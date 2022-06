Oubliez tout ce que vous savez sur les sextoys, LELO présente sa dernière création

Il y a du nouveau dans le monde merveilleux des sextoys ! Un objet de désir nommé IDA™ Wave qui vous donnera du plaisir à vous mais aussi à votre partenaire.

Utiliser des jouets pour adulte devrait toujours être une partie de plaisir. Aller jusqu’à l’extase devrait pouvoir se faire sans embûches. Et bien la marque suédoise LELO, a trouvé la solution : un vibromasseur double contrôlé via une application, IDA™ Wave.

Avant de décrire ce bijou d’innovation, il faut que vous en sachiez davantage sur la marque LELO. Elle propose à toutes celles qui veulent prendre le temps de se connaître mieux, des sextoys haut de gamme. Pour LELO il ne s’agit pas seulement de proposer des produits de qualité, mais plutôt des innovations pour explorer son plaisir sans limites, seule ou accompagnée.

Un design imaginé pour épouser vos formes

Mais il est temps de faire cesser le suspense et de vous expliquer ce que IDA™ Wave a de spécial. Si vous êtes une adepte de LELO, vous savez certainement qu’il y avait déjà un IDA™. Sa version améliorée va plus loin, afin de mieux s’adapter à l’anatomie féminine, son design a été repensé.

Il est toujours composé de deux parties, la première à insérer en soi et la seconde à placer sur son clitoris. La tête vibrante s’adapte maintenant parfaitement aux lèvres, tout en s’affinant vers une tête pointue pour délivrer des vibrations directement au clitoris. Quant à la langue, légèrement incurvée à la pointe, elle est conçue pour stimuler votre intérieur jusqu’à l’orgasme.

Chacune de ces deux parties possèdent son propre moteur, la langue fait de délicieux mouvements de rotation afin de stimuler le point G et la tête vibre, il porte donc bien son nom de vibromasseur double.

Prenez le temps de réapprendre qui vous êtes avec LELO IDA™ Wave

Le plaisir sans les mains

Si vous avez chaud, c’est normal, c’est l’effet escompté… Mais attendez maintenant de savoir comment IDA ™ Wave fonctionne, car au-delà de son design, c’est son fonctionnement qui le fait vraiment sortir du lot. Il suffit de prendre votre smartphone, allumer votre bluetooth et de télécharger l’application LELO, qui est gratuite.

Ensuite, rien de bien sorcier : il faut cliquer sur l’icône « My LELO Toys » puis sur l’objet pour adulte qui nous intéresse et enfin presser le bouton situé sur le côté de la tête vibrante afin de connecter votre téléphone à votre IDA ™ Wave. Maintenant, vous n’avez plus qu’à profiter !

Trois modes vous sont proposés, vous pouvez choisir de rendre le sextoy aux mouvements de votre smartphone, ou simplement en cliquant sur votre écran. Vous pouvez choisir l’intensité de la vibration de 1 à 10, ainsi que la manière dont vibre votre sextoy. En résumé, vous aurez l’embarras du choix !

Ce qui mérite vraiment le détour, c’est que vous pourrez vous faire du bien sans toucher votre jouet, et vous laisser surprendre par les rotations et vibrations de l’objet. Pour aller plus loin, vous pourrez même partager ce moment avec vos partenaires, et leur laisser le contrôle total de votre plaisir. L’élue de votre lit aura la joie de vous observer fondre jusqu’à l’extase.

Vous n’avez plus qu’à vous laisser tenter par cette délicieuse expérience. Pour explorer votre désir seule ou à plusieurs. En tout cas vous pouvez faire confiance à LELO, votre plaisir sera entre de bonnes mains.

