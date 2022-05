Si vous n’avez jamais testé de sextoy en couple, ce mois de mai est le moment ou jamais

Au mois de mai fais ce qu’il te plaît (et surtout n’oubliez pas de vous masturber) ! Voici trois sextoys à tester en couple durant le mois de la masturbation.

Avez-vous déjà envisagé la masturbation comme un moment de bien-être, quelques minutes rien qu’à vous au même titre qu’une séance de sport ou de lecture ? Et bien vous devriez ! Après tout atteindre l’orgasme n’est parfois pas une mince affaire et cela demande détermination et concentration.

Il s’agit de faire le vide, de prendre conscience de ses propres sensations, de sentir la chaleur monter en vous, d’apprécier l’accélération de son pouls et de sa respiration, de se laisser aller, de percevoir les mouvements qui vous font fondre, d’apprendre ce qui nous donne du plaisir et comment le faire durer jusqu’à l’explosion et cette sensation de picotement jusque dans les extrémités… Pouf ! Vous avez chaud ? Moi aussi…

Maintenant que vous percevez exactement de quoi va parler cette article, laissez votre imagination s’aventurer davantage. Si vous avez déjà tenté l’expérience, vous savez à quel point c’est une bonne idée… Si vous n’avez pas encore sauté le pas, c’est le moment ou jamais de tester la masturbation en couple avec un jouet pour adultes !

Pour vous y encourager, la marque LELO imagine justement de somptueux objets haut de gamme qui ne laisseront personne indifférent, à savoir vous, votre partenaire et vos libidos respectives. Ce n’est pas la première fois qu’un papier parle de cette marque et certainement pas la dernière. Après tout, les sextoys de la marque LELO méritent bien plus qu’un coup d’oeil.

Cette marque met en avant la sexualité positive et conceptualise de véritables objets de désir, destinés à vous faire apprécier la masturbation du début à la fin et pas seulement l’orgasme. Tous ces instants ou vous sentirez la jouissance monter, apprendrez à lire le plaisir dans les yeux de votre partenaire qui explosera grâce à vos gestes bien placés…

Le moi de mai, le mois (ou jamais) pour se masturber

Mais pourquoi vous parler de tout cela maintenant ? Je suis d’accord avec vous, chaque instant de la journée est un bon moment pour accorder de l’importance à ses besoins sexuels. Cependant le mois de mai est dédié à cela depuis 1995.

C’est une information passe un peu à la trappe en France j’en conviens, mais cette célébration imaginée aux États-Unis avait un objectif éducatif. Il est initié par une compagnie de sextoys pour rendre hommage à l’intervention de la conseillère en santé publique Joycelyn Elders.

Elle proposa à l’époque de parler de masturbation durant les cours d’éducation sexuelle dans les écoles. Cette suggestion à l’époque est extrêmement mal reçue sous le gouvernement Clinton, et elle se fera d’ailleurs licencier quelques mois plus tard.

C’est assez triste, et cela illustre parfaitement le tabou autour de la masturbation. Un acte pourtant des plus naturels ! Alors n’ayez pas de retenue quand à cet acte trop souvent dissimulé, après tout quand il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir. Pour rendre ce moment encore plus mémorable partagez-le, vous pourriez être surprise par l’effet que cela pourra vous procurer.

Alors sans plus attendre voilà de quoi épicer n’importe quelle partie de jambes en l’air un peu plate ou décevante, ou complètement ok !

TIANI DUO : la télécommande vibrante

Soyez maîtresse du plaisir de votre partenaire et sentez monter l’excitation en l’observant littéralement fondre de plaisir sous vos doigts. Des doigts qui restent d’ailleurs libres puisque le concept du vibromasseur pour couple Tiani Duo vous le permet.

Une fois lubrifiée, la partie la plus fine s’insert lascivement dans votre vagin, tandis que l’autre embout se place délicatement sur le clitoris. Ensuite le détenteur de la télécommande n’a plus qu’à jouer les huit modes d’intensité… Un sextoy qui vibre a distance n’aura jamais créé autant de connexion entre deux êtres.

SMART WAND™ 2 : le vibromasseur multifonctions

Un vibromasseur par définition sert à détendre les tensions accumulées dans les muscles, mais celui-ci pourra également étirer vos parties de plaisir pendant des heures de plaisirs. Avec ce sextoy les moments charnels deviennent de véritables pas de deux, durant lesquels tout résidera dans la complicité.

Laissez votre partenaire passer le Smart Wand™ 2 sur vos parties érogènes, n’hésitez pas à guider par les mots si besoin et ressentez l’excitation monter en vous. Vous pouvez avoir entièrement confiance en cet objet qui possède une très longue autonomie de batterie. De plus il ne possède pas moins de dix types de massages différents. Cet objet va très vite devenir un véritable allié dans vos parties de jambes en l’air.

TOR™ 2 : un anneau pour les faire fondre tous

Ce sextoy est prévu pour les couples, que vous choisissiez d’apprécier des moments de masturbation intense ou d’aller jusqu’à la pénétration… Le vrai plus de cet objet est sa matière silicone toute douce et confortable qui lui permet de s’adapter à toutes les tailles.

TOR™ 2 et le parfait anneau de pénis pour tenir littéralement le plaisir de l’élu de vos draps au bout de vos doigts. Le peau à peau additionné aux vibrations lui feront très vite perdre la tête c’est garanti.

Avec cette sélection d’objets érotiques LELO, célébrez le mois de la masturbation comme il se doit ! Vous pourrez constater par vous-même que l’adage « seul on va plus vite, mais à deux on plus loin » se vérifie très facilement.

Comme LELO l’explique très justement, ce n’est pas seulement la destination qui compte, c’est le voyage, et le chemin qui mène à l’orgasme avec de tels objets est forcément délicieux. Alors, bon mois de la masturbation à toutes !

