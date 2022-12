L’orgasme de la gorge ne serait pas un mythe, mais bien une rare réalité

D’après une étude de 1999, sur un panel de près de 300 personnes, 20 % des hommes et des femmes auraient déjà eu une forme d’orgasme de la gorge. Le média Insider a mené l’enquête pour expliquer ce phénomène moins rare qu’il n’y paraît.

On aurait pu croire qu’il s’agissait seulement d’un mythe inventé par des hommes pour inciter des femmes à leur faire des gorges profondes. Le film pornographique emblématique de 1972, Deep Throat, le personnage fictionnel de Linda Lovelace pense même avoir un clitoris au fond de la bouche. Mais certaines personnes témoignent pourtant avoir bel et bien connu ce qui s’apparente à un orgasme de la gorge. Celui-ci pourrait être déclenché par un phallus, des doigts ou encore un jouet, relève le Insider.

Un orgasme qui part de la gorge pour irradier tout le corps

Plusieurs personnes témoignent auprès de ce média avoir ressenti une forme d’orgasme uniquement grâce à la stimulation de la bouche, de la langue et de la gorge, qui irradie de plaisir dans l’ensemble de la zone, voire jusqu’aux organes génitaux, et même parfois tout le corps.

D’après certains experts, cela pourrait également s’expliquer par la richesse en cellules sensorielles et terminaisons nerveuses de la gorge. Toujours auprès d’Insider, la sexologue Carol Queen abonde dans ce sens et rappelle que ce genre de plaisir peut en fait émaner de n’importe où : « La stimulation de n’importe quelle partie du corps peut entraîner des expériences orgasmiques. L’orgasme est centré dans le cerveau, et certaines personnes peuvent ressentir l’orgasme d’une manière que la plupart des autres ne savent même pas être possible. »

Cet orgasme pourrait aussi procéder d’une stimulation du nerf vague qui relie indirectement la gorge aux organes génitaux, via le nerf pudendal, résume Insider. D’où l’impression de certaines personnes d’avoir à la fois un orgasme de la gorge et des parties génitales. Cela ne veut pas dire pour autant que toute personne dotée d’une gorge peut avoir un orgasme de la gorge (sinon, cela pourrait aussi nous arriver en avalant de la nourriture, par exemple). Mais pour en favoriser la survenue, le docteur en gynécologie obstétrique Amir Marashi recommande d’abord et avant tout d’en avoir très envie, de se détendre un maximum pour prévenir le réflexe nauséeux, et d’avoir une bouche bien humide.

© Getty Images via Canva

20 % des hommes et des femmes susceptibles d’avoir un orgasme de la gorge ?

D’après une étude de 1999 du Dr. Herbert Arthur Otto pour son livre Liberated Orgasm: The Orgasmic Revolution, sur 205 femmes interrogées, 20 % déclare avoir connu un orgasme de la gorge. Sur 130 hommes sondés pour ce même ouvrage, 20 % avaient également ressenti cette forme de plaisir intense. Bizarrement, cela donne lieu à beaucoup moins de représentations culturelles lorsque ça arrive à des mecs : à croire qu’une certaine catégorie de la population a beaucoup plus envie d’en convaincre l’autre, que l’inverse.

Crédit photo de Une : Getty Images via Canva.