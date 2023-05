La marque de sextoys LELO se lance… dans les cosmétiques !

Vous connaissiez la marque suédoise pour ses sextoys, voilà que Lelo propose aussi du maquillage, désormais. Evidemment, l’expert en muqueuse commence par un rouge à lèvres ! Une diversfication d’activités pour le moins surprenante.

Auriez-vous confiance en une marque de sextoys pour vous maquiller ? Eh bien, pourquoi pas, si vous lui faites confiance pour vous occuper de vos autres muqueuses. C’est en tout cas le pari surprenant que tente aujourd’hui LELO. La marque suédoise de jouets haut de gamme pour adultes fondée en 2002 vient d’annoncer se diversifier dans les cosmétiques.

LELO fait dans la cosmétique pour « vivre chaque jour comme une nuit de passion effrénée »

Dans un communiqué de presse, LELO présente ainsi cette diversification surprenante :

« À l’occasion du 20ᵉ anniversaire de LELO et dans le but de préserver notre mission initiale, nous avons développé nos premiers produits de beauté : des rouges à lèvres qui mettent en valeur votre beauté naturelle et libèrent votre potentiel créatif. Comme pour tous les autres produits, LELO souhaite encourager chacun.e à avoir confiance en soi et à vivre chaque jour comme une nuit de passion effrénée, en célébrant la liberté et l’émancipation. C’est pour cette raison précise que nous avons créé un rouge à lèvres qui deviendra vite votre basique, confortable, dont chaque teinte a une excellente tenue. Nous avons hâte de nous lancer dans une nouvelle aventure, celle de la beauté, grâce à notre gamme LELO Beauty. »

« Vivre chaque jour comme une nuit de passion effrénée », une formule amusante pour une promesse très ambitieuse portée par des bâtons de rouges. Ceux-ci se déclinent en cinq coloris censés convenir à toutes les carnations et situations, avec un fini mat, qu’on peut obtenir en version stick ou liquide. La marque promet que sa formule vegan riche en plantes peut couvrir les lèvres en un seul passage et assurer une tenue de 8 heures. On y trouve du genévrier qui stimule la microcirculation et aide à oxygéner la peau pour lui conférer un aspect jeune et repulpé. Du bouleau blanc aux propriétés apaisantes calme et soulage les lèvres. La prêle des champs regorge d’antioxydants aux propriétés anti-âge et tonifiantes. Ou encore l’abstinthe contient des flavonoïdes et de la vitamine C qui combattent les dommages provoqués par les radicaux libres.

Ces rouges à lèvres signés LELO sont d’ores et déjà disponible sur l’eshop historique de la marque, et sur leur nouveau site dédié aux cosmétiques, lelobeauty.com.

Pourquoi une marque de sextoys se lancerait en cosmétiques ?

On savait que le sexe fait vendre (coucou le porno chic), mais de là à ce qu’une marque de sextoys se lance dans les cosmétiques, on peut être surpris. Pourtant, vu le succès de longue date des marques de mode qui s’y lancent, mais aussi des célébrités, on peut comprendre que d’autres secteurs d’activités puissent vouloir s’y déployer, tant les marges à se faire peuvent être importantes. D’autant qu’une marque comme LELO peut y avoir une certaine expertise puisqu’elle sait déjà formuler des gels lubrifiants adaptés aux muqueuses, par exemple. De quoi inspirer davantage confiance que n’importe quelle célébrité en mal de produits dérivés. D’ailleurs, la maquilleuse star Isamaya Ffrench propose bien des rouges à lèvres en forme de sextoys…

