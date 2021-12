Notre test de l’Enigma de Lelo : deux fois plus de plaisir pour le point G et le clito

« Un plaisir inconnu », c’est ce qui vous attend avec l’Enigma de Lelo. Du moins, selon la marque de sextoy ! Mais qu’en pense Gabrielle, notre testeuse ? Derrière le mystérieux objet, beaucoup de bonne surprises…

Gabrielle voulait un sextoy capable de stimuler le clitoris et le point G, sans se prendre la tête.

C’est là qu’entre en jeu l’Enigma de Lelo. Avec son look futuriste et son masseur sonique et à pulsations à double action conçu pour titiller simultanément la partie interne et externe du clitoris et le point G, le sextoy a retenu l’attention de notre testeuse.

D’ailleurs, elle n’est pas la seule, puisque depuis 2019, l’Enigma a permis à la marque de jouets sexuels hauts de gamme de remporter pas moins de trois prix : celui de la meilleure gamme de jouets de luxe au Adultex Awards, et ceux de l’excellence en matière d’emballage de produits et de la marque de luxe de l’année au XBIZ Europa.

Alors, le jouet érotique en forme de point d’interrogation a-t-il laissé Gabrielle perplexe ?

Le test de l’Enigma de Lelo

Même si elle qu’elle ne s’attendait pas à grand-chose puisque « c’est vraiment la première fois qu'[elle] testait un stimulateur sonique ! », Gabrielle a été agréablement surprise de l’Enigma de Lelo. Elle qui cherchait une double stimulation efficace, elle n’a pas été déçue…

Mais qu’a-t-elle vraiment pensé du jouet érotique, après plusieurs utilisations ?

Enigma a été conçu grâce à la technologie brevetée Sensonic pour une stimulation sans contact du clitoris.

À quoi faut-il s’attendre dans la boîte ?

Le sextoy à double stimulation mesure 100 x 50 x 185 mm et est logé dans une boîte au look très chic. Dans le sombre écrin de l’Enigma, vous trouverez un chargeur USB, une pochette de rangement en satin et une carte pour enregistrer votre garantie !

Il est composé d’un corps principal à la tête creusée, pour le clito, et d’une tige souple et ergonomique qui vibre puissamment, « inspirée du célèbre Soraya 2 de Lelo : 8 modes vibratoires pour trouver le plaisir qu’il vous faut ».

Comment utiliser l’Enigma ?

La fiche Lelo de l’Enigma offre une description plutôt claire du mode d’emploi de la bête :

Appliquez du lubrifiant « sur la partie clitoridienne et vaginale de votre jouet pour encore plus de plaisir »

« Avant d’allumer l’appareil, insérez la partie vaginale, mais pas trop en profondeur, et placez ensuite la partie clitoridienne »

« Appuyez sur le bouton + pour le mettre en marche. Commencez à la vitesse la plus faible, puis augmentez progressivement la puissance des vibrations jusqu’à atteindre l’intensité souhaitée et choisissez le mode souhaité. »

Profitez ensuite des ondes soniques et des pulsations de la tige interne et flexible, mais aussi du bras principal de l’Enigma.

Les points positifs de l’Enigma

Sa flexibilité

« J’ai adoré la souplesse de la branche qui fait qu’il prend facilement et délicatement sa position pour venir placer le stimulateur sonique au bon endroit. »

Sa douceur

Gabrielle a beaucoup apprécié la douceur du revêtement d’Enigma ! Sa forme ergonomique couplée à un silicone médical hypoallergénique « ultra-doux de qualité premium » y est sûrement pour quelque chose.

Sa variété de vibrations

« Les 8 modes de vibration peuvent être utilisés de manière plus ou moins intense grâce aux boutons + et – qui permettent vraiment d’adapter le rythme très facilement et très doucement ! Par contre, ça aurait été super de pouvoir choisir l’intensité indépendamment pour la partie vaginale et la partie stimulateur sonique. »

Les points négatifs de l’Enigma

Gabrielle semble avoir été conquise par l’objet puisqu’elle ne lui trouve qu’un seul bémol (qui n’en n’est pas vraiment un, si vous voulez mon avis).

Un peu trop efficace ?

« Par contre, je le déconseille si on aime prendre notre temps avec un sextoy… L’orgasme vient très vite ! Donc je le recommande plutôt pour les personnes qui souhaitent avoir des orgasmes vite faits bien faits ! »

Un point négatif pas si négatif que ça, donc !

L’avis de Gabrielle sur l’Enigma

Avec l’Enigma, Gabrielle semble avoir trouvé toutes les réponses à ses questions…

Elle recommande chaudement le sextoy aux personnes qui aimeraient se faire plaisir tout en étant « discretos, car il est très silencieux. »

Elle admet cependant :

« Malgré les possibilités de faire baisser le niveau de vibrations, je le conseillerais seulement à mes copines qui ne sont pas trop sensibles au niveau du clitoris. C’est intense ! »

Note générale : 8,2/10

L’Enigma de Lelo est à 189€ sur Passage du désir

Crédits photos : Lelo / Passage du désir