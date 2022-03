Pourquoi vous devriez parler de cul avec vos proches (bon, vous choisissez lesquels, hein)

Mettre des mots sur ce qui provoque le plaisir ou la jouissance n’est pas évident… Je me suis entretenue avec une sexologue sur l’importance des discussions pour en apprendre davantage sur sa propre intimité.

La découverte de son plaisir et plus largement de son propre corps est sans fin. Pour savoir ce qui nous plaira sexuellement parlant, il existe différents moyens, mais les plus accessibles restent la discussion et l’observation de ses propres réactions (que vous soyez seule ou accompagnée).

D’ailleurs, les sextoys de la marque suédoise LELO offrent une pléthore de possibilités. Ces objets haut de gamme sont imaginés pour répondre aux désirs de chacune quel que soit vos préférences. Et pour le mois de mars 2022, le mot d’ordre de la marque est « s’approprier sa sexualité au quotidien » ! Cela passe aussi par la communication.

Pour y voir plus clair, j’ai rencontré la sexologue Capucine Moreau, sexologue fondatrice de l’École de Capucine, qui offre divers espaces d’introspection, d’apprentissage et de partage, tant individuels que collectifs, pour « cultiver l’érotisme ».

Mettre des mots sur ses désirs

Toute la problématique est là : pendant très longtemps, le plaisir féminin était tabou voire ignoré et les représentations faussées ou inexistantes. Pour la sexologue, l’échange verbal entraîne à parler de ses pratiques et permet d’avoir un premier miroir sur son expérience. Ce qui est plutôt difficile à obtenir en ce qui concerne la sexualité.

Le « mystère » de la jouissance féminine n’est pas non plus un mystère. C’est surtout que pendant longtemps les pratiques n’étaient pas très bénéfiques au plaisir féminin. Le fait de pouvoir en parler permet de sortir du mystère. Ça nous permet aussi à nous autres femmes, de prendre plus de puissance sur notre propre sexualité. Se renseigner sur ce qu’est la réalité des autres femmes permet d’avoir plus de clés pour aborder le sujet, et surtout apprendre et accepter d’apprendre, comme on apprendrait à cuisiner. Capucine Moreau

En effet, il existe la pornographie, les jeux vidéo… Mais certaines oublient que ce n’est pas la réalité et qu’elles ne peuvent pas avoir uniquement ces repères-là pour se construire. La spécialiste note tout de même qu’il existe de très bons comptes Instagram ou des écrits qui aident à prendre de la hauteur sur le sujet, mais ce ne sont pas des témoignages concrets et visibles. L’humain a son importance.

Les discussions autour du sexe permettent d’inspirer et de vraiment déculpabiliser. J’ai pu observer que la notion de norme était très importante pour les gens lors de mes ateliers. Les participantes se demandent si elles sont normales, si elle ne sont pas trop libérées, trop coincées ou autre… Malheureusement, beaucoup de représentations hyper normatives restent ancrées et il est difficile d’en sortir. L’échange leur permet de souffler un bon coup ou de se dire : « Je vis les choses comme moi, j’ai envie de vivre ». D’ailleurs, il est parfaitement impossible de deviner en rencontrant qui que ce soit ce qu’elle vit dans sa vie sexuelle. Ça permet aussi de se défaire de préconçus. Capucine Moreau

Pour ma part et pour l’avoir expérimenter, avec les objets haut de gamme proposés par LELO, les sextoys peuvent être un moyen d’entamer la conversation sur la sexualité, et plus largement sur ses envies. Offrir un cadeau ou faire du shopping avec un partenaire ou un ami (également possible en ligne) peut être l’occasion d’introduire le sujet de nos désirs, besoins et limites. Cela peut aider à briser la glace et à démarrer un échange très enrichissant d’expériences et de perspectives.

Explorez votre intimité tout en douceur avec le lovetoy Sila Cruise de LELO

Existe-t-il des interlocuteurs privilégiés pour parler de sa sexualité ?

Cette question vous fera peut-être répondre spontanément : mes partenaires sexuels ! Et bien la sexologue n’est pas tout à fait d’accord. La communication restent primordiale pour une bonne entente sexuelle ainsi qu’un consentement mutuel. Cependant si vous voulez en apprendre davantage sur vos désirs, ce n’est pas toujours l’idéal.

Avec votre partenaire vous aurez tendance à parler de votre expérience à deux, alors qu’avec d’autres interlocuteurs et interlocutrice, vous vous retrouverez en méta-position. Vous pourrez vous inspirer et tout simplement savoir ce qui se fait ailleurs. Cela permet d’être moins touchée personnellement. En effet, si vous discutez avec vos amants et amantes vous serez forcément impliquée et cela influencera vos paroles et questionnements.

Il est parfois plus facile d’aborder le sujet de la sexualité avec des personnes plus lointaines et moins proches. Petit à petit les femmes se saisissent de leur sexualité et elles sont comme autorisées à jouir , mais il y a aussi plein d’autres injonctions qui arrivent massivement. Beaucoup de mes patientes qui viennent au cabinet, m’expliquent qu’elles parlent avec certaines de leurs amies qui se vantent de jouir 10 millions de fois par semaine, et en déduisent donc qu’elles sont anormales… Il faut faire attention avec ce qui est réel ou pas. Aujourd’hui, l’image de la super nana au lit est véhiculée et ça ne sert pas toujours le propos féminin. Avant, il y avait la super maman et la super carriériste quand maintenant, il y a la super jouisseuse. Capucine Moreau

« Pour en savoir plus sur sa propre intimité, la discussion et l’exploration sont le meilleur des combos »

En parlant d’exploration sexuelle, j’en profite pour lui demander pourquoi il est encore difficile de discuter de la masturbation. Capucine m’explique que c’est un sujet profondément intime. La question de l’imaginaire entre en ligne de compte avec les fantasmes qui sont plus ou moins assumés. Parce que les fantasmes ne sont pas forcément choisis, ils s’imposent à nous ce qui fait que nous sommes plus ou moins en accord avec eux.

Je pense que ça peut être intéressant d’avoir l’alliance de la discussion et de l’auto érotisme (la masturbation). Lorsque je vais interroger des patients ou des personnes en atelier sur ce qui peut provoquer de l’excitation ou du désir en eux, il arrive qu’ils ne savent pas me répondre. C’est aussi par la mise en mots qu’il peut y avoir une prise de conscience de certaines choses. Mais l’exploration du corps est aussi importante. En fait, la sexualité est un mélange des deux du côté très sensationnel, mais aussi de la façon dont on se représente sa sexualité. Surtout quand il y a eu beaucoup de représentations qui viennent de l’extérieur. Capucine Moreau

La spécialiste appuie sur le fait que beaucoup de femmes réfléchissent aujourd’hui à la question de la place de la femme et sont dans une affirmation égalitaire de leur sexualité. « Certaines n’ont pas toujours des fantasmes en accord avec ça. »

Cependant sachez que la masturbation n’est pas forcément un acte solitaire, il y a d’ailleurs quelques temps, je testais en couple le sextoy Sila Cruise de LELO, pour notre plus grand plaisir. Il s’agit d’un stimulateur clitoridien, donc si vous êtes débutante en sextoy et que vous ne vous sentez pas prête pour les objets plus pénétrants, c’est l’idéal.

Si vous n’arrivez pas à oraliser, pas de panique !

Pour la sexologue, il est très important de ne pas créer de nouvelles injonctions. Il faut que la parole sur la sexualité se développe pour que cela se démocratise, cependant, il lui arrive aussi d’être confrontée à certaines patientes qui n’ont pas envie d’en parler.

Certaines patientes ont une forme de pudeur et elles veulent garder leurs désirs et sexualité dans leur intime. Mais elles peuvent s’en porter très bien. Il est important de le préciser, sinon certaines culpabilisent de ne pas en parler de façon suffisamment libérée. Capucine Moreau

La messe est dite ! La discussion fait partie de l’exploration sexuelle au même titre que la masturbation, ou simplement l’observation de son propre corps dans un miroir. Toute cette démocratisation pourrait vous aider à désapprendre beaucoup de schémas de pensée nocifs sur les corps et le désir. Il faut tout de même faire attention à ne pas prendre toutes les informations pour des vérités, afin de ne pas se créer de nouveaux complexes ou des objectifs irréalisables.

Prendre le temps de savoir ce qui provoque du désir en vous, c’est prendre du temps pour soi et cela fait partie du bien-être personnel. C’est d’ailleurs ce que défend la marque LELO au quotidien : toutes formes d’éducation sexuelle et de soutien, conduit toujours à plus de sécurité et de satisfaction !

À lire aussi : Trop dure cette vie : on a testé Sila, le vibromasseur clitoridien de LELO, en couple !