plus courageux et persévérant au quotidien, la Capricorne reste plutôt traditionnelle dans ses rapports sexuels. Elle n’est pas du genre à vouloir tester mille et une pratiques, et préfère ordinairement rester sur ses acquis, où elle se sent en confiance.

Il lui faut un sextoy facile à prendre en main, qui lui fera découvrir sa sexualité sous un nouvel angle : LELO Beads. Ces boules de geisha nouvelle génération permettront aux Capricornes une belle entrée en matière dans cet univers fantasmatique qui les attend.

LELO Beads™ – LELO

Verseau : La créativité à son paroxysme

La Verseau, signe d’air, est une personne créative. Gouvernée par Uranus, la planète de l’expérimentation, elle aime s’essayer à de nouvelles pratiques, surtout si elles sont non conventionnelles.

Il lui faut un sextoy qui sort de l’ordinaire et qui lui fera découvrir un plaisir nouveau : le SILA Cruise. Ce sextoy est une des dernières pépites que LELO a présenté au grand jour. Avec ses ondes soniques délicates, il réinvente la définition du plaisir.

SILA™ Cruise – LELO

Poisson : de la sensualité à la fougue la plus totale

Le signe du Poisson est mystique, spirituel. Il pourrait même être qualifié de céleste. La femme Poisson aime divaguer dans sa sexualité, passant d’un moment de douceur à un instant intense et puissant.

Pour assouvir toutes ses envies, le modèle ORA 3, un sextoy aux nombreuses facettes, est le plus adapté. Avec ses 12 modes de vibration, il saura combler la femme Poisson comme nul autre jouet pour adulte n’a su le faire.

ORA™ 3 – LELO

Quoi qu’il arrive, et peu importe les surprises que 2023 vous réserve, vous savez maintenant qu’une chose est sûre : vous pourrez toujours compter sur un sextoy LELO pour assouvir vos désirs.

D’ailleurs, rien ne vous empêche d’acquérir le sextoy réservé à un autre signe solaire. Après tout, nous ne sommes jamais trop généreux avec notre bien-être sexuel.

À lire aussi : L’orgasme de la gorge ne serait pas un mythe, mais bien une rare réalité